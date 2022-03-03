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Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

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Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

Фонд Ріната Ахметова вирішив передати 00 тис. одиниць життєво необхідних медикаментів до лікарень Києва. Перелік найнеобхіднішого склав МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо: 2 авто вантажністю 20 та 10 тонн, 48 масивних палет.

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Крім того, найближчим часом допомогу отримають лікарні Дніпра та Запоріжжя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.
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Топ коментарі
+7
Як зрозуміти - 100 000 медикаментів ? 100 000 пігулок , він сам рахував ?
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03.03.2022 15:58
+6
пособник террористов проснулся
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03.03.2022 16:11
+5
⚡️Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям.

Что требует парламент:
▪️немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины;
▪️ безотлагательное открытие «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации людей;
▪️введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.

Также ВРУ обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.
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03.03.2022 15:59
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Як зрозуміти - 100 000 медикаментів ? 100 000 пігулок , він сам рахував ?
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03.03.2022 15:58 Відповісти
Це добре. А де сам?
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03.03.2022 15:58 Відповісти
⚡️Верховная Рада обратилась к ООН, Красному Кресту, Европарламенту и другим международным организациям.

Что требует парламент:
▪️немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины;
▪️ безотлагательное открытие «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации людей;
▪️введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.

Также ВРУ обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.
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03.03.2022 15:59 Відповісти
Ну як вже навіть Ахмєтов допомогає Україні ,то нас не перемогти Головне щоб ліки не були прострочені))
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03.03.2022 16:07 Відповісти
Він увесь час займається благодійністю. Його фонд. Я так розумію , в основному, у Донецькій області.
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03.03.2022 16:10 Відповісти
правильно понял кормил предателей Украины
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03.03.2022 16:12 Відповісти
Та я знаю, "допомогав" , тільки ту допомогу отримували ватажкі сепарів, та зрадники.
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03.03.2022 16:18 Відповісти
Ага блогодійність, бачив. У людей дахи побили, латати треба, а він свої пакети впариває. Благодійник мля.
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03.03.2022 16:34 Відповісти
пособник террористов проснулся
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03.03.2022 16:11 Відповісти
Raskoshelilsya ne ne shutku !!! Tvar' !!1
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03.03.2022 17:36 Відповісти
 
 