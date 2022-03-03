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Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський: У нас сьогодні є питання до Німеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є питання до Німеччини у звязку з її позицією щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента.

"У нас сьогодні є декілька питань. Я вважаю, сьогодні ми заслужили певні речі. Думаю, Україна заслужила бути на одному рівні з Німеччиною. Я думаю, що членство в ЄС - це не головний пріоритет зараз. Зрозуміло, що сьогодні перш за все безпека. Але це відношення до тебе. І це важливо. Тому тут від Німеччини буде багато чого залежати.

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Друге. Німеччина, як й інші великі країни, повинні бути гарантом безпеки для України. Вони точно не мають бути на стороні Росії.

Третє. Сьогодні не може ставиться питання, що давати Україні, що не давати Україні. Ми не можемо зараз ні у кого просити. Ми сьогодні захищаємо інтереси усіх. Коли комусь боляче, то не чекай, коли він попросить, а роби ти. Так правильно, мені так здається", - наголосив Зеленський.

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Топ коментарі
+47
У Запоріжжі вбили людину, що фотографувала та передавала дані ворогу про укріплення у місті

Житель міста сьогодні, 3 березня, фотографував та передавав дані посередникам про зміцнення Запоріжжя та укріплення оборони. Намагався втекти та був вбитий за законами воєнного часу.

Про це повідомив запорізький підприємець і блогер Максим Терещенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає 061.

Ці дані підтверджують у пресс-службі Національної поліції у Запорізької області.

«Запоріжці! Не продавайте своє життя! Усіх диверсантів упіймають, сепаратистів та інших зрадників у тому числі», - написав Максим Терещенко.

Добою раніше у місті Запоріжжя СБУ спіймала місцевого мешканця, який співпрацював з окупантами. За гроші він фотографував укріплення військових у місті та відправляв інформацію російським кураторам.

Правоохоронці закликають ні в якому разі та за жодних обставин не фотографувати укріплення міста та переміщення військової техніки ВСУ та територіальної оборони.

А ось інформувати відповідні структури про пересування техніки російського агресора дуже потрібно. Для цього співробітники СБУ створили спеціальний чат-бот в Telegram. Ви можете відправити повідомлення з фото та адресою ворожої техніки сюди - @SBUzp_bot
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03.03.2022 20:08
+41
Украина говорит на равных со странами ЕС . И это правильно !!!
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03.03.2022 20:06
+34
питання не тільки до німеччини, питання взагалі, до заходу та нато. вже зрозуміло, що відсидіти їм не вдасця. час прийняття рішення.
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03.03.2022 20:07
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03.03.2022 20:04 Відповісти
Зеля, Німеччина твоє оточення на дух не переносить! Адже всі до одного злодії та зрадники !
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Владимир К a8abef40 Я казав,що Зеленського не буду критикувати.Але ж як бути з великим будівництвом,замість побудови отрк Грім і ракетних комплексів Нептун? Це зброя могутня і дуже зараз потрібна.Все що будував Зеленський зараз розбито і зброї також немає.Це величезні помилки.
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03.03.2022 20:18 Відповісти
Крім того, як тільки американці сказали, що буде війна, потрібно було не соплі жувати , а НЕГАЙНО оголошувати загальну мобілізацію, підвести до кордонів армію з 500-600 тисяч солдатів і тоді превентивна військова ситуація була б іншою. Але що вже тепер говорити...
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03.03.2022 20:27 Відповісти
кому? ермаку демченко и остальным кротам?
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03.03.2022 20:29 Відповісти
Vadym Stupnytskyy Та чим же ти 600 тисяч забезпечити? Вони ж би просто ракетами обстрілювали не озброєних.Озброювати потрібно усіх охочих в містах.Бо в містах найкраще оборонятися нам.
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03.03.2022 20:33 Відповісти
У мене є купа запитань але не до Німеччини .
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03.03.2022 20:06 Відповісти
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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04.03.2022 02:06 Відповісти
швабы щас за Северном потоком плачут
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03.03.2022 20:06 Відповісти
Украина говорит на равных со странами ЕС . И это правильно !!!
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03.03.2022 20:06 Відповісти
єто *******!
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03.03.2022 20:20 Відповісти
она не говорит она быкует - ЕС посути нам ничего не должен -власть зеленского даже не смогла антикоррупционые органы заменить на конкурсе
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03.03.2022 20:31 Відповісти
питання не тільки до німеччини, питання взагалі, до заходу та нато. вже зрозуміло, що відсидіти їм не вдасця. час прийняття рішення.
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03.03.2022 20:07 Відповісти
сс*тся
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Вас из дас?
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03.03.2022 20:07 Відповісти
У Запоріжжі вбили людину, що фотографувала та передавала дані ворогу про укріплення у місті

