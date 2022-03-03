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Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, -

"Укрзалізниця" надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення тіл вбитих російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.

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Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких потягів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення тіл убитих окупантів російської армії.

Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ.
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Топ коментарі
+34
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03.03.2022 12:01
+23
⚡️Артиллеристы Объединенных сил уничтожают колонны и скопления российских войск.

"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
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03.03.2022 11:56
+19
БІНГО!!!
Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!

Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
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03.03.2022 12:15
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А не можна було десь в яру прикопати? Ну там в районі Чорнобиля
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03.03.2022 11:54 Відповісти
руцкім лайном вагони провоняють
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03.03.2022 11:59 Відповісти
Нехай мордор компенсує вартість вагонів- не потрібно нам повертать ті вагони , щоб не смерділо їхніми свинособаками!
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03.03.2022 12:40 Відповісти
у русских жрать нечего, пойдут на тушенку и холодец
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03.03.2022 14:54 Відповісти
***** вони нам тут? В них є напрямок: *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 12:04 Відповісти
БІНГО!!!
Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!

Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Жодної ідентифікованої могили окупантів в Україні не буде. Особисто де побачу відразу під каток. Кати і безславні виродки мають зникнути безслідно. Все падл що не вивезуть має бути утилізовано без сліду. На фіг нам тут паломнічєство свиноматок які виховали вбивць і припхаються сюди голосити на могілках запиваючи горе українською горілкою і закушуючи українською ковбаскою?
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Правильна ідея, а після війни видавати трупи родичам.
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03.03.2022 12:30 Відповісти
PRO-DA-VA-TI. Tyljko tak.
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03.03.2022 14:00 Відповісти
А какие сейчас цены на кацапятину на лондонской бирже?
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03.03.2022 16:23 Відповісти
Завантаження 200х і їх супровід в РФ має здійснюватись російськими військово- полоненими, які підпишуть зобов'язання більше не воювати з українським народом!
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03.03.2022 13:21 Відповісти
в с. Копачі там вже є один могильник ,був би і другий
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03.03.2022 13:49 Відповісти
треба возити шоб свиноматки з мордора скавуліли и перегризли горло там
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03.03.2022 11:56 Відповісти
пусть самовывозом занимаются, ели хотят в последний раз своих ванюшек увидеть.
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03.03.2022 12:06 Відповісти
вы не поверите, они не хотят, это впервые за всю историю войн...
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Там в головах так насрано что они думают проще других наклепать
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03.03.2022 13:14 Відповісти
Нарожают еще
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03.03.2022 12:10 Відповісти
Харчі треба возити, а не ************* залишками вагони паскудити. Нехай самі своїми вагонами вивозять. А наші, щонайбільше, шматочок у холодильнику можуть зберегти для ДНК-ідентифікації.
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03.03.2022 12:17 Відповісти
⚡️Артиллеристы Объединенных сил уничтожают колонны и скопления российских войск.

"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
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03.03.2022 11:56 Відповісти
Тю, а як же ж добрива? Скоро посівна.......
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03.03.2022 11:57 Відповісти
З такого гівна нічого путнього не виросте.
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03.03.2022 11:59 Відповісти
Можуть вирости рослини мутанти.
Тому прийдеться скоро замість "Вирощено без ГМО" писати на продуктах "Вирощено без кацапського лайна".
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03.03.2022 21:24 Відповісти
Все документувати!!
Це московія…
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03.03.2022 11:57 Відповісти
А куди їх будуть вивозити??? Як це сміття передати рашці......
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03.03.2022 11:58 Відповісти
Тільки разом з вагонами, там же смердіти буде справжнім російським духом.
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03.03.2022 12:13 Відповісти
1000 тон кацапсячого, гнилого, вонючго м'яса. Це символічно. Тільки за однієї умови, щоб кацапсячі свиноматки побачили що Україна з їхніми свинособаками зробила. СЛАВА УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.03.2022 11:58 Відповісти
нах на це витрачати ресурси? відбір тканих для ДНК аналізу, бірка з номером і в землю. нех потім папка/мамка викопує і перевозить.

в нас, *****, немає важливіших проблем?
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03.03.2022 11:59 Відповісти
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03.03.2022 12:01 Відповісти
Ти диви, ще й прибирай за ними...
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03.03.2022 12:02 Відповісти
vatanov vigonjajet ot o vsjudu:

