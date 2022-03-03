Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Перед Укрзализныцей была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.

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Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.

Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.