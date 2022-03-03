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Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Верховна Рада сьогодні прийняла 15 законів та постанов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канали Олексія Гончаренка і Ярослава Железняка.

"Сьогодні прийняли низку дуже важливих законів:

- Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – пожиттєве з конфіскацією майна).

- Націоналізація активів російських компаній, юридичних і фізичних осіб

- Погодили указ Зеленського про мобілізацію

- Звернення про підтримку та встановлення безпольотної зони

- Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану", - розповів Гончаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет ВР затвердив законопроєкт, який дозволяє цивільним застосовувати вогнепальну зброю для відсічі агресії РФ, - нардеп "Голосу" Осадчук

"Сьогодні Рада зібралася і із запасом голосів проголосувала:
7123 - заява про небо та миротворчу місію
7113 - мобілізація
7115 - використання Збройних сил
5143 5144 - щодо колаборантів
5101 5102 - інформаційна безпека
7118 - діяльність правоохоронців у воєнному стані
7117 - зміни до судоустрою, щоб судді могли працювати
7116 - злочини проти основ нацбезпеки
7120 - цивільна зброя
7121 - відстрочка звітності
7122 - примусове вилучення власності РФ
7124 - посилення відповідальності за мародерство
7125 - зміни до Податкового кодексу щодо відстрочення платежів", - розповів Железняк.

Рада сьогодні ввела довічне увязнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію 01
Рада сьогодні ввела довічне увязнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію 02 
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Топ коментарі
+44
И Грузия пользуясь случаем подала заявку на ускоренное вступление в ЕС...при этом санкции ЕС она не поддержала...
Лицемеры...
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03.03.2022 15:41
+21
⚡️"Спасибо немецкой SAP, которая отреагировала на наше обращение и остановила продажи в России. Но этого недостаточно и мы продолжаем требовать приостановить поддержку продуктов SAP, которые использует кровавая армия захватчика для автоматизации внутренних процессов и баз данных", - пишет глава Минцифры Михаил Федоров.
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03.03.2022 15:39
+14
Хватает всего и всем...так и передай своему куратору..
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03.03.2022 15:42
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ЄС - це моя родина 👍👍👍
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03.03.2022 15:39 Відповісти
⚡️"Спасибо немецкой SAP, которая отреагировала на наше обращение и остановила продажи в России. Но этого недостаточно и мы продолжаем требовать приостановить поддержку продуктов SAP, которые использует кровавая армия захватчика для автоматизации внутренних процессов и баз данных", - пишет глава Минцифры Михаил Федоров.
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03.03.2022 15:39 Відповісти
Хорошо
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03.03.2022 15:39 Відповісти
Хватает всего и всем...так и передай своему куратору..
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03.03.2022 15:42 Відповісти
Зброї вистачає, але її перестали видавати всім охочим у терробороні, хоча інколи серед охочих є ті кому вона справді потрібна. Це якщо без деталей.
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03.03.2022 15:46 Відповісти
В Краматорске достаточно сил ВСУ...и Нацгвардии...не тебе и не мне решать нужна тероборона или нет...
Понадобятся...вызовут и дадут автомат..
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03.03.2022 15:56 Відповісти
Ну блін, так я ж і пишу - навіщо мобілізувати, якщо навіть бажаючим зброї немає/невидають.
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03.03.2022 16:01 Відповісти
Мобилизация для военных и военнобязанных а не про тероборону ! Для военных оружие есть.
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Ну тогда это глупость - зачем выдавать оружие возможно немотивированным людям, когда вот стоит 5 добровольцев и просят его.
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Черкаська обл... у нас аналогічно. Тер. оборона зі своїм що є, якщо мисливець, то зі зброєю, а так підручні засоби. Треба видавати тер обороні зброю і бажаючим на місцях, щоб, наприклад, присікати те ж мародерство. Є випадки. Зброї не вистачає - це факт. І хто не згоден ідіть в сторону орксього корабля.
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Ти пропонуєш видати зброю виборцям ОПЗЖ і Шарія?
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03.03.2022 16:19 Відповісти
И Грузия пользуясь случаем подала заявку на ускоренное вступление в ЕС...при этом санкции ЕС она не поддержала...
Лицемеры...
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03.03.2022 15:41 Відповісти
Це підкацапська наволоч хоче таким чином всунутись і торпедувати можливість розгляду питання індивідуальної процедури набуття Україною членства в ЄС.
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03.03.2022 15:47 Відповісти
Ну презик рейтинг свой опустил