Паралімпійський рух змінює свою думку: російських і білоруських спортсменів просять покинути Пекін
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03.03.2022 12:02 Відповісти
не совсем понятно, железку то отделили от мордоровской. значит где-то остались невзорванные ветки? иначе как они их довезти собираются?
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03.03.2022 12:03 Відповісти
к границе вроде
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03.03.2022 12:16 Відповісти
тільки до кордону і скоріш за все в напрямку белорусі
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03.03.2022 12:17 Відповісти
в принципі да, мабуть з бульбохуйлом дорогу не перервали. але у цього *********** вже все забито, лінія затримки видачі пазлів "русским бабам", шоб по чайній ложці ніштяки їм видавати.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
перекидають через кордон, та хоч катапультою. Нехай роблять в РБ з ними що хочуть. Хоч свиням згодують.
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03.03.2022 19:20 Відповісти
свиням то кадирівців на корм.
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03.03.2022 19:31 Відповісти
куди везти ? їх просто збирають , щоб не смерділи !
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03.03.2022 12:19 Відповісти
Потрібно не тільки перевозити а й складати акти прийому-передачі в кількісному а де це можливо в поіменному вигляді .
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03.03.2022 12:04 Відповісти
вивозити, щоб )(уйло своїм духом зробив з них зомбі!?
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03.03.2022 12:07 Відповісти
Лучше высыпать под росийскую границу пускай кацапки приезжают и роются как бомжи на городской свалке ищут свою личинку
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03.03.2022 12:07 Відповісти
навіщо витрачати цінні ресурси!? Прикопайте, вони параші не потрібні.
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03.03.2022 12:08 Відповісти
Глупая идея - можно было бы их разбросать в поле и трактором вместе с землёй перепахать, пусть бы гнили как удобрение!
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03.03.2022 12:10 Відповісти
Не вийде, треба довго чекати аби стали добривом, недаремно з скотомогильників добрива не роблять.
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03.03.2022 12:12 Відповісти
Мля, і від гидоти треба позбавитись і вагони шкода.
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Заберем потом рашинские, ВСЕ! Им-то потом, все одно, возить нечего будет. Никто в мире уже не даст им ни куска мяса!
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03.03.2022 12:20 Відповісти
Нахєра? Це шоб свіженькі до мамок приїхали?
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03.03.2022 12:12 Відповісти
#ПОТЕРЬНЕТ
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03.03.2022 12:13 Відповісти
свинка на Україні це свята тваринка, собака також не погана тваринка. Невже не можна всю цю погань рашистську називати просто ШАКАЛИ ТА УБЛЮДКИ
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Шакалы и ублюдки тоже обидеться могут - За что нас-то ? Самое правильное и никому не обидное - биомасса, био-мусор и протоплазма!
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03.03.2022 12:25 Відповісти
А й справді...
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03.03.2022 12:25 Відповісти
Потери российских оккупантов: около 9 тыс. военнослужащих - Генштаб ВСУ

https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
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03.03.2022 12:16 Відповісти
Перехопили вчора переговори якихось кацапських військових - кажуть, що вже 12 тисяч. Це тільки вбитими. А скільки поранених і полонених?
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03.03.2022 13:34 Відповісти
Якими рефрежираторами?!
Скотовози подавайте!
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03.03.2022 12:16 Відповісти
Народ- не волнуйтесь! Это не вагоны-рефрижераторы! Холодильные установки с таких вагонов были сняты и сданы в цветмет ещё в 2000-2002 годах, ещё при Кирпе (там сплошной алюминий,латунь,бронза,медь)! Я реф с 15-летним стажем в сссре и это знаю. Так что вонять на 2-й день начнут( "правила перевозки скоропортящихся грузов" , статья - "мясо и мясопродукты" )!!
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03.03.2022 12:17 Відповісти
ахто буде відмивати засрані дохлими тварями вагони?
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03.03.2022 12:20 Відповісти
Зачем отмывать? Обменный фонд: за 1 наш - 10 рашинских, новых!
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03.03.2022 12:27 Відповісти
Фу, представляю что там доедет за это время.
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Головне завчасно переправити через кордон, а там хай смердять на всю паРашу.
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Снимите Видео заполненых вагонов и покажите русским мамкам!
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03.03.2022 12:24 Відповісти
не создавайте простоев вагонов - высокие тарифы ! НАПОЛНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ 24/7 И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ! Это должен быть единственный транспорт , для "заблудившихся на учениях овец " !
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03.03.2022 12:24 Відповісти
Нефиг вагоны давать. Пусть садовыми тачками вывозят.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
лучше в УКРАИНЕ оставьте,на удобрения!
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.
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03.03.2022 12:31 Відповісти
Я ж писав тиждень назад, що будемо вагонами назад відправляти, як робив мій прадід у 1918…
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03.03.2022 12:49 Відповісти
А після трупів будуть ковбасу нам возити? Знаю я цю ***** укр залізницю. Нехай орки свої вагони дають
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03.03.2022 12:55 Відповісти
Инакуя тратиться? Сфоткать, отпечатки и в землю садов квітучих на добриво .! Зачем разбазаривать удобрение?
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03.03.2022 12:55 Відповісти
Це ж близько 880 тон гуманітарки для раші - мясо солдатское, мясо ГерояРассии, мяско-по генеральски.. Смачного!!!!
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03.03.2022 13:08 Відповісти
По всем инфо агентствам мира надо показать то количество жмурей которое поедет в рашку
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03.03.2022 13:31 Відповісти
колись давно американці підіймали човен рузге, він розломився, одну частину але без ракет дістали, це було десь біля Гаваїв. Коли рузге дізналось, підняли страшний вой, потревожили прах мертвих і все таке. Але адмірал америкосів прийняв рішення захоронити їх по морському звичаю і зняти це на плівку. І коли лемент дійшов до найвищих нот, рузге отримала плівку із записом похоронів. Рузге примовкло, а коли взнали, що ракет не дістали, їм зразу ж стало весело а про моряків забули. А чого втопився човен, для них це справа десята. І з Курськом аналогічно, знали що трапилось і тривалий час клеїли дурника -америка,цру.пентагон,чужий човен. І до цього часу ще розповідють потомкам.А справа в простому- габарити люку не дозволяли завантажувати торпеди в контейнері. І при погрузці учбової ракети кранівник пошкодив двигун її, коли лежала, не перевіряли а коли заштовхували в аппарат -двигун взірвався і здетононували інші.
Зараз, на пятницю, організовують массовки матерів, які будуть іти по Москві з лозунгами - ми єще нарожаем.
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03.03.2022 14:39 Відповісти
Нужно обязательно под видеозапись фиксировать эти погрузки, потому как в очередной раз орки будут утверждать, что их там ничтожно мало.
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03.03.2022 14:50 Відповісти
 
 