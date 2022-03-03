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Країни Арктичної ради бойкотують головування Росії в Організації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Країни Арктичної ради бойкотують головування Росії в Організації

Країни-члени Арктичної ради – Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція і США – виступили зі спільним зверненням, у якому засудили вторгнення РФ в Україну та заявили, що бойкотуватимуть головування РФ в Організації.

Текст заяви оприлюднив у четвер Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ.

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"Основні принципи суверенітету й територіальної цілісності, засновані на міжнародному праві, тривалий час були в основі роботи Арктичної ради, форуму, який зараз очолює Росія. На тлі грубого порушення Росією цих принципів наші представники не поїдуть до РФ на засідання Арктичної ради",- наголошується в документі.

Крім того, держави-члени організації заявили, що тимчасово призупиняють свою участь у всіх засіданнях Ради та її допоміжних органах до розгляду необхідних умов, які можуть дозволити продовжити роботу з огляду на поточні обставини.
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дожилися
білі ведмеді вже прогнали
ще з антарктіди пингвини прогонять
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03.03.2022 18:30 Відповісти
 
 