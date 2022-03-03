РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17280 посетителей онлайн
Новости За рубежом
18438 21
Германия (2239) пособие (18)

В Украину из Германии прибыло противотанковое оружие и "Стингеры", - Bild

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Украину из Германии прибыло противотанковое оружие и "Стингеры", - Bild

Наша страна уже получила 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет типа "Стингер"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bild.

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, наконец-то одобрило решение предоставить Вооруженным силам Украины оружие.

После нападения России на Украину переосмысление политики безопасности произошло не только в федеральном правительстве, но и среди населения. Издание отмечает, что 78 процентов людей в Германии поддерживают поставки немецкого оружия в Украину, а также перевооружение Бундесвера. Для сравнения, до нападения Путина, на прошлой неделе, только 22 процента респондентов в опросе Insa для BILD высказались за поставку оружия в Украину.

Читайте также: Германия и Франция закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Свої треба було робить
показать весь комментарий
02.03.2022 21:41
+13
мало!!!!мало йома йо!!!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 21:36
+13
Вовремя -- добиваем врага
показать весь комментарий
02.03.2022 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мало!!!!мало йома йо!!!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 21:36 Ответить
Вовремя -- добиваем врага
показать весь комментарий
02.03.2022 21:39 Ответить
Свої треба було робить
показать весь комментарий
02.03.2022 21:41 Ответить
самі правильні слова на сторінці.
а ще б ті ракети, які зарізав президент в 2019,
булоб ще краще
до речі. наші стугни та корсари не гірше їхніх
але їх продавали і при пороху і 3 роки при Зе
продавали десятки тисяч
показать весь комментарий
02.03.2022 22:27 Ответить
Звідки така обізнаність
показать весь комментарий
03.03.2022 11:20 Ответить
Оце вам ******** буде New Stalingrad привіт від гітлера!
показать весь комментарий
02.03.2022 21:46 Ответить
Ну це вже значна цифра. Але потрібно ще! Стінгерів мало не буває, а кацапськи говнольоти утилізувати та утилізувати ще. Бажано з пілотом, адже їх у свинособак мало.
показать весь комментарий
02.03.2022 21:55 Ответить
Вы количество уничтоженной техники видели? Как вы думаете, сколько на это потрачено из того, что было привезено, и сколько осталось?
показать весь комментарий
02.03.2022 22:17 Ответить
Виклвдіть інструкції на Цензорі як стрінгером працювати по росіянам...
показать весь комментарий
02.03.2022 22:02 Ответить
Стінгером... Мобіла виправляє..
показать весь комментарий
02.03.2022 22:04 Ответить
по инструкции, повертев в руках дивайс, можешь с большой долей вероятности удачный пуск из NLAW сделать. Из Стингера - нет. Только через тренажерный класс, сделав хотя бы пару сотен "пусков" в тепле сидя на стуле.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:31 Ответить
Добре добре!
показать весь комментарий
03.03.2022 06:54 Ответить
Советские танки снова будут бить "панцерфаустами"
В Украину приехали 500 ПЗРК Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust Type 3 из Германии, пишет Bild.
Ранее Германия колебалась, Германию душила жаба за Северный поток-2.
Ещё в Украину везут 400 германских Panzerfaust Type 3 из Нидерландов, и девять германских гаубиц из Эстонии.
Три четверти населения Германии (78%) поддержали отправку германского вооружения в Украину. До начала войны таких было лишь 22%.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:07 Ответить
В каждом городе деревне мы собираем гуманитарную помощь деньги , если услышу кацапа буду ему в харю плевать , мои предки Одесситы наши могилки там, слава великому народу слава Украине, храни вас господи
показать весь комментарий
03.03.2022 08:12 Ответить
Хорошо. Оккупанты поймут, если успеют, что не на учения их послали! Слава Украине!
показать весь комментарий
03.03.2022 07:25 Ответить
Може тепер Германія та Світ по іншому оцінить роль подруги Гітлера 21 століття - Меркель, ... ще Північний поток 2 треба нагадати,який вона так захищала...думаю,що ми ще багато дізнаємося з часом про цих канцлерів Газпрому....
показать весь комментарий
03.03.2022 08:00 Ответить
Меркель эта та ещё штучка
показать весь комментарий
03.03.2022 08:23 Ответить
Только что передали более 2000 ракет будь доставлены из Германии в Украину
показать весь комментарий
03.03.2022 08:22 Ответить
Давно пора, млять!
показать весь комментарий
03.03.2022 10:30 Ответить
 
 