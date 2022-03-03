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Рада просить ООН ввести миротворців на територію України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада просить ООН ввести миротворців на територію України

Верховна Рада просить Організацію Об’єднаних Націй ввести на територію України миротворчі сили згідно з Резолюцією ООН "Об’єднання заради миру" від 1950 року.

Про це йдеться в ухваленому сьогодні парламентом зверненні до низки міжнародних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент тощо негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН може направляти миротворців в Україну на основі резолюції Генасамблеї, в обхід Радбезу, - Кулеба

Йдеться, зокрема, про негайне запровадження зони без польотів над Україною, негайне відкриття "зелених" коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН.

Також Верховна Рада звернулась до Генсека ООН з закликом посередництва про припинення війни.
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Топ коментарі
+61
ЗРК Патриот нужно просить, а не миротворцев...
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03.03.2022 16:26
+33
ООН - це імпотентна організація сліпих та глухонімих дармоїдів.
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03.03.2022 16:28
+31
Очень похоже на предательство. Я посмотрел историю использования миротворцев ООН. Обычно там алгоритм такой:
1. Получается согласие ОБОИХ сторон
2. Миротворцы размещаются на линии ФАКТИЧЕСКОЙ линии фронта на день подписания договоренностей о размещении миротворцев.

Особенно бесит, что ВР без объяснений и согласований с народом Украины принимает такое решение.
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03.03.2022 16:32
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i gde eta linija po kotoroi oni budet mirotvoritj?
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03.03.2022 16:24 Відповісти
какой там ООн, пока раздуплятся
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03.03.2022 16:24 Відповісти
Очень похоже на предательство. Я посмотрел историю использования миротворцев ООН. Обычно там алгоритм такой:
1. Получается согласие ОБОИХ сторон
2. Миротворцы размещаются на линии ФАКТИЧЕСКОЙ линии фронта на день подписания договоренностей о размещении миротворцев.

