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Кулеба вчергове закликав міжнародних партнерів негайно закрити небо над Україною

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Кулеба вчергове закликав міжнародних партнерів негайно закрити небо над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів закрити небо над Україною.

Про це він написав у своєму твіттері, у четвер, 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Це справжня народна війна за Україну. Путін не має шансів виграти", - написав Кулеба.

Він також зазначив, що нашій країні потрібні партнери, щоб допомогти захиститися. "Особливо у повітрі. Закрийте небо зараз", - підсумував Кулеба.

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Кулеба вчергове закликав міжнародних партнерів негайно закрити небо над Україною 01
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РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:37 Відповісти
На жаль, це "голос волаючого в пустелі" - там нема ані громадян, ані суспільства. Зараз буде ще гірше. У росіян почався ще гірший інформаційний вакуум з більш тотальним промиванням мізків.
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03.03.2022 11:47 Відповісти
Ви знаєте, що таке резонанс? Коли до такого голосу підключаються інші голоси, це дуже ефективно. 20 років тому в Нідерландах з'явився абсолютно коричневий політик Pim Fortuyn з рейтингами 73%. 25% розуміли, що для країни та Європи це повна катострофа. Коли розуміння того, що діяти треба негайно, стало критичним, коричневого просто пристрелив на заправці зелений (тут це партія за екологію).
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03.03.2022 12:10 Відповісти
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С ВАМИ. ПУСТЬ ТАМ БУДЕТ КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ. ТОЛЬКО В СВОИХ ГРАНИЦАХ. ОНИ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ. И ПУСТЬ СВОИХ ВАТНИКОВ ЗАБЕРУТ ВЕЗДЕ ГДЕ ОНИ ЕСТЬ.
СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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03.03.2022 11:52 Відповісти
Блин не хотите закрыть небо дайте нам авиацию и ПВО мы сами закроем!
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Оса, бук, шилка, тунгузка, стрела, с125, с200, с300. Какого тебе еще ПВО не хватает для ВСУ?!! Бу авиация из Польши, Болгарии уже на подходе.
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03.03.2022 11:53 Відповісти
Авиацию не дают. Тут на цензоре писали. Остальное не знаю вроде бы есть но мало!
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03.03.2022 12:05 Відповісти
путін закликає країни цього одкб ,чи чорт його знає , щоб ішли на Україну ,а НАТО боїться закрити небо !!! Чого боїтеся ?!!!!!!
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03.03.2022 12:00 Відповісти
Prizval - znachit razsmotrim. chestno - budet razsmatrivatsia.
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Плеать, вы все такие наивные. Никто не будет нам закрывать небо при помощи своей армии. Забудьте!! И Джонсон и Байден уже сотни раз говорили об этом.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Кулебе мир должен дать 10 нобелевских премий
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03.03.2022 12:22 Відповісти
Ми 5 ий день просимо закрити повітряний простір над Україною ,але нас ніхто не чує.
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03.03.2022 13:17 Відповісти
КАК ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД УКРАИНОЙ?

Надо попробовать организовать Закрытое небо при помощи ИНОЙ страны (или стран), НЕ ЧЛЕНОВ НАТО. Тогда у РФ не будет шантажирующего козыря, запугивания атомной кнопкой. Кого? Думайте, Вы же МИД. Я бы искал из такого списка: Австралия, Новая Зелландия, ЮАР, Аргентина, Корея, Израиль...
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04.03.2022 18:09 Відповісти
 
 