Житель міста сьогодні, 3 березня, фотографував та передавав дані посередникам про зміцнення Запоріжжя та укріплення оборони. Намагався втекти та був вбитий за законами воєнного часу.

Про це повідомив запорізький підприємець і блогер Максим Терещенко на своїй сторінці у мережі Facebook, передає 061.

Ці дані підтверджують у пресс-службі Національної поліції у Запорізької області.

«Запоріжці! Не продавайте своє життя! Усіх диверсантів упіймають, сепаратистів та інших зрадників у тому числі», - написав Максим Терещенко.

Добою раніше у місті Запоріжжя СБУ спіймала місцевого мешканця, який співпрацював з окупантами. За гроші він фотографував укріплення військових у місті та відправляв інформацію російським кураторам.

Правоохоронці закликають ні в якому разі та за жодних обставин не фотографувати укріплення міста та переміщення військової техніки ВСУ та територіальної оборони.

А ось інформувати відповідні структури про пересування техніки російського агресора дуже потрібно. Для цього співробітники СБУ створили спеціальний чат-бот в Telegram. Ви можете відправити повідомлення з фото та адресою ворожої техніки сюди - @SBUzp_bot
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03.03.2022 20:08 Відповісти
Спасибо запорожцам. Правильно сделали. Всех предупреждали.
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03.03.2022 20:12 Відповісти
ну наконец.... а то все чаями отпаивают
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03.03.2022 20:20 Відповісти
самая лучшая позиция, правильная и смелая - это предоставить Украине средства ППО и специалистов, потому что учиться некогда, пусть они формально будут членами иностранного легиона, пусть, но это необходимо сделать...
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03.03.2022 20:09 Відповісти
А там нема сміливих- тому і такої позиції нема.
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03.03.2022 20:12 Відповісти
⚡️ "Столица живет в условиях военного положения. Ситуация сложная, но контролируемая. Проехался по городу. Спустился на одну из станций метро, ​​где уже несколько дней в укрытии находятся люди. Пообщался, поинтересовался потребностями, ободрил", - мэр Киева Кличко.
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03.03.2022 20:11 Відповісти
А до себе нема питань? Чому 3 роки саботувалось фінансування армії. Де оборонні рубежі на кордоні? Дуже прикольно пред'являти притензії, коли сам ніфіга не зробив. Нагадати, хто в Буковелі 2 тижні сидів, коли весь світ кричав про небезпеку. 50 днів канікул парламента ми не пам'ятаєм. Мовчало б вже. Думає, що ніхто нічого не пам'ятає. Ви дайте нам зброю, бо ми не змогли свою виготовить, не було коли, крали на дорогах. Нам ніхто нічого не винен, самим теж треба було щось робить. То ж подякуй для початку партнерам.
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03.03.2022 20:11 Відповісти
Це з кацапського "бей своих, чтобы чужие боялись"? Так це невчасно.
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03.03.2022 20:13 Відповісти
То давайте гімном на партнерів плюватись і робити вигляд, що ми ні до чого. Я все розумію, але не треба з клоуна ліпить Черчіля. Він достойно протримався аж декілька днів, а потім знов ввімкнув пихатого ображеного дурня. Пред'являючи претензії, допомогу не просять, особливо, коли світу є чим відповісти на претензії.
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03.03.2022 20:17 Відповісти
Гімн ніхто не чіпав, йшла мова про гімно- продукти життєдіяльності. Угомонись
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03.03.2022 20:31 Відповісти
Прийнято. Тепер відносно партнерів- мало він їм стусанів дав, вони більше заслужили. Особливо Сем.
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03.03.2022 20:35 Відповісти
