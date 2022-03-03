Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"
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"Укрзализныця" предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.
Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.
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Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!
Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Тому прийдеться скоро замість "Вирощено без ГМО" писати на продуктах "Вирощено без кацапського лайна".
Це московія…
в нас, *****, немає важливіших проблем?
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Скотовози подавайте!
Зараз, на пятницю, організовують массовки матерів, які будуть іти по Москві з лозунгами - ми єще нарожаем.