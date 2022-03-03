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Російський телеканал "Дождь" заявив про припинення мовлення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський телеканал

Телеканал "Дождь" тимчасово припиняє роботу, заявила в його ефірі гендиректор Наталія Сіндєєва. Це стосуватиметься ефіру, трансляцій в YouTube та соціальних мережах.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляється на сайті телеканалу.

"Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємося, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу", - сказала Сіндєєва.

О 18:00 відбудеться прем'єра документального фільму про Дождь F@ck this Job режисера Віри Кричевської – однієї із засновниць Дождя.

Дождь працював з квітня 2010 року. Його запуск вважався однією з прикмет "ліберальних поглядів" Дмитра Медведєва, який тоді обіймав посаду президента РФ.

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Сьогодні повідомлялося, що Рада директорів "Эха Москвы" прийняла рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту цього медіа. Наразі, на вечір четверга, за межами РФ сайт та Ютуб-канал "Эха" продовжує працювати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ни какие они не независимые. Просто клапан для спуска пара. Достаточно того что "Дождь" принадлежит Медведеву, а "Эхо" Газпрому.
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03.03.2022 18:16
+6
Що там видихати? Так і скажіть,фсбешників прийшли і ви обмінялися.Сушіть штанці, "ліберали"
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03.03.2022 18:11
+4
Північна Корея №2
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03.03.2022 18:13
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і вони транслюють "Лебединое озеро", шкода що не по всіх каналах рашистів
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03.03.2022 18:11 Відповісти
Що там видихати? Так і скажіть,фсбешників прийшли і ви обмінялися.Сушіть штанці, "ліберали"
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03.03.2022 18:11 Відповісти
"обпісялися"
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03.03.2022 18:12 Відповісти
а вчора ехо-москви припинило роботу.

2 останніх незалежних змі закрились.

їм мабуть пригрозили розстрілом в воєнний час.
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03.03.2022 18:11 Відповісти
Ни какие они не независимые. Просто клапан для спуска пара. Достаточно того что "Дождь" принадлежит Медведеву, а "Эхо" Газпрому.
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03.03.2022 18:16 Відповісти
Які там "незалежні", не треба тут транслювати наративи з паРашки.
Дійсно незалежні з Параши, вже давно, або за кордоном, або у землі.
Навіть ті, що зараз тами на зоні, такі ж "незалежні", як "Эхо маЦквы" та "Дождь".
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03.03.2022 18:28 Відповісти
Північна Корея №2
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03.03.2022 18:13 Відповісти
Бараны лаптестана должны быть в стойле и затурканные...
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03.03.2022 18:15 Відповісти
теперь мы должны платить лохматому с эха и крестнице ***** из бюджета?
мягкие мозгойопы ничуть не лучше просто тупых...
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03.03.2022 18:15 Відповісти
параша прогнозирует тяжёлые времена на западе "На месте европейцев я бы занялся сейчас резким запасанием сухарей, крупы, пшена, макарон и так далее. Вот их реально не будет хватать, а цены на предметы первой необходимости в Европе взлетят выше крыши. Ну просто, реально там не будет таких продуктов. А у нас все есть. У нас есть удобрения. Мы производим хлеба, мяса 95% от потребностей. Сыр у нас свой." )))))))))) они там все уже даже обнутые в третьей степени )))))
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03.03.2022 18:15 Відповісти
Мдя, сир у них свій... ДБ.
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03.03.2022 18:17 Відповісти
советы самим скрепоносцам "Дышать глубже, медитировать, смотреть проверенные новости 15 минут в день, отключить все токсичное, заниматься тем, что умеешь делать лучше всего, за что платят, одновременно и вам нравится делать, и есть польза миру. Не бежим за гречкой. Да, она питательная, но нет смысла ее скупать." )))))))))) главное соловьев и унитазная с боброедкой ))))))))))
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03.03.2022 18:20 Відповісти
УВАГА! ЧЕРГОВИЙ ФЕЙК!

Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито «капітуляцію та підписання мирного договору з рф».

Заявляємо - це ФЕЙК!

Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.

Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти - їх продукує ворог!

Слава Україні! https://t.me/kgbfiles/4408
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03.03.2022 18:19 Відповісти
Найбільш ціний на "Дождю" є (бо в ютьюбі вони залишаються) були :
"Невзоровские среды" .

Такого інтелектуального нищення як чітки й дуже образиви (для шарікових) формулювання яке надавав Невзоров вони терпіти не могли .
Якщо той же олігарх Ходарковський майже ридає й продовжує вірити в російський народ (який повстане проти тиранії) .
Невзоров вкрай песімістично налаштованний проти "шарікових" , тобто ********** . Він взагалом сумнівається , що це люди , а не тварини .

Й саме він єдиний в РФії ніколи не був "пАліткарєктним" й завжди називав ватажків Лугандону гопниками й крімінальним елементом . Завжди висміював їх інтелектуальний рівень й їх моральний стан .
Та ж Собчак К. , або навіть Навальний таких заяв ніколи не робили .
У Ксюши мама й досі (поки) сенатор й мабуть теж голосувала за злочинні постанови .
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03.03.2022 18:21 Відповісти
Может на "эхо"
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03.03.2022 18:31 Відповісти
Так , Ви праві , але й на "Дождю" були регулярні включення Невзорова й його там не перебивали , як Вєнєдіктов на "Ехо" , який до останнюго ходив до ***** й жалкувався на дії "плАхіх бАяр" .
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03.03.2022 18:42 Відповісти
От парадокс... рашка бомбить телевишки-студії в Україні, а канали закриваются, перестають транслюватись нарасії...
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03.03.2022 18:35 Відповісти
 
 