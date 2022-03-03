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88% українців вірять, що Україна відіб’є напад Росії, - опитування "Рейтинга"

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88% українців вірять, що Україна відіб’є напад Росії, - опитування

Більшість українців вірять, що Україна успішно відіб’є напад Росії.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. Порівняно з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Практично в усіх регіонах спостерігається максимальний рівень почуття надії", - розповіли в групі "Рейтинг".

88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Майже кожен день цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу є у всіх регіонах країни.

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98% підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента України Володимира Зеленського, 84% підтримують дії місцевих керівників.

При цьому 80% опитаних відзначили, що готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Порівняно з довоєнними часами цей показник значно зріс (2020 року – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та в Центрі, нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах є надзвичайно високий рівень готовності воювати за свою країну (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

"Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО. У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більш ніж на 20%. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО", - йдеться у релізі.

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61% респондентів вірить, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). Ще 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у довшій перспективі – 6%. Не змогли дати свою оцінку 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС – лише 4%.

Соціологічне опитування проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Аудиторія: населення України старше 18 років та старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
угадаю с одного раза кто те 12%: ОПЗЖ, НАШи, Шарий и строники московского Падлоархата
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03.03.2022 15:52
+14
НЕМАЄ ЖОДНОГО СУМНІВУ ЩО УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ БО УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НЕ ПЕРЕМОГТИ
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03.03.2022 15:50
+7
Такс значить ще 12% ватніків залишилось
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03.03.2022 15:53
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10% позбавити громадянства а ще краще розстріляти цю 5 колону
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03.03.2022 15:49 Відповісти
⚡️На фоне в том числе воздушных блокад один из крупнейших российских туроператоров PEGAS Touristik минимум до 28 марта остановил отправку туристов по всем направлениям, кроме Турции.
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03.03.2022 15:50 Відповісти
НЕМАЄ ЖОДНОГО СУМНІВУ ЩО УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ БО УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НЕ ПЕРЕМОГТИ
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03.03.2022 15:50 Відповісти
угадаю с одного раза кто те 12%: ОПЗЖ, НАШи, Шарий и строники московского Падлоархата
показати весь коментар
03.03.2022 15:52 Відповісти
Такс значить ще 12% ватніків залишилось
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03.03.2022 15:53 Відповісти
Нi. ,Лише 2 вiдсотки 98% підтримують діяльність Збройних сил України, Джерело: https://censor.net/ua/n3321073
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03.03.2022 16:03 Відповісти
Тi 10 вiдсоткiв просто невиправнi песимiсти
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03.03.2022 16:05 Відповісти
Коротко
Ми переможемо..
....
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 15:55 Відповісти
Жодного сумніву в нашій перемозі немає!!!
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03.03.2022 16:05 Відповісти
Ще до повномасштабного вторгнення спілкувався з сусідкою. Сказав, що нам неодмінно треба бути в ЄС і НАТО. Вона мені: "Да кому ми там нужни". Кажу: "Ми єто дєлаєм нє раді ніх, а раді сєбя. І похєр на тєх, кто нас нє ждьот". А стосовно бойового духу на Сході, то у нас, в Сумах, він зашкалює: добровольців і охочих стільки, що їх просто розвертають додому. Мені сказали, що всі бригади вже укомплектовані, озброєні і наразі люди не потрібні.
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03.03.2022 16:07 Відповісти
а відколи Суми це схід?
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03.03.2022 17:45 Відповісти
Взагалі-то Суми знаходяться на північно-східному боці України, але я завжди вважав нас сходом.
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03.03.2022 18:03 Відповісти
я вірю також у подальшу демілітарізацію та денуклеарізацію РФ
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03.03.2022 16:12 Відповісти
С нами Бог!
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03.03.2022 16:28 Відповісти
що за херня? як вони ці рейтинги проводили? за спостереженнями 8 з 10 втікають від повісток!
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03.03.2022 17:44 Відповісти
Як одне з другим пов'язане?

А тікають то зрозуміло. Хто дуже хотів, той вже пішов. От від тих хто залишився і виходить, що 8 з 10 тікають. Інші 2 ладні піти якщо скажуть що треба.
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03.03.2022 18:02 Відповісти
 
 