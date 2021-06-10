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НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс

Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике.

Такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Тод Уолтерс. Об этом шла речь во время онлайн-конференции Атлантического совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в частности, американская сторона и НАТО намерены обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой нарушают Россия и Китай.

"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть возможность увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения", - сказал генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Дания обеспокоены из-за наращивания военного присутствия РФ в Арктике, - Госдеп

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Всех белых медведей записать в Правый сектор. НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс - Цензор.НЕТ 2259
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10.06.2021 09:15
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Москалі вже засрали всю Арктику.
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 8113
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10.06.2021 08:58 Ответить
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4359
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10.06.2021 08:59 Ответить
НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4866
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10.06.2021 09:00 Ответить
Сумна картина.
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10.06.2021 15:44 Ответить
Во во ...давайте из Украины путлера отвлекайте....убирается пусть со своими недочеловечкам...Там сразу им и Морг под открытым небом и пища белым мишкам.
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10.06.2021 09:01 Ответить
Писец в Арктике. НАТО планирует нарастить военную активность в Арктике из-за агрессии РФ, - Уолтерс - Цензор.НЕТ 4902
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10.06.2021 09:01 Ответить
Всех белых медведей записать в Правый сектор. НАТО планує наростити військову активність в Арктиці через агресію РФ, - Волтерс - Цензор.НЕТ 2259
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10.06.2021 09:15 Ответить
заплутали, мишки, заплутали
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10.06.2021 09:48 Ответить
У США один ледокол "Полар стар", ему 40 лет. Какими силами они бороться будут? "Битва" за Арктику закончена не начинаясь
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10.06.2021 10:14 Ответить
Авиация на порядок сильнее у них. Хватит и этого.
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10.06.2021 10:51 Ответить
Евгений Новиков Ты дурик предполагать военное решение? Раша разнесет США в течении 20 минут своими гиперзвуковыми ракетами, от которых защиты, в настоящее время, не существует.
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10.06.2021 10:58 Ответить
С США ещё войны не было, а эти ракеты уже разнесли десяток кацапов, которые их и разработали. Ага, аналогов нет (С)
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10.06.2021 18:59 Ответить
Следим за руками словами
Страны НАТО собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность Источник: https://censor.net/ru/n3270507
наша цель - рассмотреть возможность увеличения - сказал генерал. Источник: https://censor.net/ru/n3270507
Как в анекдоте: Вопрос с ужином решен. Ужина не будет.
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10.06.2021 13:50 Ответить
 
 