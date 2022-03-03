ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України
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Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро для України. Ці кошти буде спрямовано на макрофінансову допомогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Європейський Союз щойно підписав меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, раніше адміністрація президента США Джо Байдена подала запит на передачу 10 млрд доларів у вигляді допомоги Україні. Остаточне рішення про суму допомоги буде ухвалено до 11 березня.
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Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Россия такое же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
Русь, наконец-то, свободна от Московии - и зтого уже не изменить!
Москалі, йдіть геть з України-Русі !!
🇺🇦🙏
Сталин спросил у экстрасенса и медиума Мессинга дату своей смерти.
- Вы умрете на большой еврейский праздник, Иосиф Виссарионович!
- На какой еврейский праздник? Какого числа? В каком году? - спрашивает Сталин.
- А дата не имеет значения... На праздник.
- Странно... Почему так?
- А когда бы вы не умерли, Иосиф Виссарионович, - отвечает Мессинг, - это будет большой еврейский праздник!
https://youtu.be/jAn9kttDEME