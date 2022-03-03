Зеленський звернувся до НАТО: Не можете закрити небо - дайте літаки
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Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами Північноатлантичного альянсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, така пропозиція лунала в ефірі каналу "Настоящее Время".
Глава держави попросив озвучити конкретні терміни, коли країни НАТО зможуть закрити небо над Україною.
"Скільки ще має людей вибухнути? Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту. Якщо у вас нема сил закрити небо, то дайте мені літаки", – заявив Зеленський.
Топ коментарі
+56 буков
показати весь коментар03.03.2022 18:35
+55 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар03.03.2022 18:35
+41 Valerii Koniukhovskyi
показати весь коментар03.03.2022 18:33
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Будь ласка, зачекайте...
Нерозумію, навіщо тоді їм все те, що мають!
Зеленский сделал всё, чтобы "горячо встретить" врага и на своём месте делает дальше. Вместе с гражданами Украины. А скоро - и вместе с антифашистами и антипутинистами многих стран. Для них создан Иностранный легион. И они приедут не с голыми руками.
Пишаюсь Україною і її Президентом Володимиром Зеленським. Достойна людина.
( Де є літаки? )
То, можливо, ми зможемо взяти собі російські літаки з аеродромів неподалік кордону?
Ххх
Зеленое чмо, надо всего лишь одна твоя голова. Как символ того, что за твою каденцию для ЗСУ не бьіло сделано, и символ того, что у ЗСУ бьіло отобрано.
Как по мне плата небольшая и вполне приемлемая.
После стольких смертей тьі, колоборантакая гнида, не имеешь права на существование