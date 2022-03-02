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До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Наша країна вже отримала 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Bild.
Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, нарешті таки схвалив рішення надати Збройним силам України зброю.
Після нападу Росії на Україну переосмислення політики безпеки відбулося не лише у федеральному уряді, а й серед населення. Видання відзначає, що 78 відсотків людей у Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу. Для порівняння, до нападу Путіна, минулого тижня, лише 22 відсотки респондентів в опитуванні Insa для BILD висловилися за поставки зброї в Україну.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар02.03.2022 21:41
+13 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар02.03.2022 21:36
+13 Василий СПРУТ
показати весь коментар02.03.2022 21:39
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а ще б ті ракети, які зарізав президент в 2019,
булоб ще краще
до речі. наші стугни та корсари не гірше їхніх
але їх продавали і при пороху і 3 роки при Зе
продавали десятки тисяч
В Украину приехали 500 ПЗРК Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust Type 3 из Германии, пишет Bild.
Ранее Германия колебалась, Германию душила жаба за Северный поток-2.
Ещё в Украину везут 400 германских Panzerfaust Type 3 из Нидерландов, и девять германских гаубиц из Эстонии.
Три четверти населения Германии (78%) поддержали отправку германского вооружения в Украину. До начала войны таких было лишь 22%.