Рада сьогодні ввела довічне ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна РФ та погодила указ Зеленського про мобілізацію. ФОТОрепортаж

Верховна Рада сьогодні прийняла 15 законів та постанов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канали Олексія Гончаренка і Ярослава Железняка.

"Сьогодні прийняли низку дуже важливих законів:



- Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану (за мародерство, диверсії, держзраду – пожиттєве з конфіскацією майна).



- Націоналізація активів російських компаній, юридичних і фізичних осіб



- Погодили указ Зеленського про мобілізацію



- Звернення про підтримку та встановлення безпольотної зони



- Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану", - розповів Гончаренко.

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"Сьогодні Рада зібралася і із запасом голосів проголосувала:

7123 - заява про небо та миротворчу місію

7113 - мобілізація

7115 - використання Збройних сил

5143 5144 - щодо колаборантів

5101 5102 - інформаційна безпека

7118 - діяльність правоохоронців у воєнному стані

7117 - зміни до судоустрою, щоб судді могли працювати

7116 - злочини проти основ нацбезпеки

7120 - цивільна зброя

7121 - відстрочка звітності

7122 - примусове вилучення власності РФ

7124 - посилення відповідальності за мародерство

7125 - зміни до Податкового кодексу щодо відстрочення платежів", - розповів Железняк.



