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Україна зараз у наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Україна зараз у наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що країни відрізають російську економіку від світу. Наслідки санкцій вже сьогодні відчуваються в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

"Вчора найбільша у світі компанія з виробництва турбін для зеленої енергетики заявила, що заморожує свої проекти в Росії, це 2,5 мільярда доларів США для російської економіки. Практично ціла галузь вітрової енергетики в Росії буде заморожена", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що українська дипломатія разом з партнерами йде "вглиб" і також відрізає можливості для росіян обходити ці санкції через сусідні країни.

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"Україна на дипломатичному санкційному фронті перебуває в наступі, ми ведемо успішні наступальні дії з першого дня війни та захоплюємо все нові й нові території", - зазначив він.

Міністр звернув увагу на відчайдушні спроби Росії вивести великі гроші багатих росіян. Він запевнив, що Україна знає, куди їх намагаються вивести та працювати з відповідними компаніями у протидії обходу санкцій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
переговоры сильно напрягают........
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03.03.2022 17:36
+5
ніт
він веде дохрєніща перемовин
чи джавеліни та байрактари лелеки нам приносять?
ЛИШІТЬСЯ КУЛЕЬИ

ЗАРАЗ ВІН КРАСАВА
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03.03.2022 17:38
+4
По Энергодару есть информация?
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03.03.2022 17:36
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Це він про оті паскудні перемовини?
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03.03.2022 17:35 Відповісти
ніт
він веде дохрєніща перемовин
чи джавеліни та байрактари лелеки нам приносять?
ЛИШІТЬСЯ КУЛЕЬИ

ЗАРАЗ ВІН КРАСАВА
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Де б була ця "красава", якби Порошенко грунт не підготував? Вам три спроби треба, чи з однієї вгадаєте?
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03.03.2022 18:08 Відповісти
стопе
сратися з політичних питань будемо після перемоги
де хто був - зараз зеля і кулеба представляють країну
мені може не все подобатися.
але зараз у нас інших представників, визнаних світом НЕМАЄ

зи. переможемо - спитаємо в когось що важливіше 0 строїти дороги чи фінансувати армію
АЛЕ ДО ЦЬОГО МУСИМО ПЕРЕМОГТИ, САЇД
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Тобто вам вихваляти можна, а мені критикувати ні?
Так не буде. Лінійка має бути однакова в обидві сторони.
І воюють НЕ НАЙМАНІ чиновники, а НАРОД УКРАЇНИ ВОЮЄ
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Тебя сильно жмёт, как там в Лиссабоне?
Их тоже. Всё далеко и стёкла не дрожат.
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Ну я конечно херню написал. удалю пожалуй. просто накипело уже это все
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03.03.2022 17:44 Відповісти
Я в тебе сильно ошибался. Прости меня.
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Не поддерживаю.
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Ну тогда воюем дальше
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Просто обидно, что нас вырезают. Смысл тогда всего этого? Удрать в Великую Британию и страны ЕС? Так ***** на этом не остановится. Дальше Молдова, потом Румыния, потом Польша, потом страны Балтии...
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03.03.2022 17:40 Відповісти
Я с тобой полностью согласен.
Но жить всё равно хочется.
А впрочем... Я уже в этом не уверен... иногда сдают нервы.
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03.03.2022 17:45 Відповісти
Да депутаты визы с рашей ввести боятся
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03.03.2022 17:37 Відповісти
По Энергодару есть информация?
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03.03.2022 17:36 Відповісти
У меня есть...
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03.03.2022 17:39 Відповісти
и что там?
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03.03.2022 17:45 Відповісти
Він сказав, що у нього ця інформація є!
Він же не говорив, що дасть тобі її
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03.03.2022 17:56 Відповісти
переговоры сильно напрягают........
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03.03.2022 17:36 Відповісти
Зараз все досить сильно напружує. Багато фейків та вкидів які перепощуться навіть такими виданнями як цензор. Бо неможливо чітко відфільтровувати таку навалу різноманітної інформації. Не поспішайте засмучуватись. Вірте в ЗСУ, нашу владу та український народ. Ми переможемо. Слава Україні!
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03.03.2022 17:51 Відповісти
А кто это руки на переговорах кацапам жал - арахамия и Подоляк ?
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03.03.2022 17:37 Відповісти
коли наші полонять чергового 20-річного срочника ру, тре' вимагати його інсту та на його сторінці під його ім'ям викладати відеозапис його ж таки допиту - певно, лиш тоді його оточення хоч трохи прочумається від пропагандистського чаду останкіна
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03.03.2022 17:37 Відповісти
В них же забрали телефони. У багатьох, принаймні.
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03.03.2022 17:38 Відповісти
Хай пароль каже. Зайдуть з іншого пристрою.
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03.03.2022 17:48 Відповісти
немає коли з ними гратися
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03.03.2022 18:39 Відповісти
В Беларуси замечено передвижение техники белорусской армии с опознавательным знаком - красным прямоугольником. Колонну заметили сегодня в 9:54 (минское время) на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область). Это 38-я артиллерийская бригада ВС РБ.

hhttps://twitter.com/i/status/1499373902556020739
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Поки пуйла свої не змістять або не застрелять, кінця краю не буде.
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03.03.2022 17:37 Відповісти
Вони на переговорах потискли руки один одному, просто піпець
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03.03.2022 17:39 Відповісти
Кулеба молодец, но он не всемогущий. Научитесь ждать, все будет - не сейчас, но будет.
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03.03.2022 17:40 Відповісти
Может пора вернутся к вопросу ядерного статуса , если НАТО не ввязывается в защиту европейской страны ?
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03.03.2022 17:41 Відповісти
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03.03.2022 17:42 Відповісти
Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. Джерело: https://censor.net/ua/v3321110
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03.03.2022 17:44 Відповісти
 
 