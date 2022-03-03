Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада сьогодні прийняла 15 законів та постанов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канали Олексія Гончаренка і Ярослава Железняка.
"Сьогодні прийняли низку дуже важливих законів:
- Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – пожиттєве з конфіскацією майна).
- Націоналізація активів російських компаній, юридичних і фізичних осіб
- Погодили указ Зеленського про мобілізацію
- Звернення про підтримку та встановлення безпольотної зони
- Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану", - розповів Гончаренко.
"Сьогодні Рада зібралася і із запасом голосів проголосувала:
7123 - заява про небо та миротворчу місію
7113 - мобілізація
7115 - використання Збройних сил
5143 5144 - щодо колаборантів
5101 5102 - інформаційна безпека
7118 - діяльність правоохоронців у воєнному стані
7117 - зміни до судоустрою, щоб судді могли працювати
7116 - злочини проти основ нацбезпеки
7120 - цивільна зброя
7121 - відстрочка звітності
7122 - примусове вилучення власності РФ
7124 - посилення відповідальності за мародерство
7125 - зміни до Податкового кодексу щодо відстрочення платежів", - розповів Железняк.
Будь ласка, зачекайте...
Понадобятся...вызовут и дадут автомат..
Лицемеры...
Вот теперь крутится как может
Ще кілька днів і я почну дякувати Рашці (прости Господи!) за те, що "Слуги" отямились і зрозуміли, що потрібно не тільки "бабло воровать", но і щось робити ДЛЯ ДЕРЖАВИ!
Ось як загроза життю мізки прочищає.
ОПРИЛЮДНІТЬ ПРОТОКОЛИ ГОЛОСУВАННЯ!!!
Хочу подивитися, які "депутати" відсутні!
(окрім ОПЖОПників, з ними і так все ясно)
- ввести визы со странами пост совка
- подготовить закон о колаборантах
- подготовить запрет ГОЛОСОВАТЬ в Украине жителям оккупированых и ПРИСОЕДИНЁННЫХ ( Кубань) земель , а также новым гражданам
В ТЕЧЕНИИ 20 лет .