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Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напрацював та погодив законопроєкт, який знімає з цивільного населення обмеження на застосування вогнепальної зброї для відсічі російської агресії.
Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.
"Це фактично фінальний текст закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" напрацьований комітетом і остаточно узгоджений сьогодні ранком. Ще будуть мінімальні техніко-юридичні правки", - розповів нардеп.
Законопроєкт знімає всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ чи іншої країни на час воєнного стану.
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