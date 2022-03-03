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Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, -

"Укрзализныця" предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Перед Укрзализныцей была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.

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Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.

Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
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03.03.2022 12:01
+23
⚡️Артиллеристы Объединенных сил уничтожают колонны и скопления российских войск.

"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
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03.03.2022 11:56
+19
БІНГО!!!
Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!

Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
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03.03.2022 12:15
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А не можна було десь в яру прикопати? Ну там в районі Чорнобиля
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03.03.2022 11:54 Ответить
руцкім лайном вагони провоняють
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03.03.2022 11:59 Ответить
Нехай мордор компенсує вартість вагонів- не потрібно нам повертать ті вагони , щоб не смерділо їхніми свинособаками!
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03.03.2022 12:40 Ответить
у русских жрать нечего, пойдут на тушенку и холодец
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03.03.2022 14:54 Ответить
***** вони нам тут? В них є напрямок: *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 12:04 Ответить
БІНГО!!!
Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
Як у воду дивився!

Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
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03.03.2022 12:15 Ответить
Жодної ідентифікованої могили окупантів в Україні не буде. Особисто де побачу відразу під каток. Кати і безславні виродки мають зникнути безслідно. Все падл що не вивезуть має бути утилізовано без сліду. На фіг нам тут паломнічєство свиноматок які виховали вбивць і припхаються сюди голосити на могілках запиваючи горе українською горілкою і закушуючи українською ковбаскою?
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03.03.2022 12:22 Ответить
Правильна ідея, а після війни видавати трупи родичам.
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03.03.2022 12:30 Ответить
PRO-DA-VA-TI. Tyljko tak.
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03.03.2022 14:00 Ответить
А какие сейчас цены на кацапятину на лондонской бирже?
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03.03.2022 16:23 Ответить
Завантаження 200х і їх супровід в РФ має здійснюватись російськими військово- полоненими, які підпишуть зобов'язання більше не воювати з українським народом!
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03.03.2022 13:21 Ответить
в с. Копачі там вже є один могильник ,був би і другий
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03.03.2022 13:49 Ответить
треба возити шоб свиноматки з мордора скавуліли и перегризли горло там
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03.03.2022 11:56 Ответить
пусть самовывозом занимаются, ели хотят в последний раз своих ванюшек увидеть.
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03.03.2022 12:06 Ответить
вы не поверите, они не хотят, это впервые за всю историю войн...
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03.03.2022 12:15 Ответить
Там в головах так насрано что они думают проще других наклепать
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03.03.2022 13:14 Ответить
Нарожают еще
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03.03.2022 12:10 Ответить
Харчі треба возити, а не ************* залишками вагони паскудити. Нехай самі своїми вагонами вивозять. А наші, щонайбільше, шматочок у холодильнику можуть зберегти для ДНК-ідентифікації.
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03.03.2022 12:17 Ответить
⚡️Артиллеристы Объединенных сил уничтожают колонны и скопления российских войск.

"Украинская артиллерия работает как обычно четко, точно и максимально эффективно", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.
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03.03.2022 11:56 Ответить
Тю, а як же ж добрива? Скоро посівна.......
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03.03.2022 11:57 Ответить
З такого гівна нічого путнього не виросте.
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03.03.2022 11:59 Ответить
Можуть вирости рослини мутанти.
Тому прийдеться скоро замість "Вирощено без ГМО" писати на продуктах "Вирощено без кацапського лайна".
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03.03.2022 21:24 Ответить
Все документувати!!
Це московія…
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03.03.2022 11:57 Ответить
А куди їх будуть вивозити??? Як це сміття передати рашці......
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03.03.2022 11:58 Ответить
Тільки разом з вагонами, там же смердіти буде справжнім російським духом.
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03.03.2022 12:13 Ответить
1000 тон кацапсячого, гнилого, вонючго м'яса. Це символічно. Тільки за однієї умови, щоб кацапсячі свиноматки побачили що Україна з їхніми свинособаками зробила. СЛАВА УКРАЇНІ ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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03.03.2022 11:58 Ответить
нах на це витрачати ресурси? відбір тканих для ДНК аналізу, бірка з номером і в землю. нех потім папка/мамка викопує і перевозить.

в нас, *****, немає важливіших проблем?
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03.03.2022 11:59 Ответить
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03.03.2022 12:01 Ответить
Ти диви, ще й прибирай за ними...
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03.03.2022 12:02 Ответить
vatanov vigonjajet ot o vsjudu:

