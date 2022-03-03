З Росії ідуть Jysk та IKEA

Міжнародні меблеві ритейлери Jysk та IKEA припиняють роботу в Росії.

Данська роздрібна група Jysk, яка входить до Lars Larsen Group, тимчасово виходить з Росії. 13 магазинів компанії в країні закриються негайно, пише данське видання Finans, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішні санкції Заходу проти Росії не впливають на операції. Проте зараз Jysk вирішив, як і інші західні компанії, тимчасово припинити продаж. Подібне повідомлення надійшло в середу ввечері від датського Lego і шведського H&M", вказує видання.

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Також роботу в Росії припиняє IKEA. "Спустошлива війна в Україні – це людська трагедія, і наше глибоке співчуття та занепокоєння пов’язані з мільйонами постраждалих", – йдеться у спільній заяві власника бренду Inter IKEA та Ingka Group, пише Reuters.

За останні дні десятки світових компаній припинили роботу в Росії.