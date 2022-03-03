Тіла військових РФ вивозитимуть вагонами-рефрижераторами, - "Укрзалізниця"
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"Укрзалізниця" надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення тіл вбитих російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.
Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких потягів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення тіл убитих окупантів російської армії.
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Будь ласка, зачекайте...
Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!
Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Тому прийдеться скоро замість "Вирощено без ГМО" писати на продуктах "Вирощено без кацапського лайна".
Це московія…
в нас, *****, немає важливіших проблем?
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https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
Скотовози подавайте!
Зараз, на пятницю, організовують массовки матерів, які будуть іти по Москві з лозунгами - ми єще нарожаем.