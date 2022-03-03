Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є питання до Німеччини у звязку з її позицією щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента.
"У нас сьогодні є декілька питань. Я вважаю, сьогодні ми заслужили певні речі. Думаю, Україна заслужила бути на одному рівні з Німеччиною. Я думаю, що членство в ЄС - це не головний пріоритет зараз. Зрозуміло, що сьогодні перш за все безпека. Але це відношення до тебе. І це важливо. Тому тут від Німеччини буде багато чого залежати.
Друге. Німеччина, як й інші великі країни, повинні бути гарантом безпеки для України. Вони точно не мають бути на стороні Росії.
Третє. Сьогодні не може ставиться питання, що давати Україні, що не давати Україні. Ми не можемо зараз ні у кого просити. Ми сьогодні захищаємо інтереси усіх. Коли комусь боляче, то не чекай, коли він попросить, а роби ти. Так правильно, мені так здається", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Житель міста сьогодні, 3 березня, фотографував та передавав дані посередникам про зміцнення Запоріжжя та укріплення оборони. Намагався втекти та був вбитий за законами воєнного часу.
Про це повідомив запорізький підприємець і блогер Максим Терещенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає 061.
Ці дані підтверджують у пресс-службі Національної поліції у Запорізької області.
«Запоріжці! Не продавайте своє життя! Усіх диверсантів упіймають, сепаратистів та інших зрадників у тому числі», - написав Максим Терещенко.
Добою раніше у місті Запоріжжя СБУ спіймала місцевого мешканця, який співпрацював з окупантами. За гроші він фотографував укріплення військових у місті та відправляв інформацію російським кураторам.
Правоохоронці закликають ні в якому разі та за жодних обставин не фотографувати укріплення міста та переміщення військової техніки ВСУ та територіальної оборони.
А ось інформувати відповідні структури про пересування техніки російського агресора дуже потрібно. Для цього співробітники СБУ створили спеціальний чат-бот в Telegram. Ви можете відправити повідомлення з фото та адресою ворожої техніки сюди - @SBUzp_bot
До тебе також є питання і відповідати прийдеться.