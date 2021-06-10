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НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни НАТО збираються найближчими роками наростити комерційну і військову активність в Арктиці.
Таку заяву зробив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) альянсу в Європі Тод Волтерс. Про це йшлося під час онлайн-конференції Атлантичної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.
"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.
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Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность Источник: https://censor.net/ru/n3270507
наша цель - рассмотреть возможность увеличения - сказал генерал. Источник: https://censor.net/ru/n3270507
Как в анекдоте: Вопрос с ужином решен. Ужина не будет.