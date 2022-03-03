В Украину из Германии прибыло противотанковое оружие и "Стингеры", - Bild

Наша страна уже получила 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, наконец-то одобрило решение предоставить Вооруженным силам Украины оружие.

После нападения России на Украину переосмысление политики безопасности произошло не только в федеральном правительстве, но и среди населения. Издание отмечает, что 78 процентов людей в Германии поддерживают поставки немецкого оружия в Украину, а также перевооружение Бундесвера. Для сравнения, до нападения Путина, на прошлой неделе, только 22 процента респондентов в опросе Insa для BILD высказались за поставку оружия в Украину.

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