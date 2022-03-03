В Украину из Германии прибыло противотанковое оружие и "Стингеры", - Bild
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Наша страна уже получила 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.
Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, наконец-то одобрило решение предоставить Вооруженным силам Украины оружие.
После нападения России на Украину переосмысление политики безопасности произошло не только в федеральном правительстве, но и среди населения. Издание отмечает, что 78 процентов людей в Германии поддерживают поставки немецкого оружия в Украину, а также перевооружение Бундесвера. Для сравнения, до нападения Путина, на прошлой неделе, только 22 процента респондентов в опросе Insa для BILD высказались за поставку оружия в Украину.
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а ще б ті ракети, які зарізав президент в 2019,
булоб ще краще
до речі. наші стугни та корсари не гірше їхніх
але їх продавали і при пороху і 3 роки при Зе
продавали десятки тисяч
В Украину приехали 500 ПЗРК Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust Type 3 из Германии, пишет Bild.
Ранее Германия колебалась, Германию душила жаба за Северный поток-2.
Ещё в Украину везут 400 германских Panzerfaust Type 3 из Нидерландов, и девять германских гаубиц из Эстонии.
Три четверти населения Германии (78%) поддержали отправку германского вооружения в Украину. До начала войны таких было лишь 22%.