До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

Наша країна вже отримала 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Bild.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, нарешті таки схвалив рішення надати Збройним силам України зброю.

Після нападу Росії на Україну переосмислення політики безпеки відбулося не лише у федеральному уряді, а й серед населення. Видання відзначає, що 78 відсотків людей у ​​Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу. Для порівняння, до нападу Путіна, минулого тижня, лише 22 відсотки респондентів в опитуванні Insa для BILD висловилися за поставки зброї в Україну.

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