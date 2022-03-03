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Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така пропозиція лунала в ефірі каналу "Настоящее Время".

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Глава держави попросив озвучити конкретні терміни, коли країни НАТО зможуть закрити небо над Україною.

"Скільки ще має людей вибухнути? Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту. Якщо у вас нема сил закрити небо, то дайте мені літаки", – заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+56
Та ніхто особливо не вірить, але якщо вимагати багато, щось можна отримати.
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03.03.2022 18:35
+55
ПВО нормальное дайте.
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03.03.2022 18:35
+41
Я не верю нато. Вернее в его единство и возможность адекватно реагировать на современные вызовы
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03.03.2022 18:33
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Україна ще хотіла вступити до лав цих натівських сцикунів.
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03.03.2022 19:47 Відповісти
Мы должны всем миром подстраиваться,играть по правилам противника,НАС ТУТ НЕТ,никто не осудит войска НАТО переодетых в ВСу и купивших в эпицентре пво,а небо,летайте открытое,но пас тут нет,мы ничего не закрывали,а сбивают с рогаток местные жители
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03.03.2022 20:15 Відповісти
Играем по своим правилам - утилизируем кацапню всеми возможными способами. Расстреливаем, взрываем, жгем, травим, режем..
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03.03.2022 20:46 Відповісти
А нато помогает нам современным и эффективным оружием
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03.03.2022 20:47 Відповісти
Сьогодні вже очевидно: система світової колективної безпеки повністю скомпрометована, ООН перетворилась на цирк, жодних способів приструнити агресора не має. НАТО просто боїться.
Нерозумію, навіщо тоді їм все те, що мають!
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03.03.2022 21:04 Відповісти
Запад дает денги, почему на эти денги купить самолеты, непонятно, мирняк запад будет кормить, надо всех туда отправить..
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03.03.2022 21:15 Відповісти
Сам понял что написал?
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04.03.2022 09:37 Відповісти
Хватит срача , сейчас надо выходить из ситуации , которая сложилась , а вот после победы будем анализировать
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03.03.2022 21:33 Відповісти
АТО анализировал, взрывы складов Пеця анализировал?
Зеленский сделал всё, чтобы "горячо встретить" врага и на своём месте делает дальше. Вместе с гражданами Украины. А скоро - и вместе с антифашистами и антипутинистами многих стран. Для них создан Иностранный легион. И они приедут не с голыми руками.
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04.03.2022 01:30 Відповісти
ты идиот тво зе до конца говорил не негнтайне, путя не пойдет... подхотовки ноль, даже погранстанции незаминированы, ракетные программы закрыты, Киев даже дороги бетоном не перекрыл ... зато строит из себя деятеля... чрез него половина жертв... но после разберемся. а сейчас русня..
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04.03.2022 05:31 Відповісти
Русский корабль, пнх.
Пишаюсь Україною і її Президентом Володимиром Зеленським. Достойна людина.
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04.03.2022 06:03 Відповісти
Olga Sverdlo, а взлетать откуда
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Зеленській прямим текстом. Я його дуже поважаю
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03.03.2022 22:04 Відповісти
Украина уже стала восточным флангом НАТО, вступила в неравный бой и защищает Европу. Украине срочно необходимы системы ПВО.
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04.03.2022 00:11 Відповісти
Якщо нам справді потрібні літаки (так і є), а Захід не дає... Що ж робити?

( Де є літаки? )

То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?
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04.03.2022 02:19 Відповісти
Вони можуть, але не хочуть, як у старому анекдоті. Тількі чомусь не смішно.
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04.03.2022 04:15 Відповісти
Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту Джерело: https://censor.net/ua/n3321132
Ххх
Зеленое чмо, надо всего лишь одна твоя голова. Как символ того, что за твою каденцию для ЗСУ не бьіло сделано, и символ того, что у ЗСУ бьіло отобрано.
Как по мне плата небольшая и вполне приемлемая.
После стольких смертей тьі, колоборантакая гнида, не имеешь права на существование
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04.03.2022 07:11 Відповісти
Літаки треба було будувати,а не дороги !
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04.03.2022 09:08 Відповісти
Молодец зеленский ! Не стесняеться просить , обвинять ,высказывать свою личную тосчу зрения , таких президентов ни в одной стране в новейшей истории не...было.... за исключением отцов Америки написавших конституцию США!
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05.03.2022 05:45 Відповісти
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