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Велика Британія звинуватила РФ у розміщенні "вакуумних бомб" в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія звинуватила РФ у розміщенні

Велика Британія звинуватила Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні, що може лише погіршити ситуацію.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 3 березня під час візиту до союзника по НАТО Естонії, пише Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як далеко (президент Росії Володимир Путін) зайде, яку зброю він дозволить застосувати, щоб досягти своєї кінцевої мети, невідомо, але ми бачили використання величезної кількості артилерії. Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і ми хвилюємося, наскільки широким може бути її застосування", – сказав  Воллес.

Інших подробиць він не навів.

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Український уряд і правозахисні групи вже звинуватили Росію у можливому застосуванні термобаричної зброї, а деякі військові експерти кажуть, що на відеозаписах видно, що російська військова техніка, здатна запустити таку зброю, потрапляє в Україну під час вторгнення.

Росія не коментує це питання.

Термобарична зброя, яку іноді називають "вакуумними бомбами", фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.
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Топ коментарі
+18
Оно же не остановиться и рано или поздно Европа вынуждена будет включиться. Вопрос только в том сколько украинского народа должно погибнуть.
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03.03.2022 18:38
+9
розміщенні?вылупки уже бомбили..
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03.03.2022 18:36
+6
Опять озабоченность? Другого я не ожидал.
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03.03.2022 18:37
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03.03.2022 18:36 Відповісти
А в использовании?
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Видимо, они ещё не всё знают.
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03.03.2022 18:41 Відповісти
розміщенні?вылупки уже бомбили..
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03.03.2022 18:36 Відповісти
Опять озабоченность? Другого я не ожидал.
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03.03.2022 18:37 Відповісти
Оно же не остановиться и рано или поздно Европа вынуждена будет включиться. Вопрос только в том сколько украинского народа должно погибнуть.
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03.03.2022 18:38 Відповісти
Якби ми дороги не будували, а розвивали оборону, то зараз самі відбилися б. Але зеля вірний обіцянкам Омана.
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03.03.2022 18:41 Відповісти
Треба просити у Байдена Mother of All Bombs (МОАВ)...
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03.03.2022 18:40 Відповісти
На чому її перед скиданням доставите ? АН-2 не підійде у неї вага 10 тонн ((
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03.03.2022 18:56 Відповісти
Ти диви який шустрий. А якщо не на АН-2?
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03.03.2022 18:59 Відповісти
Нужно дождаться южного ветра и начать бои в Чернобыльской зоне. Может тогда Европа зачешится когда счетчики гейгера у них запищат
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03.03.2022 18:41 Відповісти
І чим, тоді, ти кращий за *****?
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03.03.2022 18:42 Відповісти
https://support.google.com/maps/thread/153296215/disable-edemus-businesses-in-map-of-ukraine?hl=en
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03.03.2022 18:43 Відповісти
Disable "Edemus" businesses in map of Ukraine


злийте краще кіно, якщо можна
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03.03.2022 18:48 Відповісти
Это ужас. Это уничтожение населения
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03.03.2022 18:45 Відповісти
шо, правда?
у нас вже восьмий день воно іде
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03.03.2022 18:49 Відповісти
то вони ще про хімічну зброю не в курсі
а народ подейкує
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03.03.2022 18:46 Відповісти
они уже столько натворили,что теперь им пох....на все
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03.03.2022 19:24 Відповісти
ви точно Тищенко?
акцент цікавий просто)
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03.03.2022 19:34 Відповісти
кацап детектед
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03.03.2022 21:16 Відповісти
 
 