Велика Британія звинуватила РФ у розміщенні "вакуумних бомб" в Україні

Велика Британія звинуватила Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні, що може лише погіршити ситуацію.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 3 березня під час візиту до союзника по НАТО Естонії, пише Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як далеко (президент Росії Володимир Путін) зайде, яку зброю він дозволить застосувати, щоб досягти своєї кінцевої мети, невідомо, але ми бачили використання величезної кількості артилерії. Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і ми хвилюємося, наскільки широким може бути її застосування", – сказав Воллес.

Інших подробиць він не навів.

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Український уряд і правозахисні групи вже звинуватили Росію у можливому застосуванні термобаричної зброї, а деякі військові експерти кажуть, що на відеозаписах видно, що російська військова техніка, здатна запустити таку зброю, потрапляє в Україну під час вторгнення.

Росія не коментує це питання.

Термобарична зброя, яку іноді називають "вакуумними бомбами", фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.