Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така пропозиція лунала в ефірі каналу "Настоящее Время".

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Глава держави попросив озвучити конкретні терміни, коли країни НАТО зможуть закрити небо над Україною.

"Скільки ще має людей вибухнути? Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту. Якщо у вас нема сил закрити небо, то дайте мені літаки", – заявив Зеленський.