Вот теперь крутится как может
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03.03.2022 15:48 Відповісти
Там вже давно , йще при Міші , перейшли на парламентську систему . Презідент там паркетний . Керує голова уряду .
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03.03.2022 15:56 Відповісти
Сначала им скажут догнать один корабль
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03.03.2022 15:49 Відповісти
думаю що ЕС це врахує,ще одного троянського коня підорашки в ЕС не потрібно.
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03.03.2022 15:49 Відповісти
Открыто поддерживает кремль, и хочет под шумок пролезть в ЕС чужой кровью...и даже не выпустили своих граждан, которые хотели воевать за нашу страну.
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03.03.2022 15:50 Відповісти
Да, не выпустили грузин в создаваемый Украиной ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
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03.03.2022 16:09 Відповісти
На чужому путіну в рай захотіли заїхати швілі вілі.
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Миротворці?! На фоні того що рашисті затра вносять на голосування в Думі?! виглядає дуже сумнівно!
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03.03.2022 15:41 Відповісти
А що завтра планується в думі?
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03.03.2022 15:50 Відповісти
з 10
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03.03.2022 15:58 Відповісти
РФ внес на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ
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03.03.2022 15:57 Відповісти
Якщо буде вистачати усі зможуть боронити нашу землю
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03.03.2022 15:43 Відповісти
Ооооо!
Ще кілька днів і я почну дякувати Рашці (прости Господи!) за те, що "Слуги" отямились і зрозуміли, що потрібно не тільки "бабло воровать", но і щось робити ДЛЯ ДЕРЖАВИ!
Ось як загроза життю мізки прочищає.
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03.03.2022 15:43 Відповісти
не знаю, не знаю, ихний коля-котлета родину защищает глубоко в карпатах, в отеле за 10000 грн
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03.03.2022 15:48 Відповісти
А чего не расстрел???
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03.03.2022 15:44 Відповісти
у нас нет расстрела, а у вас?
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03.03.2022 15:47 Відповісти
Цікаве з Конотопу.
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03.03.2022 15:45 Відповісти
Цікаво а виродки з опзж були ,чи вже всі повтікали ? з них треба починати саме ця мерзота все робила на догоду рашистам.
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03.03.2022 15:47 Відповісти
За мародёрство нужно расстреливать на месте!За диверсии ,что рисуют всякие знаки фашистам,старше 40 лет расстреливать на месте.Молодежь на 10-15 лет форму для армии шить.
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03.03.2022 15:53 Відповісти
В Миколаєві також зброю не дають зате всі рашисти з озпж зброю мають собі отримали.
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03.03.2022 15:56 Відповісти
... сьогодні ... Прийде час і народ у них запитає а що ж вони робили 2,5 роки до цього .
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03.03.2022 15:58 Відповісти
А почему не расстрел ?
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03.03.2022 16:00 Відповісти
Припопытке к бегству-можно и расстрел. Того бывшего Мера какого-то южного города который метки рисовал-его нужно было на месте мочить. Ведь откупится и в Рашку убежит
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03.03.2022 17:10 Відповісти
"ПІДНІМІТЬ МЕНІ ВИКИ:"
ОПРИЛЮДНІТЬ ПРОТОКОЛИ ГОЛОСУВАННЯ!!!
Хочу подивитися, які "депутати" відсутні!
(окрім ОПЖОПників, з ними і так все ясно)
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03.03.2022 16:02 Відповісти
Правильно, бо по двох фото до статьи складуеться враження, що все це прийняли тільки ЕС и Голос. Хотя голосовали " із запасом голосів" . Якось знову на піар цих двох схоже...
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03.03.2022 16:24 Відповісти
Рада должна
- ввести визы со странами пост совка
- подготовить закон о колаборантах
- подготовить запрет ГОЛОСОВАТЬ в Украине жителям оккупированых и ПРИСОЕДИНЁННЫХ ( Кубань) земель , а также новым гражданам
В ТЕЧЕНИИ 20 лет .
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03.03.2022 16:04 Відповісти
И разрешить ВСУ боевые действия на территории других стран
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03.03.2022 16:35 Відповісти
накінець Верховна Рада стала таки ДЕРЖАВНОЮ
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03.03.2022 16:06 Відповісти
але жопоблок має бути поза законом.......всі до єдиного!!!!!
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03.03.2022 16:07 Відповісти
Ну наконец! не прошло и 8 лет! Еще нужен закон по которому кажддый человек призывного возраста как только не является в пункт сбора по призыву-через 3 дня вносится в уголовную базу,блокируются все его документы включая пааспорт,вод удостоверение,техпасспорт автомобиля,загранпасспорт. А так-же блокировка банковских карт и СМС на его банковский телефон.
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03.03.2022 17:08 Відповісти
Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство. У МЕНЯ 1 вопрос, сегодня, в Херсонской обл. я купил 4 буханки хлеба (в магазине) и заплатил 100 грн. Это не финансовое мародерство???? Кто за это будет и как отвечать? А то получается, залез в магазин, даже если жрать нечего СОВСЕМ! то ты мародер и к столбу. При этом никакой гуманитарки нету!! На базе в Херсоне цены выросли в 2-3 раза, КТО ответит за это??????
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14.03.2022 23:00 Відповісти
 
 