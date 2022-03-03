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Гарантувати безпечну евакуацію з Чернігова неможливо, транспорту недостатньо, - Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Чернігові немає достатнього транспорту для евакуації містян, і ніхто не може гарантувати її безпеку.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко  у своєму зверненні через Facebook.

"Якщо я залишу всі справи оборони і знайду 50 автобусів, вони вмістять максимально тисячу чоловік. І ніхто не гарантований від того, що ця колона піддасться бомбардуванню і ви доїдете неушкодженими до якось міста України", - сказав Атрошенко.

У своєму зверненні він повідомив, що внаслідок останніх нальотів росіян на школу загинуло 4 військових та 4 цивільних, росіяни бомблять житлові будинки.

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"Знаю, що не всі серед населення супермени, бетмени і халки, але всі 100% - жінки, літні люди, чоловіки, діти - всі ненавидять Росію", - наголосив Атрошенко.

"Росія воює не з бандерівцями і фашистами, а з народом. А народ перемогти неможливо", - додав він.

Атрошенко нагадав, що Чернігову 1300 років і що чернігівські князі ні від кого не бігали, і запевнив, що навіть ціною власного життя чернігівці захищатимуть місто і вбиватимуть 20-річних хлопаків, які тут "заблудились". 

"Якщо ми віддамо своє місто, ми будемо ніким. В Чернігові сцикунів не було і не буде. Ми відстоюємо своє місто", - додав мер Чернігова.
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