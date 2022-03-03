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Світ сильніший за військових Путіна, але запізнився із санкціями, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світ сильніший за військових Путіна, але запізнився із санкціями, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ запізнився із санкціями проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами Зеленського, світ сильніший за військових Путіна.

Президент наголосив, що є рішення, які ухвалюють не військові, а люди в костюмах.

"Є рішення, які ухвалюють дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм (світовим лідерам. - Ред.) про це сказав їхній народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною. - Ред.) політикою", - додав глава держави.

Також читайте: Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Чувак який вів велике будівництво замість розбудови армії перед очевидним нападом розповідає що світ запізнився. Світ то запізнився але й в нас палець об палець не вдарили
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03.03.2022 20:21
+9
Добре що ти не спізнився!!!
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03.03.2022 20:18
+8
Вони жили мирним життям - будували дороги, саджали дерева. Все те, що і Зєля, замість термінових приготувань до війни.
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03.03.2022 20:21
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⚡️"У киевлян настроение патриотическое и решительное, все благодарят наших воинов и гордятся ими. Городские власти делают все, чтобы в Киеве работала критическая инфраструктура. А также - готовит город к возможным сложным событиям. В столице установлены блок-посты, ограничительные блоки на улицах для движения транспорта, введен комендантский час", - мэр Киева Кличко.
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03.03.2022 20:13 Відповісти
Добре що ти не спізнився!!!
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03.03.2022 20:18 Відповісти
к сожалению, Зеленский тоже кое с чем опоздал....но исправляет свои ошибки.
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Честно говоря мне кажется мир вообще спит. Да, некоторые страны действительно дают много помощи. НО! Это не то! Ну вашу ж мать. Воевали только где могли , а тут "Нет , потому что Украина не является членом НАТО. Мы начнем третью мировую". ВЫ ЗАКОНЧИТЕ ЕЕ ********! Она уже началась а вы сопли жуете , пока детей ******** московские убивают. Спасибо за оружие, за санкции и тд. НО это можно закончить очень быстро. Чего ждать???
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Вони жили мирним життям - будували дороги, саджали дерева. Все те, що і Зєля, замість термінових приготувань до війни.
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Чувак який вів велике будівництво замість розбудови армії перед очевидним нападом розповідає що світ запізнився. Світ то запізнився але й в нас палець об палець не вдарили
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Особливо, коли він лаяв американців, що попереджали за масштабне вторгнення....
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03.03.2022 20:55 Відповісти
Мені інколи здається,що світ грає в гру: скільки ще життів залишилось в України? ага ....треба закупити трохи....гра продовжується....І хоч українці дуже вдячні за ці життя,але пам"ятають ,що світ продовжує смоктати російський газ,бо грати хочеться в комфорті
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03.03.2022 20:28 Відповісти
А де фрау Меркель-ця породілля путлера. Так хочеться її поруч в Гаагу
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03.03.2022 20:30 Відповісти
есть такое американцы выжидают ведут игру против кацапов на истощения
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Коли запізнитель Зєлєнскій вимовляє слово "запізнився", то ...
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03.03.2022 20:33 Відповісти
Головне що ми до оборони готувались всі три місяці, коли світ нам волав про напад. А , нє, то не ми, ми на шашлики збирались
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03.03.2022 20:35 Відповісти
Все просто ссут умалешенного. Мы сам на сам с врогом. Следующая будет их очередь ,а мы будем наблюдать и беспокоиться .
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03.03.2022 20:37 Відповісти
А як же не сєйте паніку?
Навіть за пару днів до війни твої партійці з рахамією й іншою падалью не хотіли виділити гроші на армію.
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03.03.2022 20:48 Відповісти
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03.03.2022 21:39 Відповісти
 
 