Особенно бесит, что ВР без объяснений и согласований с народом Украины принимает такое решение.
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Да, неодназначенное решение
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03.03.2022 16:42 Відповісти
А моя позиція- ні. Те що нам зараз потрібно, звичайно окрім ЗРК, час- я вважаю, що через місяць, коли у пересічних росіян почнуться проблеми з роботою, а за ними - з холодильником- вони будуть крайніми владу і змістять її. А от що робити, якщо ***** завтра об'явить мобілізацію і до нас наступних два роки будуть йти з автоматами російські шахтарі і вчителі - я не знаю
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03.03.2022 17:19 Відповісти
Мільйон шахтарів! При цьому «за правое дело- укры падлы первые напали и обстреляли из града Белгород»- ви бачте як працює їх пропоганда, якщо вони й зараз вважають що вони нас звільняють від нациків
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03.03.2022 17:24 Відповісти
Время нужно всем - не только нам, но и путлеру. Это палка о двух концах.
1. Путлер обязательно объявит всеобщую мобилизацию. И у него еще ядерная кнопка есть. Всё, здаёмся?
2. Если зайдут миротворцы на линию фронта, то они уже оттуда не уйдут. Предлагаешь подарить ***** ещё часть Украины? А украинцев на этих территориях предлагаешь просто предать?
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03.03.2022 17:43 Відповісти
а вони тепер як там? не думав? їх хтось захистив???
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03.03.2022 17:48 Відповісти
Что значит "не думал"? У меня там достаточно друзей и знакомых. Созванивался и списывался пока была возможность.
Им там очень тяжело. И физически и морально. Их защищали пока могли и жизни наших бойцов ВСУ там отдали . Но силы были не равны и наши временно отступили.
А к чему эти вопросы?
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03.03.2022 18:04 Відповісти
Под такими санкциями рашка вряд ли пол года протянет
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03.03.2022 18:00 Відповісти
ЗРК Патриот нужно просить, а не миротворцев...
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03.03.2022 16:26 Відповісти
Впевнений, що просять.
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03.03.2022 19:17 Відповісти
А я як-то не очень
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03.03.2022 21:11 Відповісти
крик в пустоту
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03.03.2022 16:26 Відповісти
РФ внес на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ- а враховуючи що вони хочуть окупувати південь України це дуже все сумнівно виглядає-на фоні їх вимог по переговорах
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03.03.2022 16:27 Відповісти
А що генсек ООН ще не відреагував досі? Ліга націй ,б...
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03.03.2022 16:27 Відповісти
147 країн.....треба з усіма переговорити...потім обід .....і кінець робочого дня
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03.03.2022 16:52 Відповісти
Та оно ему надо? Сняряды на его хату не падают.
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03.03.2022 17:13 Відповісти
Бесполезно...кацапия забанит. Не, ну чо, они могут ещё нам похлопать в ладоши, им не жалко. Весь мир сцыт...просто смотрят как убивают Украину. Придётся самим направить кацапов вслед кораблю.
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03.03.2022 16:28 Відповісти
ООН - це імпотентна організація сліпих та глухонімих дармоїдів.
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03.03.2022 16:28 Відповісти
На русско украинской границе, включая крым
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03.03.2022 16:28 Відповісти
Тупо на фоне побед.
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03.03.2022 16:29 Відповісти
простите, хочу вставить свои пять копеек в общий гул и описать как я вижу ситуацию. и так у нас идёт странная война, странная она по тому что нет линии фронта, орки оседлали главные дороги и по ним катаются до встречи сопротивления, встретив его они немного пободаются, если сходу взять не получаются обходят и идут дальше. Ну это так упрощённая схема войны. Мы же начали мобилизацию, Народу взяли не мало, Как по моему мнению сейчас на западе должна формироваться 1 и 2 резервных армии, которые щас вооружает и обучает западные союзники.
Ну так как на это нужно время и по этому о начале каких либо крупных операций можно говорить не раньше чем через месяц, а пока на простых украинцев проживающих в восточной Украине ляжет вся тяжесть задачи по обескровливанию этой орды. И вот у меня есть вопрос к господину Министру обороны,Ув. министр почему среди всех сообщений о уничтоженных колонах я не прочитал что колоны врага подрывались вместе с дорожным полотном? Щас есть ручные мотобуры, делайте горизонтальные шурфы под полотном дороги, закладывайте туда 10-15 кг промышленной ВВ, делайте такие закладки через каждые 30-40 м и таким образом заминируйте 1- 2 - 10км трассы. Подрывайте колоны вместе с орками а не даёте им разбежаться. Вы людям предлагаете оседлать трасы в тылу врага, так дайте им для этого всё нужное, а главное специалистов, которые их этому научит. очень скоро враг перестанет гонять снабжение без охраны, сработайте на опережение.
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03.03.2022 18:53 Відповісти
саме так і задумано, бо бітум та асфальт, не просто так у 3-ри рази дорожче коштували та розмазувались у саме цих напрямках...
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03.03.2022 20:33 Відповісти
⚡️Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение для обеспечения заключения договоров с ЕС и Международным банком реконструкции и развития по оказанию финансовой поддержки Украине.
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03.03.2022 16:30 Відповісти
***, ТА НЕ ТРЕБА ЦИХ МИРОТВОРЦІВ. ЦЕ НА ДЕСЯТКИ РОКІВ ГЕМОР БУДЕ. ТРЕБА ********* ЦЮ СРАНУ МОКШУ І ВИКИНУТИ ЇЇ ЗА КОРДОНИ УКРАЇНИ! МИРОТВОРЦІ - ТО ПОВНА *****!
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03.03.2022 16:34 Відповісти
це ******... я *******, щас они сюда придут и тогда мы тут по жизни чунга чанга
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03.03.2022 16:35 Відповісти
Тим більш рашка по своїй квоті теж введе "миротворців", оскільки досі є членом цієї імпотентної організації
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03.03.2022 19:20 Відповісти
ООН как организация, созданная для защиты и обеспечения мира, должна себя реабилитировать, иначе толку в ней 0,0... в чем ее смысл и какое оправдание для огромных средств, которые на нее тратятся
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Щоб війська ООН стали між нами та кацапами які на вже окупованій ними територіях?
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03.03.2022 16:35 Відповісти
Спершу їм знадобиться зібратись, потім обговорити, потім зібратись ще раз, потім висловити занепокоєння, потім - стурбованість, потім закликати ***** вивести війська, а вже потім сказати, що вони зробили всьо возможноє і нєвозможноє, відкланятись і піти у свій теплий кабінет.
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03.03.2022 16:39 Відповісти
НАХРЕНА?!!!!!!!
ЩО БИ НЕ МОГЛИ НАСТУПАТИ?!!!
Зараз же МИ наступаємо!
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03.03.2022 16:43 Відповісти
Да, вже Москву штурмуємо
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03.03.2022 16:53 Відповісти
І до Москви черга дійде!
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03.03.2022 16:58 Відповісти
Нам чужого не треба.

