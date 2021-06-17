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Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США

США считают, что Россия заинтересована в большей милитаризации Арктики, в то время как Вашингтон желает, чтобы регион оставался регионом мирного сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил Госдеп.

"Они (Россия. - Ред.) заявляют, что разделяют нашу убежденность в том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества. (...) Но у нас есть две проблемы. Одной из них являются шаги, которые, как мы видим, предпринимает Россия, предполагающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желаниям обеспечить, чтобы Арктика оставалась областью мирного сотрудничества", - заявил чиновник.

Другой проблемой он назвал Северный морской путь.

"Поскольку лед тает так быстро и поскольку путь теперь проходим в течение гораздо более длительного периода в году, это увеличит трафик, а это может увеличить возможные аварии, недоразумения, просчеты. И поэтому мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения", - отметил чиновник.

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"Нам нужно будет посмотреть, есть ли способы как внутри Арктического совета, так и за его пределами преодолеть некоторые из этих различий", - добавил он.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос взаимодействия в Арктике в ходе саммита, прошедшего 16 июня в Женеве.

"Мы ясно заявляем о своей решимости сохранить Арктику как регион для мирного сотрудничества. И об этом шла дискуссия", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+9
У кремлевских бандитов кроме милитаризации ничего нет. ОНИ ЛУЗЕРЫ. Пугать и грабить это их фсе.
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17.06.2021 08:27
+6
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2467
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17.06.2021 09:32
+4
А как красиво сходил Великий Во Ван Пу по трапу самолета. В специальной Трубе дабы птички не ОБОСРАЛИ.
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17.06.2021 08:32
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Правила форума Совет форумчан
У кремлевских бандитов кроме милитаризации ничего нет. ОНИ ЛУЗЕРЫ. Пугать и грабить это их фсе.
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17.06.2021 08:27 Ответить
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 2467
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17.06.2021 09:32 Ответить
А как красиво сходил Великий Во Ван Пу по трапу самолета. В специальной Трубе дабы птички не ОБОСРАЛИ.
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17.06.2021 08:32 Ответить
Фуйло воно і Фуйло.
Не може без "Спускового Гандона". Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5185
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17.06.2021 08:43 Ответить
Пацакам з мілітаризацією Марса не виходить, тому і "мілітаризують" кригу Арктики. Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3182
Народжений повзати по кризі, літати в космос не може. Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2765
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17.06.2021 08:40 Ответить
Россия заинтересована в милитаризации Арктики, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 315
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17.06.2021 08:48 Ответить
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 4870
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17.06.2021 09:51 Ответить
Вчера у ютуб блогера Варламова вышел новый видос про парашию. Свежий фильмец посвящен кацапской Туве. Очередной пример, как свинособаки могут засрать чужую территорию размером в венгрию или чехию. Походу скоро можно будет снимать фильм, как путлеровские оккупанты засрали арктику.
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17.06.2021 09:26 Ответить
Надо установить ВСЕОБЩИЙ ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАН В АРКТИКЕ.Пусть останетсяк как заповедник-без власти мирового правительства.Леса уничтожают,море пластиком гадят,рыбы и звери исчезают,космос обкакан спутниами, на Луну прицелились,озоновые дыры,оксиген уменьшается из-за заводов,ЖАРА РАСТЕТ, а теперь и Арктику ходят изгадить! А дальше что будут портить вокруг нас?
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17.06.2021 09:54 Ответить
Если остальной мир обьединится ,то их тоже можно заставить.
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17.06.2021 10:06 Ответить
Росія зацікавлена ​​в мілітаризації Арктики, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7326
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17.06.2021 10:13 Ответить
Пока у парашии нет мозгов навести порядок в собственной сране. Такое говнище как в кацапской провинции, можно встретить только в странах третьего мира. Поэтому нужно начать с себя и не лезть куда-не следует.
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17.06.2021 10:52 Ответить
У нас есть желание, чтобы Арктика была зоной мирного сотрудничества. Ну ещё и экология. И чтоб аварий не было. Поговорили. Мощно! Браво, Байден...
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17.06.2021 12:57 Ответить
ХОРОШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ !)
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05.10.2021 07:52 Ответить
 
 