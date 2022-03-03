Фонд Ахметова відправив до Києва понад 100 тисяч медикаментів

Фонд Ріната Ахметова вирішив передати 00 тис. одиниць життєво необхідних медикаментів до лікарень Києва. Перелік найнеобхіднішого склав МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це антибіотики, антисептики, засоби для обробки ран, препарати для астматиків тощо: 2 авто вантажністю 20 та 10 тонн, 48 масивних палет.

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Крім того, найближчим часом допомогу отримають лікарні Дніпра та Запоріжжя.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.