Посольство Росії в Литві буде на вулиці Героїв України

Вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс заявив, що вулицю, на якій у литовській столиці розташоване російське посольство, буде названо вулицею Героїв України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-акаунт Шимашюса.

"Відтепер на візитівці кожного співробітника посольства Росії буде віддано шану героям України. Тому, хто пише листа до посольства, доведеться думати і про жертв російської агресії, і про героїв України", - пише Шимашюс.

Він уточнив, який вигляд матиме цей напис литовською та російською мовами: Ukrainos didvyriu 2 / Улица Героев Украины 2. При цьому посольство Росії буде єдиною адресою на вулиці Героїв України. Мер Вільнюса повідомив, що принципової домовленості про новий топонім у Вільнюсі вже досягнуто, а "формальності владнаємо найближчим часом, у середу (9 березня – ред.), відповідно до закону". "Я також говорив з міністром транспорту та комунікацій Маріусом Скуодісом. Підозрюю, що Lietuvos pastas необов'язково доставлятиме листи, якщо адреса вказана неправильно", - зазначив Шимашюс.

Читайте також: Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа

Раніше, 24 серпня 2018 року, сквер навпроти російського посольства у Вільнюсі отримав назву Сквер ім. Бориса Нємцова. Після початку російської агресії 24 лютого у цьому сквері постійно відбуваються акції на підтримку України.