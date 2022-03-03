УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
2 794 9
Литва (1544) посольство РФ (314) Вільнюс (54)

Посольство Росії в Литві буде на вулиці Героїв України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Посольство Росії в Литві буде на вулиці Героїв України

Вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс заявив, що вулицю, на якій у литовській столиці розташоване російське посольство, буде названо вулицею Героїв України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-акаунт Шимашюса.

"Відтепер на візитівці кожного співробітника посольства Росії буде віддано шану героям України. Тому, хто пише листа до посольства, доведеться думати і про жертв російської агресії, і про героїв України", - пише Шимашюс.

Він уточнив, який вигляд матиме цей напис литовською та російською мовами: Ukrainos didvyriu 2 / Улица Героев Украины 2. При цьому посольство Росії буде єдиною адресою на вулиці Героїв України. Мер Вільнюса повідомив, що принципової домовленості про новий топонім у Вільнюсі вже досягнуто, а "формальності владнаємо найближчим часом, у середу (9 березня – ред.), відповідно до закону". "Я також говорив з міністром транспорту та комунікацій Маріусом Скуодісом. Підозрюю, що Lietuvos pastas необов'язково доставлятиме листи, якщо адреса вказана неправильно", - зазначив Шимашюс.

Читайте також: Рішення щодо дій Росії не можна відкладати на потім, їх треба ухвалювати сьогодні і зараз, - Науседа

Раніше, 24 серпня 2018 року, сквер навпроти російського посольства у Вільнюсі отримав назву Сквер ім. Бориса Нємцова. Після початку російської агресії 24 лютого у цьому сквері постійно відбуваються акції на підтримку України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зачьот
показати весь коментар
03.03.2022 18:34 Відповісти
Гарний троллинг. В тих паскуд пектиме там сидіти навіть.
показати весь коментар
03.03.2022 18:37 Відповісти
його там взагалі не повинно бути
показати весь коментар
03.03.2022 18:39 Відповісти
Уявляю, як буде "підгоряти" у кацапів на раші, коли будуть отримувати бандеролі з посольства в Литві з адресою Героїв України
показати весь коментар
03.03.2022 18:40 Відповісти
нормальный ход - придется ращке посылки и письма получать на Героев Украины
показати весь коментар
03.03.2022 18:44 Відповісти
и так должны сделать все страны
показати весь коментар
03.03.2022 18:54 Відповісти
Тролінг 97 левела
показати весь коментар
03.03.2022 19:03 Відповісти
вот просто лютый, лютый респектище Литве!!!
показати весь коментар
03.03.2022 19:07 Відповісти
Дякуємо!

"Упорота Литва"
Генріх Сенкєвіч, Хрестоносці
показати весь коментар
03.03.2022 21:02 Відповісти
 
 