Рада просить ООН ввести миротворців на територію України
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Верховна Рада просить Організацію Об’єднаних Націй ввести на територію України миротворчі сили згідно з Резолюцією ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.
Про це йдеться в ухваленому сьогодні парламентом зверненні до низки міжнародних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент тощо негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.
Йдеться, зокрема, про негайне запровадження зони без польотів над Україною, негайне відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН.
Також Верховна Рада звернулась до Генсека ООН з закликом посередництва про припинення війни.
Топ коментарі
+61 Igor Kalyuzhny
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+33 irenka ko
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+31 Vladimir T fd7dc273
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1. Получается согласие ОБОИХ сторон
2. Миротворцы размещаются на линии ФАКТИЧЕСКОЙ линии фронта на день подписания договоренностей о размещении миротворцев.
Особенно бесит, что ВР без объяснений и согласований с народом Украины принимает такое решение.
1. Путлер обязательно объявит всеобщую мобилизацию. И у него еще ядерная кнопка есть. Всё, здаёмся?
2. Если зайдут миротворцы на линию фронта, то они уже оттуда не уйдут. Предлагаешь подарить ***** ещё часть Украины? А украинцев на этих территориях предлагаешь просто предать?
Им там очень тяжело. И физически и морально. Их защищали пока могли и жизни наших бойцов ВСУ там отдали . Но силы были не равны и наши временно отступили.
А к чему эти вопросы?
Ну так как на это нужно время и по этому о начале каких либо крупных операций можно говорить не раньше чем через месяц, а пока на простых украинцев проживающих в восточной Украине ляжет вся тяжесть задачи по обескровливанию этой орды. И вот у меня есть вопрос к господину Министру обороны,Ув. министр почему среди всех сообщений о уничтоженных колонах я не прочитал что колоны врага подрывались вместе с дорожным полотном? Щас есть ручные мотобуры, делайте горизонтальные шурфы под полотном дороги, закладывайте туда 10-15 кг промышленной ВВ, делайте такие закладки через каждые 30-40 м и таким образом заминируйте 1- 2 - 10км трассы. Подрывайте колоны вместе с орками а не даёте им разбежаться. Вы людям предлагаете оседлать трасы в тылу врага, так дайте им для этого всё нужное, а главное специалистов, которые их этому научит. очень скоро враг перестанет гонять снабжение без охраны, сработайте на опережение.
ЩО БИ НЕ МОГЛИ НАСТУПАТИ?!!!
Зараз же МИ наступаємо!
Нам головне свої території повернути та збудувати суперстіну на кордоні з турелями та гелікоптерами.
Значит наша Верховная Рада пытается подать что это именно такой конфликт? Ей ТАК удобно ?
То есть тут нет никакой идеологии и агрессии по мировоззренческому признаку, потому что еще не было никогда такой причины ?
Далі заморожувати чужу агресію на нових кордонах та із новими відгризеними територіями України????
Вони прекрасно розуміють, що у разі повної перемоги Українського народу над кацапстаном шанси залишитись біля кормушки набагато менші, ніж при миротворцях.
А так - виперли московитів за поребрик, поставили миротворців, пиляють далі бюджет і ніяких майданів, бо путін нападе.
Коротше. Після Перемоги треба гнати в шию усіх їх. Що зелених, що порошенкових. Про інших теперішніх навіть мовчу. А заводити у владу націоналістів та тих, які боронять зараз Україну на передку. Інакше буте те саме що й до війни.