У Німеччини ми не повинні просити. Сьогодні ми повинні давати накази Німеччині що вона зобов'язана нам дати. Бо Німеччина прямо причетна до цих злочинів, які творить ***** в Україні. У 2008 році канцлер ФРН Ангела Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО, що сприяло карлику в бункері почати війну проти України. Відбудова усього що розбомбив кремлівський карлик, всі відшкодування і репарації повинну бути за рахунок параші і Німеччини, як спільниці путіна.
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03.03.2022 20:12 Відповісти
Все правильно. Германия по сути подельник немытого *****. Просто в белых перчатках.
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03.03.2022 20:19 Відповісти
Ще Обама добре підісрав!
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03.03.2022 20:26 Відповісти
У квітні 2008році коли проводився саміт НАТО, тоді президентом США був Джордж Буш (молодший), він бився як лев за Україну, але Меркель кинулась грудьми на амбразуру. А потім доклався Обама.
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03.03.2022 20:41 Відповісти
Головне, що от членограй немає запитань до себе і своєї партії, яка порізала оборонний бюджет і заморозила оборонні замовлення. Всі у нього винні тільки не він. Тому шо я нікаму нічєво нє должен»
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03.03.2022 20:16 Відповісти
Я категорически против ЗЭ был и есть. Но сейчас не время распр. И обвиняет он правильно и напористо. Ласково и унижено мы просили всех много раз. Нам теперь терять уже нечего, можем и напористо потребовать. Вдруг сработает.
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03.03.2022 20:21 Відповісти
Я погоджуюсь з тобою, що потрібно вимагати від цивілізованого світу більшої допомоги і сильнішого тиску на мокшів. Мій коментар був присвячений персонально Зе і команді за їхню політику з 2019 року. Слава Україні
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03.03.2022 20:27 Відповісти
до сьогодні позиція західного світу нагадує те, як деякі люди перераховують кошти на допомогу, з обов'язковою демонстраціє квитанцій з підтвердженням переводу в соціальних сітях на своїх сторінках. так зараз і захід, ми даємо допомогу, на хххх млн., ми даємо зброю на ххххх млн. то що кожний перераховує кошти на підтримку України, це бесперечно добре. але ця озвучка перерахованого віддає бізнес проектами, а не перерахуванням від щирого серця. щось типу морального виправдання самих себе "я ось дивіться перерахував, і ось скільки. далі діло не моє, я виконав свій моральний борг залиште мене в спокої". вказування сум допомоги дурно пахне, за цим підсвідомо криється щось інше. сьогодні не час мірятися сумами хто більше допоміг та викладати докази допомоги. як казали колись в одному мультику "роби добро та кидай його в воду".
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03.03.2022 20:19 Відповісти
"У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая"
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03.03.2022 20:22 Відповісти
є багато подібних формулювань, але оце вказування сум допомоги з демо доказів що допомогли для очей загалу, це дурно пахне. допомогай мовчки, а не для того щоб викласти докази на показ. я не довіряю таким допомогалкам. таке йде не від чистого серця й душі.
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03.03.2022 20:27 Відповісти
про це ж каже і Біблія
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03.03.2022 20:30 Відповісти
Вважаю шо у владі ,не дурніші за нас сидять і точно порад він нас не чекаютьяк діяти.
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03.03.2022 20:24 Відповісти
У нас сьогодні є питання до Німеччини

До тебе також є питання і відповідати прийдеться.
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03.03.2022 20:43 Відповісти
 
 