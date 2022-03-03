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війна (6922) ВР (7407) зброя (2067) Осадчук Андрій (32)

Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напрацював та погодив законопроєкт, який знімає з цивільного населення обмеження на застосування вогнепальної зброї для відсічі російської агресії.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це фактично фінальний текст закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" напрацьований комітетом і остаточно узгоджений сьогодні ранком. Ще будуть мінімальні техніко-юридичні правки", - розповів нардеп.

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Законопроєкт знімає всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ чи іншої країни на час воєнного стану.

Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп Голосу Осадчук 01
Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп Голосу Осадчук 02

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Топ коментарі
+20
а то без вас не стріляли б
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03.03.2022 14:47
+16
..не поздновато?? раз уж вы такие шустрые, примите закон, что депутаты, при принятии законов, должны пользоваться мозгом..
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03.03.2022 14:48
+12
Дебіли населення і без вашо законопроєкт нищить ворога, ви краще зброю дайте.
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03.03.2022 14:52
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а то без вас не стріляли б
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03.03.2022 14:47 Відповісти
Так швидко зоздуплились !
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03.03.2022 14:48 Відповісти
..не поздновато?? раз уж вы такие шустрые, примите закон, что депутаты, при принятии законов, должны пользоваться мозгом..
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03.03.2022 14:48 Відповісти
упс! а до этого нельзя было?!
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03.03.2022 14:48 Відповісти
тс-с-с...
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03.03.2022 15:07 Відповісти
Закон про колаборантів прийміть
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03.03.2022 14:51 Відповісти
Самi на себе?
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03.03.2022 15:24 Відповісти
Дебилизм. А где эту самую "вогнепальну зброю" брать? Для ПОКУПКИ оружия в магазинах разрешения (справки-******) никто не отменял.
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03.03.2022 14:52 Відповісти
Закон для тех у кого есть. У населения на руках пару сотен тысяч легального огнестрельного оружия.
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03.03.2022 15:09 Відповісти
Дебіли населення і без вашо законопроєкт нищить ворога, ви краще зброю дайте.
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03.03.2022 14:52 Відповісти
дайте оружие. в селе тероборона бегает с камнями и палками
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03.03.2022 14:56 Відповісти
Тем самым снимаются ограничения на применение оружия противником против гражданского населения? Я правильно поняла?
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03.03.2022 14:56 Відповісти
А в противника були якісь межі . ??
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03.03.2022 15:01 Відповісти
Типа они сейчас не будут отстреливаться от вооруженного местного населения.
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03.03.2022 15:09 Відповісти
ніби у нас в КУ про це нема нічого. Навіщо ці дублювання?
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03.03.2022 15:02 Відповісти
Дебіли! Де за незареєстровану зброю? Її повно! Давате тимчасові дозволи! Потім поздають.
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03.03.2022 15:05 Відповісти
Розчехляю!
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03.03.2022 15:06 Відповісти
раньше мочили неофициально, а сейчас официальную охоту на ватных баранов разрешили
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03.03.2022 15:11 Відповісти
В Украине все вменяемые - кроме ВРУ(( Где там о незарегистрированном оружии??? Его полно же... Исправьте свой "законопроект", приведите закон в соответствие с реальностью!
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03.03.2022 15:24 Відповісти
Читаем внимательно статью №1, закона внизу. Придешь покупать оружие, тебя развернут на курсы, медкомиссию, решение/разрешение от МВД и потом покупка. С*ки. Продавать нужно по паспорту не больше 2 ед/в одни руки.
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03.03.2022 15:50 Відповісти
накінець дійшло коли сіднички мокрі і смердять
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03.03.2022 16:13 Відповісти
 
 