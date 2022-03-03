Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є питання до Німеччини у звязку з її позицією щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента.

"У нас сьогодні є декілька питань. Я вважаю, сьогодні ми заслужили певні речі. Думаю, Україна заслужила бути на одному рівні з Німеччиною. Я думаю, що членство в ЄС - це не головний пріоритет зараз. Зрозуміло, що сьогодні перш за все безпека. Але це відношення до тебе. І це важливо. Тому тут від Німеччини буде багато чого залежати.

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Друге. Німеччина, як й інші великі країни, повинні бути гарантом безпеки для України. Вони точно не мають бути на стороні Росії.

Третє. Сьогодні не може ставиться питання, що давати Україні, що не давати Україні. Ми не можемо зараз ні у кого просити. Ми сьогодні захищаємо інтереси усіх. Коли комусь боляче, то не чекай, коли він попросить, а роби ти. Так правильно, мені так здається", - наголосив Зеленський.

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