Німеччина поставить Україні 2700 ЗРК "Стріла", - DPA

Німеччина має намір поставити Україні 2700 зенітно-ракетних комплексів "Стріла".

Про це повідомляють німецькі ЗМІ вранці у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мінекономіки схвалило постачання 2700 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" з колишніх запасів ННА колишньої НДР", - зазначає агентство DPA.

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