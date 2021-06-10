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НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс

Країни НАТО збираються найближчими роками наростити комерційну і військову активність в Арктиці.

Таку заяву зробив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) альянсу в Європі Тод Волтерс. Про це йшлося під час онлайн-конференції Атлантичної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зокрема, американська сторона і НАТО мають намір убезпечити навігацію для комерційних суден у міжнародних водах, правила якої порушують Росія і Китай.

"Через те, що ми згадали Арктику, наша мета - розглянути можливість збільшення там своєї активності з комерційної і військової точок зору", - сказав генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Данія стурбовані через нарощування військової присутності РФ в Арктиці, - Держдеп

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Всех белых медведей записать в Правый сектор. НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс - Цензор.НЕТ 2259
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10.06.2021 09:15
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Москалі вже засрали всю Арктику.
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 8113
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10.06.2021 08:58 Відповісти
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4359
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10.06.2021 08:59 Відповісти
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4866
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10.06.2021 09:00 Відповісти
Сумна картина.
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10.06.2021 15:44 Відповісти
Во во ...давайте из Украины путлера отвлекайте....убирается пусть со своими недочеловечкам...Там сразу им и Морг под открытым небом и пища белым мишкам.
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10.06.2021 09:01 Відповісти
Писец в Арктике. НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4902
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10.06.2021 09:01 Відповісти
Всех белых медведей записать в Правый сектор. НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс - Цензор.НЕТ 2259
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10.06.2021 09:15 Відповісти
заплутали, мишки, заплутали
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10.06.2021 09:48 Відповісти
У США один ледокол "Полар стар", ему 40 лет. Какими силами они бороться будут? "Битва" за Арктику закончена не начинаясь
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10.06.2021 10:14 Відповісти
Авиация на порядок сильнее у них. Хватит и этого.
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10.06.2021 10:51 Відповісти
Евгений Новиков Ты дурик предполагать военное решение? Раша разнесет США в течении 20 минут своими гиперзвуковыми ракетами, от которых защиты, в настоящее время, не существует.
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10.06.2021 10:58 Відповісти
С США ещё войны не было, а эти ракеты уже разнесли десяток кацапов, которые их и разработали. Ага, аналогов нет (С)
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10.06.2021 18:59 Відповісти
Следим за руками словами
Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность Источник: https://censor.net/ru/n3270507
наша цель - рассмотреть возможность увеличения - сказал генерал. Источник: https://censor.net/ru/n3270507
Как в анекдоте: Вопрос с ужином решен. Ужина не будет.
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10.06.2021 13:50 Відповісти
 
 