Україна зараз у наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що країни відрізають російську економіку від світу. Наслідки санкцій вже сьогодні відчуваються в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.
"Вчора найбільша у світі компанія з виробництва турбін для зеленої енергетики заявила, що заморожує свої проекти в Росії, це 2,5 мільярда доларів США для російської економіки. Практично ціла галузь вітрової енергетики в Росії буде заморожена", - зауважив міністр.
Дмитро Кулеба також підкреслив, що українська дипломатія разом з партнерами йде "вглиб" і також відрізає можливості для росіян обходити ці санкції через сусідні країни.
"Україна на дипломатичному санкційному фронті перебуває в наступі, ми ведемо успішні наступальні дії з першого дня війни та захоплюємо все нові й нові території", - зазначив він.
Міністр звернув увагу на відчайдушні спроби Росії вивести великі гроші багатих росіян. Він запевнив, що Україна знає, куди їх намагаються вивести та працювати з відповідними компаніями у протидії обходу санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
він веде дохрєніща перемовин
чи джавеліни та байрактари лелеки нам приносять?
ЛИШІТЬСЯ КУЛЕЬИ
ЗАРАЗ ВІН КРАСАВА
сратися з політичних питань будемо після перемоги
де хто був - зараз зеля і кулеба представляють країну
мені може не все подобатися.
але зараз у нас інших представників, визнаних світом НЕМАЄ
зи. переможемо - спитаємо в когось що важливіше 0 строїти дороги чи фінансувати армію
АЛЕ ДО ЦЬОГО МУСИМО ПЕРЕМОГТИ, САЇД
Так не буде. Лінійка має бути однакова в обидві сторони.
І воюють НЕ НАЙМАНІ чиновники, а НАРОД УКРАЇНИ ВОЮЄ
Их тоже. Всё далеко и стёкла не дрожат.
Но жить всё равно хочется.
А впрочем... Я уже в этом не уверен... иногда сдают нервы.
Він же не говорив, що дасть тобі її
hhttps://twitter.com/i/status/1499373902556020739