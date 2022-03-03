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Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ

Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, вже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.

"Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн", - зазначають у відомстві. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланнямПонад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ 01 https://bit.ly/3Ka5zX9

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі, які консультують телефоном чи онлайн. ПЕРЕЛІК

"Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - наголосили в МОЗ.

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Топ коментарі
+4
в затоке Б.Днестровск.сбили самолет кацапов.
летчик капольтировлся ...уже ищут.
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03.03.2022 15:22
+3
⚡️Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен добровольно передадут свои доли в Альфа-банке (Украина) резидентам Украины, которых согласует НБУ, сообщила пресс-служба банка.

Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании.
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03.03.2022 15:20
+3
Ага. Во французскую революцию, аристократия "добровольно" отказалась от своих сословньіх привелегий. От гильотиньі єто их все равно не спасбо.
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03.03.2022 15:25
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⚡️Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен добровольно передадут свои доли в Альфа-банке (Украина) резидентам Украины, которых согласует НБУ, сообщила пресс-служба банка.

Мажоритарными владельцами банка остаются крупные европейские и американские фонды и компании.
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03.03.2022 15:20 Відповісти
Ага. Во французскую революцию, аристократия "добровольно" отказалась от своих сословньіх привелегий. От гильотиньі єто их все равно не спасбо.
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03.03.2022 15:25 Відповісти
А наши медики-студенты из-за границ сбежали. А их тысячи было. Могли практику на месте получить.
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03.03.2022 15:21 Відповісти
в затоке Б.Днестровск.сбили самолет кацапов.
летчик капольтировлся ...уже ищут.
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03.03.2022 15:22 Відповісти
наносил удары вдоль побережья по военской частина низкой высоте.
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03.03.2022 15:27 Відповісти
⚡️ Колонна российской военной техники задержалась в 18 милях от Киева из-за встречного сопротивления, сообщает New York Times со ссылкой на разведку Великобритании.



В колонну входят грузовики с продовольствием для военных, топливом и тяжелой артиллерией.
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03.03.2022 15:22 Відповісти
туда бы байрактарчику или что там попроще их может *********
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03.03.2022 15:36 Відповісти
Дякуємо !
⚡️Мэр Вильнюса обратился в посольство РФ в Литве с рекомендацией обновить адрес на своих визитках.

Улица, где расположено посольство, теперь будет называться улицей Героев Украины 2 (Ukrainos Didvyrių g.)
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03.03.2022 15:22 Відповісти
⚡️206 батальон терробороны Киева спас более 400 женщин и детей из уничтоженного и окруженного российскими оккупантами Ирпеня
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03.03.2022 15:23 Відповісти
⚡️Арестович про ситуацию под Харьковом: "Наступление россиян на Харьков скоро можно будет брать в кавычки".

«Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но терпит катастрофические потери в технике и в личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки», - сообщил Арестович на брифинге.
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03.03.2022 15:25 Відповісти
Білоруські військові відмовляються наступати на Україну -
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03.03.2022 15:26 Відповісти
⚡️Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился к россиянам: "Сегодня я увидел несколько сгоревших ваших машин и мертвых русских оккупантов, которые очень сильно хотели не в гости, а навязать нам свой "русский мир". Только за сегодня ко мне дважды подходили люди и пытались отдать нам последнее, потому что они вас боятся".

Он призвал солдат возвращаться домой, иначе они все сгорят.
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03.03.2022 15:26 Відповісти
⚡️В Беларуси замечено передвижение техники ВС РБ с опознавательным знаком - красным прямоугольником. Об этом сообщает NEXTA.

Колонну заметили сегодня в 9:54 (минское время) на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область).

По информации журналистов, это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ. В сопровождении - военные МАЗы, радиостанции на шасси ГАЗ-66, три единицы МБТС «Кайман», «Волаты» с 122-мм нарезными минометами «Нона».
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03.03.2022 15:28 Відповісти
 
 