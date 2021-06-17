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Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США

США вважають, що Росія зацікавлена ​​в більшій мілітаризації Арктики, тоді як Вашингтон бажає, щоб регіон залишався зоною мирної співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп.

"Вони (Росія. - Ред.) заявляють, що поділяють нашу переконаність у тому, що Арктика має залишатися зоною мирної співпраці. (...) Але у нас є дві проблеми. Однією з них є кроки, які, як ми бачимо, робить Росія, котрі передбачають, що вона зацікавлена в більшій мілітаризації регіону, і ми вважаємо, що це прямо суперечить нашим заявленим бажанням забезпечити, щоб Арктика залишалася регіоном мирної співпраці", - заявив чиновник.

Іншою проблемою він назвав Північний морський шлях.

"Оскільки лід тане так швидко й оскільки шлях тепер проходимо протягом набагато більш тривалого періоду в році, це збільшить трафік, а це може збільшити можливі аварії, непорозуміння, прорахунки. І тому ми вважаємо, що є реальна необхідність в тому, щоб там було чітке розуміння правил руху", - зауважив чиновник.

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"Нам потрібно буде подивитися, чи є способи і всередині Арктичної ради, і за її межами подолати деякі з цих відмінностей", - додав він.

Чиновник уточнив, що президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін обговорили питання взаємодії в Арктиці під час саміту, що відбувся 16 червня у Женеві.

"Ми ясно заявляємо про свою рішучість зберегти Арктику як регіон для мирної співпраці. І про це була дискусія", - наголосив він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
У кремлевских бандитов кроме милитаризации ничего нет. ОНИ ЛУЗЕРЫ. Пугать и грабить это их фсе.
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17.06.2021 08:27
+6
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2467
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17.06.2021 09:32
+4
А как красиво сходил Великий Во Ван Пу по трапу самолета. В специальной Трубе дабы птички не ОБОСРАЛИ.
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17.06.2021 08:32
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У кремлевских бандитов кроме милитаризации ничего нет. ОНИ ЛУЗЕРЫ. Пугать и грабить это их фсе.
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17.06.2021 08:27 Відповісти
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2467
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17.06.2021 09:32 Відповісти
А как красиво сходил Великий Во Ван Пу по трапу самолета. В специальной Трубе дабы птички не ОБОСРАЛИ.
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17.06.2021 08:32 Відповісти
Фуйло воно і Фуйло.
Не може без "Спускового Гандона". Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5185
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17.06.2021 08:43 Відповісти
Пацакам з мілітаризацією Марса не виходить, тому і "мілітаризують" кригу Арктики. Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3182
Народжений повзати по кризі, літати в космос не може. Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2765
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17.06.2021 08:40 Відповісти
Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 315
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17.06.2021 08:48 Відповісти
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4870
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17.06.2021 09:51 Відповісти
Вчера у ютуб блогера Варламова вышел новый видос про парашию. Свежий фильмец посвящен кацапской Туве. Очередной пример, как свинособаки могут засрать чужую территорию размером в венгрию или чехию. Походу скоро можно будет снимать фильм, как путлеровские оккупанты засрали арктику.
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17.06.2021 09:26 Відповісти
Надо установить ВСЕОБЩИЙ ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАН В АРКТИКЕ.Пусть останетсяк как заповедник-без власти мирового правительства.Леса уничтожают,море пластиком гадят,рыбы и звери исчезают,космос обкакан спутниами, на Луну прицелились,озоновые дыры,оксиген уменьшается из-за заводов,ЖАРА РАСТЕТ, а теперь и Арктику ходят изгадить! А дальше что будут портить вокруг нас?
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17.06.2021 09:54 Відповісти
Если остальной мир обьединится ,то их тоже можно заставить.
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17.06.2021 10:06 Відповісти
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7326
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17.06.2021 10:13 Відповісти
Пока у парашии нет мозгов навести порядок в собственной сране. Такое говнище как в кацапской провинции, можно встретить только в странах третьего мира. Поэтому нужно начать с себя и не лезть куда-не следует.
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17.06.2021 10:52 Відповісти
У нас есть желание, чтобы Арктика была зоной мирного сотрудничества. Ну ещё и экология. И чтоб аварий не было. Поговорили. Мощно! Браво, Байден...
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17.06.2021 12:57 Відповісти
ХОРОШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ !)
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05.10.2021 07:52 Відповісти
 
 