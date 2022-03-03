ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України

Європейський Союз підписав меморандум про надання 1,2 млрд євро для України. Ці кошти буде спрямовано на макрофінансову допомогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Європейський Союз щойно підписав меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, раніше адміністрація президента США Джо Байдена подала запит на передачу 10 млрд доларів у вигляді допомоги Україні. Остаточне рішення про суму допомоги буде ухвалено до 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк готує пакет підтримки України на $3 млрд: МВФ може розглянути запит Києва щодо термінової фіндопомоги