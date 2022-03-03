Російський телеканал "Дождь" заявив про припинення мовлення
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Телеканал "Дождь" тимчасово припиняє роботу, заявила в його ефірі гендиректор Наталія Сіндєєва. Це стосуватиметься ефіру, трансляцій в YouTube та соціальних мережах.
Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляється на сайті телеканалу.
"Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємося, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу", - сказала Сіндєєва.
О 18:00 відбудеться прем'єра документального фільму про Дождь F@ck this Job режисера Віри Кричевської – однієї із засновниць Дождя.
Дождь працював з квітня 2010 року. Його запуск вважався однією з прикмет "ліберальних поглядів" Дмитра Медведєва, який тоді обіймав посаду президента РФ.
Сьогодні повідомлялося, що Рада директорів "Эха Москвы" прийняла рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту цього медіа. Наразі, на вечір четверга, за межами РФ сайт та Ютуб-канал "Эха" продовжує працювати.
Будь ласка, зачекайте...
2 останніх незалежних змі закрились.
їм мабуть пригрозили розстрілом в воєнний час.
Дійсно незалежні з Параши, вже давно, або за кордоном, або у землі.
Навіть ті, що зараз тами на зоні, такі ж "незалежні", як "Эхо маЦквы" та "Дождь".
мягкие мозгойопы ничуть не лучше просто тупых...
Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито «капітуляцію та підписання мирного договору з рф».
Заявляємо - це ФЕЙК!
Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.
Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.
Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!
Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти - їх продукує ворог!
Слава Україні! https://t.me/kgbfiles/4408
"Невзоровские среды" .
Такого інтелектуального нищення як чітки й дуже образиви (для шарікових) формулювання яке надавав Невзоров вони терпіти не могли .
Якщо той же олігарх Ходарковський майже ридає й продовжує вірити в російський народ (який повстане проти тиранії) .
Невзоров вкрай песімістично налаштованний проти "шарікових" , тобто ********** . Він взагалом сумнівається , що це люди , а не тварини .
Й саме він єдиний в РФії ніколи не був "пАліткарєктним" й завжди називав ватажків Лугандону гопниками й крімінальним елементом . Завжди висміював їх інтелектуальний рівень й їх моральний стан .
Та ж Собчак К. , або навіть Навальний таких заяв ніколи не робили .
У Ксюши мама й досі (поки) сенатор й мабуть теж голосувала за злочинні постанови .