7 769 17
Світ сильніший за військових Путіна, але запізнився із санкціями, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що світ запізнився із санкціями проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.
За словами Зеленського, світ сильніший за військових Путіна.
Президент наголосив, що є рішення, які ухвалюють не військові, а люди в костюмах.
"Є рішення, які ухвалюють дипломати... Військові повинні захищати, військові не повинні наступати у сучасному світі. Тому весь світ запізнився з Україною. І їм (світовим лідерам. - Ред.) про це сказав їхній народ, а не мій народ. Ви бачили, що відбувається на площах світу. Але весь світ повинен знати, що він запізнився з цією (санкційною. - Ред.) політикою", - додав глава держави.
Топ коментарі
+13 Vitia Ma
показати весь коментар03.03.2022 20:21
+9 Raisa Lenfer
показати весь коментар03.03.2022 20:18
+8 Антип61
показати весь коментар03.03.2022 20:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Навіть за пару днів до війни твої партійці з рахамією й іншою падалью не хотіли виділити гроші на армію.