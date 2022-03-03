88% українців вірять, що Україна відіб’є напад Росії, - опитування "Рейтинга"

Більшість українців вірять, що Україна успішно відіб’є напад Росії.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. Порівняно з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла втричі. Практично в усіх регіонах спостерігається максимальний рівень почуття надії", - розповіли в групі "Рейтинг".

88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Майже кожен день цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу є у всіх регіонах країни.

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98% підтримують діяльність Збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента України Володимира Зеленського, 84% підтримують дії місцевих керівників.

При цьому 80% опитаних відзначили, що готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Порівняно з довоєнними часами цей показник значно зріс (2020 року – 59%). Найвищий рівень готовності спостерігається на Заході та в Центрі, нижчий рівень готовності – на Півдні та Сході. Але навіть у південно-східних регіонах є надзвичайно високий рівень готовності воювати за свою країну (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок.

"Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО. У порівнянні з довоєнним періодом рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО зріс більш ніж на 20%. Позитивна динаміка відбулася за рахунок зростання підтримки вступу до західних структур серед населення Півдня та Сходу. У віковому розрізі у всіх категоріях спостерігається одностайна підтримка вступу України до ЄС та НАТО", - йдеться у релізі.

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61% респондентів вірить, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років). Ще 13% вірять, що наша держава стане членом ЄС через 5 років, у довшій перспективі – 6%. Не змогли дати свою оцінку 17%. Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС – лише 4%.

Соціологічне опитування проводилося на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Аудиторія: населення України старше 18 років та старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,8%. Терміни проведення: 1 березня 2022 року.