Херсон не капітулював, - представник "Азову" Старостенко
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Мер Херсона не підписав жодного документа про капітуляцію. Влада робить все можливе, щоб забезпечити місто медикаментами та провізією.
Про це повідомив голова Херсонського Нацкорпусу Іван Старостенко, який зараз бере участь в бойових діях в складі тероборони Азов, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що вчора ворожою армією було обстріляно житлові будинки. Є великі втрати серед місцевих жителів та бійців тероборони. "Але залишилися ще ті люди, які на свій страх і ризик ведуть підпільну діяльність і спалили сім або вісім одиниць техніки російської армії. Все йде своєю чергою", – заявив Іван Старостенко.
За його словами, стратегія ЗСУ полягає в тому, щоб вибрати потрібний час для зачистки міста від ворога. "Сюди завезуть близько тисячі орків із ДНР, алкашів та наркоманів, які патрулюватимуть місто. Самі розумієте, ці безглузді уе*ки відразу ж отримають пі*ди в нашому місті".
Іван Старостенко також зазначив, що наразі основні сили ЗСУ працюють за іншими гарячими напрямками. Але Херсон не залишиться осторонь, і окупантів буде знищено. "Я вас прошу всіх, зберігайте спокій зараз", – наголосив Старостенко.
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