Нам головне свої території повернути та збудувати суперстіну на кордоні з турелями та гелікоптерами.
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03.03.2022 17:26 Відповісти
можна поцікавитись? а скільки стін побудовано за останні 3 роки? ну, не стін, а хоча б рівчаків? чи тільки товарообіг збільшувати з року в рік на млрд. доларів? чи хоча б якесь озброєння купити за ці криваві бабки?
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03.03.2022 18:08 Відповісти
Едва только начали. Это если бы ЗСУ уже сейчас на марше в Крыму и на Донбассе перемалывали рашистов, то тогда да - миротворцы не нужны. Наше правительство просто зубами вырывает возможность остановить гибель мирных граждан и разрушение инфраструктуры.
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03.03.2022 17:20 Відповісти
значить Мінськ1 і Мінськ 2 це була не зрада?
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Що за бредовий піар
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03.03.2022 16:44 Відповісти
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03.03.2022 16:56 Відповісти
С ума сошли? ЧТобы морозить конфликт, необходимо сперва отбить назад свои города!
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03.03.2022 17:00 Відповісти
ООН - це непотрібна організація для прийняття якихось суто декларативних папірчиків, якими всі підтираються. ООН потрібна кардинальна реорганізація
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03.03.2022 17:07 Відповісти
Жаль, що цей абсолютно шкідливий рудимент совєтської епохи (Верховний совєт) не вдалось зафутболити до 24 лютого... Тепер доведеться терпіти аж до кінця Московської кривавої вакханалії в Україні...
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03.03.2022 17:15 Відповісти
а голова цього рудименту, тобто 90% вождь не в курсі , що цей рудимент робить??? чи не він їх туди привів? та й щось його не чути - устал навєрноє! нічого, завтра відосік запиляє!
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03.03.2022 18:13 Відповісти
Как израильтчнин (работаю в Нидерландах) скажу, что толку от них нихрена нет. Стояли они у нас на севере Израиля, хизбалле чуть ли не пособничали.
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03.03.2022 17:16 Відповісти
Nu i na koy 4len nam mirotvortcy?
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03.03.2022 17:16 Відповісти
Какого ? Нам не нужны миротворцы , нам нужно оружие. Иначе все будет продолжаться вечно . Непокаране зло наздоганяє. Это провокация мега мародеров и мега коллаборантов из Верховной Рады, которые проводили Медведчука по зеленому коридору за границу - вместо того чтобы заслуженно расстрелять по законам военного времени. Все эти действия и бездействие против наших главных мародеров и поджигателей войны показывают что продолжается пустой звиздеж за спинами героев.
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03.03.2022 17:19 Відповісти
А щось я не чув, чи наших миротворців відкликали звідкись? Де вони там були?
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03.03.2022 17:28 Відповісти
Кого з ким ці миротворці мирити будуть?
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03.03.2022 17:30 Відповісти
Знову просимо, щоб хтось інший замість нас виконав найскладнішу частину роботи.
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03.03.2022 17:40 Відповісти
ну так вождь 90 % уже устал! як можна стільки працювати! аж цілий тиждень! ні на Буковель з"їздити, ні шашлики спекти! хай оон розгрібає, а він і так уже за.бався! " в яво галавє - вайна давно акончєна! і сайдьомся пасєрєдінє!"
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03.03.2022 18:18 Відповісти
Це не вождь просив, а рада. Ви, може, не помітили, але зараз не тільки "вождь", але й більшість людей працюють на перемогу України.
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Миротворцы мирят людей воюющих по религиозному или национальному признаку. До сих пор это было так.
Значит наша Верховная Рада пытается подать что это именно такой конфликт? Ей ТАК удобно ?
То есть тут нет никакой идеологии и агрессии по мировоззренческому признаку, потому что еще не было никогда такой причины ?
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03.03.2022 17:43 Відповісти
Шо за УЙНЯ???

