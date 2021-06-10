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НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс
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Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике.
Такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс. Об этом шла речь во время онлайн-конференции Атлантического совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой нарушают Россия и Китай.
"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал генерал.
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Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность Источник: https://censor.net/ru/n3270507
наша цель - рассмотреть возможность увеличения - сказал генерал. Источник: https://censor.net/ru/n3270507
Как в анекдоте: Вопрос с ужином решен. Ужина не будет.