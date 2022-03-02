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До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

Наша країна вже отримала 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Bild.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, нарешті таки схвалив рішення надати Збройним силам України зброю.

Після нападу Росії на Україну переосмислення політики безпеки відбулося  не лише у федеральному уряді, а й серед населення. Видання відзначає, що 78 відсотків  людей у ​​Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу. Для порівняння, до нападу Путіна, минулого тижня, лише 22 відсотки респондентів в опитуванні Insa для BILD висловилися за поставки зброї в Україну.

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Топ коментарі
+14
Свої треба було робить
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02.03.2022 21:41
+13
мало!!!!мало йома йо!!!!!
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02.03.2022 21:36
+13
Вовремя -- добиваем врага
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02.03.2022 21:39
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мало!!!!мало йома йо!!!!!
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02.03.2022 21:36 Відповісти
Вовремя -- добиваем врага
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02.03.2022 21:39 Відповісти
Свої треба було робить
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02.03.2022 21:41 Відповісти
самі правильні слова на сторінці.
а ще б ті ракети, які зарізав президент в 2019,
булоб ще краще
до речі. наші стугни та корсари не гірше їхніх
але їх продавали і при пороху і 3 роки при Зе
продавали десятки тисяч
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02.03.2022 22:27 Відповісти
Звідки така обізнаність
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Оце вам ******** буде New Stalingrad привіт від гітлера!
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02.03.2022 21:46 Відповісти
Ну це вже значна цифра. Але потрібно ще! Стінгерів мало не буває, а кацапськи говнольоти утилізувати та утилізувати ще. Бажано з пілотом, адже їх у свинособак мало.
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02.03.2022 21:55 Відповісти
Вы количество уничтоженной техники видели? Как вы думаете, сколько на это потрачено из того, что было привезено, и сколько осталось?
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02.03.2022 22:17 Відповісти
Виклвдіть інструкції на Цензорі як стрінгером працювати по росіянам...
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Стінгером... Мобіла виправляє..
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02.03.2022 22:04 Відповісти
по инструкции, повертев в руках дивайс, можешь с большой долей вероятности удачный пуск из NLAW сделать. Из Стингера - нет. Только через тренажерный класс, сделав хотя бы пару сотен "пусков" в тепле сидя на стуле.
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02.03.2022 22:31 Відповісти
Добре добре!
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03.03.2022 06:54 Відповісти
Советские танки снова будут бить "панцерфаустами"
В Украину приехали 500 ПЗРК Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust Type 3 из Германии, пишет Bild.
Ранее Германия колебалась, Германию душила жаба за Северный поток-2.
Ещё в Украину везут 400 германских Panzerfaust Type 3 из Нидерландов, и девять германских гаубиц из Эстонии.
Три четверти населения Германии (78%) поддержали отправку германского вооружения в Украину. До начала войны таких было лишь 22%.
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03.03.2022 07:07 Відповісти
В каждом городе деревне мы собираем гуманитарную помощь деньги , если услышу кацапа буду ему в харю плевать , мои предки Одесситы наши могилки там, слава великому народу слава Украине, храни вас господи
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03.03.2022 08:12 Відповісти
Хорошо. Оккупанты поймут, если успеют, что не на учения их послали! Слава Украине!
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03.03.2022 07:25 Відповісти
Може тепер Германія та Світ по іншому оцінить роль подруги Гітлера 21 століття - Меркель, ... ще Північний поток 2 треба нагадати,який вона так захищала...думаю,що ми ще багато дізнаємося з часом про цих канцлерів Газпрому....
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03.03.2022 08:00 Відповісти
Меркель эта та ещё штучка
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03.03.2022 08:23 Відповісти
Только что передали более 2000 ракет будь доставлены из Германии в Украину
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03.03.2022 08:22 Відповісти
Давно пора, млять!
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03.03.2022 10:30 Відповісти
 
 