Далі заморожувати чужу агресію на нових кордонах та із новими відгризеними територіями України????
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Нафіга нам миротворці ? Щоб все загальмувати ? Потім і одних і інших не викуриш з України !!! Подивіться на інші країни де вже є миротворці. Скільки років вони вже там знаходяться? Вони потрібні там де громадянські конфлікти, а не там де міжнародні !!!
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03.03.2022 18:20 Відповісти
эта просьба о миротворцах - это предательство, теперь их ввод возможен только при согласии пуйла - и он может согласиться в самый невыгодный момент, например когда будут войска рф у польских границ
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Миротворцями в цій ситуації мають бути сили НАТО. Ви ж не думаєте що миротворцями будуть сенегальці, ефіопи, індуси чи китайці ? Якщо сили НАТО в Україну зайдуть, то це де-факто вступ України в НАТО, у відповідності до резолюції ООН. Нехай тимчасово встають на лінії розмежування. Головне вимагати відновлення кордонів України до 2014 року, не поступатися в цьому. Тоді час працюватиме на Україну. Зараз час на нас ПОКИ що не працює, бо ЗСУ не переходять в наступ на півдні та півночі.
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03.03.2022 18:41 Відповісти
Рада - ******** и предатели. Переговорщики сегодня с оккупантами только что не целовались в десна. Руки пожимают гандонам, ********. Повесить их ***** всех.
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03.03.2022 18:48 Відповісти
Поддерживаю! Похоже договариваются о путинских миротворцах для Украины. Рашистский план В: не мытьем так катаньем. Не удалось взять Киев, окупируем "миротворцами" и заморозим войну в Украине навечно. Главное не продешевить при продаже. Но судя по крепким рукопожатиям с убийцами, цена предложена нормальная....😥
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03.03.2022 19:49 Відповісти
Опитування на рахунов вступу у НАТО, довіри до армії і бажання захищати країну проводять, а це питання тихенько протягнули без обговорень. Демокраиія.
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03.03.2022 18:58 Відповісти
Почему Рада до сих пор работает? Почему эти дурни-дармоеды что-то там решают? В военное время всё должен решать ГенШтаб и главнокомандующий.
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03.03.2022 19:21 Відповісти
Только что слушал спич Подоляка по результатам переговоров. Что то там про гуманитарные коридоры. Интересно, во время блокад наших городов во Вторую мировую с гитлером тоже договаривались? Этот шарнирный парень, когда открывает рот, он соображает о чем говорит? Он только что фашистам руки жал. И это советник президента? Или нас в 2014 году рашисты ничему не научили?
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Олігархічні таракани вже зараз думають що буде після війни. Головна мета - залишитись біля корита та далі пиляти бюджет. В тому числі і ті кошти, що надійдуть як допомога.
Вони прекрасно розуміють, що у разі повної перемоги Українського народу над кацапстаном шанси залишитись біля кормушки набагато менші, ніж при миротворцях.
А так - виперли московитів за поребрик, поставили миротворців, пиляють далі бюджет і ніяких майданів, бо путін нападе.

Коротше. Після Перемоги треба гнати в шию усіх їх. Що зелених, що порошенкових. Про інших теперішніх навіть мовчу. А заводити у владу націоналістів та тих, які боронять зараз Україну на передку. Інакше буте те саме що й до війни.
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Згоден, з такою вдадою я сам скоро стану націоналістом. Ні брешу! Я вже неділю, як націоналіст. Бо постійна зрада вже задовбала🤟
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03.03.2022 20:37 Відповісти
Вчіть матчасть, депутати, якщо встигнете.
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03.03.2022 21:12 Відповісти
 
 