Кулеба вчергове закликав міжнародних партнерів негайно закрити небо над Україною
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів закрити небо над Україною.
Про це він написав у своєму твіттері, у четвер, 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Це справжня народна війна за Україну. Путін не має шансів виграти", - написав Кулеба.
Він також зазначив, що нашій країні потрібні партнери, щоб допомогти захиститися. "Особливо у повітрі. Закрийте небо зараз", - підсумував Кулеба.
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СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Надо попробовать организовать Закрытое небо при помощи ИНОЙ страны (или стран), НЕ ЧЛЕНОВ НАТО. Тогда у РФ не будет шантажирующего козыря, запугивания атомной кнопкой. Кого? Думайте, Вы же МИД. Я бы искал из такого списка: Австралия, Новая Зелландия, ЮАР, Аргентина, Корея, Израиль...