Паралімпійський рух змінює свою думку: російських і білоруських спортсменів просять покинути Пекін
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03.03.2022 12:02 Ответить
не совсем понятно, железку то отделили от мордоровской. значит где-то остались невзорванные ветки? иначе как они их довезти собираются?
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03.03.2022 12:03 Ответить
к границе вроде
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03.03.2022 12:16 Ответить
тільки до кордону і скоріш за все в напрямку белорусі
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03.03.2022 12:17 Ответить
в принципі да, мабуть з бульбохуйлом дорогу не перервали. але у цього *********** вже все забито, лінія затримки видачі пазлів "русским бабам", шоб по чайній ложці ніштяки їм видавати.
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03.03.2022 12:26 Ответить
перекидають через кордон, та хоч катапультою. Нехай роблять в РБ з ними що хочуть. Хоч свиням згодують.
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03.03.2022 19:20 Ответить
свиням то кадирівців на корм.
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03.03.2022 19:31 Ответить
куди везти ? їх просто збирають , щоб не смерділи !
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03.03.2022 12:19 Ответить
Потрібно не тільки перевозити а й складати акти прийому-передачі в кількісному а де це можливо в поіменному вигляді .
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03.03.2022 12:04 Ответить
вивозити, щоб )(уйло своїм духом зробив з них зомбі!?
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03.03.2022 12:07 Ответить
Лучше высыпать под росийскую границу пускай кацапки приезжают и роются как бомжи на городской свалке ищут свою личинку
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03.03.2022 12:07 Ответить
навіщо витрачати цінні ресурси!? Прикопайте, вони параші не потрібні.
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03.03.2022 12:08 Ответить
Глупая идея - можно было бы их разбросать в поле и трактором вместе с землёй перепахать, пусть бы гнили как удобрение!
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03.03.2022 12:10 Ответить
Не вийде, треба довго чекати аби стали добривом, недаремно з скотомогильників добрива не роблять.
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03.03.2022 12:12 Ответить
Мля, і від гидоти треба позбавитись і вагони шкода.
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03.03.2022 12:11 Ответить
Заберем потом рашинские, ВСЕ! Им-то потом, все одно, возить нечего будет. Никто в мире уже не даст им ни куска мяса!
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03.03.2022 12:20 Ответить
Нахєра? Це шоб свіженькі до мамок приїхали?
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03.03.2022 12:12 Ответить
#ПОТЕРЬНЕТ
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03.03.2022 12:13 Ответить
свинка на Україні це свята тваринка, собака також не погана тваринка. Невже не можна всю цю погань рашистську називати просто ШАКАЛИ ТА УБЛЮДКИ
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03.03.2022 12:15 Ответить
Шакалы и ублюдки тоже обидеться могут - За что нас-то ? Самое правильное и никому не обидное - биомасса, био-мусор и протоплазма!
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03.03.2022 12:25 Ответить
А й справді...
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03.03.2022 12:25 Ответить
Потери российских оккупантов: около 9 тыс. военнослужащих - Генштаб ВСУ

https://youtu.be/OpwHN7aYPMI
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03.03.2022 12:16 Ответить
Перехопили вчора переговори якихось кацапських військових - кажуть, що вже 12 тисяч. Це тільки вбитими. А скільки поранених і полонених?
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03.03.2022 13:34 Ответить
Якими рефрежираторами?!
Скотовози подавайте!
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03.03.2022 12:16 Ответить
Народ- не волнуйтесь! Это не вагоны-рефрижераторы! Холодильные установки с таких вагонов были сняты и сданы в цветмет ещё в 2000-2002 годах, ещё при Кирпе (там сплошной алюминий,латунь,бронза,медь)! Я реф с 15-летним стажем в сссре и это знаю. Так что вонять на 2-й день начнут( "правила перевозки скоропортящихся грузов" , статья - "мясо и мясопродукты" )!!
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03.03.2022 12:17 Ответить
ахто буде відмивати засрані дохлими тварями вагони?
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03.03.2022 12:20 Ответить
Зачем отмывать? Обменный фонд: за 1 наш - 10 рашинских, новых!
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03.03.2022 12:27 Ответить
Фу, представляю что там доедет за это время.
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03.03.2022 12:22 Ответить
Головне завчасно переправити через кордон, а там хай смердять на всю паРашу.
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03.03.2022 21:29 Ответить
Снимите Видео заполненых вагонов и покажите русским мамкам!
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03.03.2022 12:24 Ответить
не создавайте простоев вагонов - высокие тарифы ! НАПОЛНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ 24/7 И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ! Это должен быть единственный транспорт , для "заблудившихся на учениях овец " !
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03.03.2022 12:24 Ответить
Нефиг вагоны давать. Пусть садовыми тачками вывозят.
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03.03.2022 12:26 Ответить
лучше в УКРАИНЕ оставьте,на удобрения!
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03.03.2022 12:30 Ответить
Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.
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03.03.2022 12:31 Ответить
Я ж писав тиждень назад, що будемо вагонами назад відправляти, як робив мій прадід у 1918…
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03.03.2022 12:49 Ответить
А після трупів будуть ковбасу нам возити? Знаю я цю ***** укр залізницю. Нехай орки свої вагони дають
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03.03.2022 12:55 Ответить
Инакуя тратиться? Сфоткать, отпечатки и в землю садов квітучих на добриво .! Зачем разбазаривать удобрение?
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03.03.2022 12:55 Ответить
Це ж близько 880 тон гуманітарки для раші - мясо солдатское, мясо ГерояРассии, мяско-по генеральски.. Смачного!!!!
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03.03.2022 13:08 Ответить
По всем инфо агентствам мира надо показать то количество жмурей которое поедет в рашку
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03.03.2022 13:31 Ответить
колись давно американці підіймали човен рузге, він розломився, одну частину але без ракет дістали, це було десь біля Гаваїв. Коли рузге дізналось, підняли страшний вой, потревожили прах мертвих і все таке. Але адмірал америкосів прийняв рішення захоронити їх по морському звичаю і зняти це на плівку. І коли лемент дійшов до найвищих нот, рузге отримала плівку із записом похоронів. Рузге примовкло, а коли взнали, що ракет не дістали, їм зразу ж стало весело а про моряків забули. А чого втопився човен, для них це справа десята. І з Курськом аналогічно, знали що трапилось і тривалий час клеїли дурника -америка,цру.пентагон,чужий човен. І до цього часу ще розповідють потомкам.А справа в простому- габарити люку не дозволяли завантажувати торпеди в контейнері. І при погрузці учбової ракети кранівник пошкодив двигун її, коли лежала, не перевіряли а коли заштовхували в аппарат -двигун взірвався і здетононували інші.
Зараз, на пятницю, організовують массовки матерів, які будуть іти по Москві з лозунгами - ми єще нарожаем.
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03.03.2022 14:39 Ответить
Нужно обязательно под видеозапись фиксировать эти погрузки, потому как в очередной раз орки будут утверждать, что их там ничтожно мало.
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03.03.2022 14:50 Ответить
 
 