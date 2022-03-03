Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів
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Фонд Ріната Ахметова вирішив передати 00 тис. одиниць життєво необхідних медикаментів до лікарень Києва. Перелік найнеобхіднішого склав МОЗ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо: 2 авто вантажністю 20 та 10 тонн, 48 масивних палет.
Крім того, найближчим часом допомогу отримають лікарні Дніпра та Запоріжжя.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.
Топ коментарі
+7 Сергей Томенко
показати весь коментар03.03.2022 15:58
+6 Aleks_15
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+5 Запорізький козак
показати весь коментар03.03.2022 15:59
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Что требует парламент:
▪️немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины;
▪️ безотлагательное открытие «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации людей;
▪️введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.
Также ВРУ обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.