Німеччина поставить Україні 2700 ЗРК "Стріла", - DPA
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Німеччина має намір поставити Україні 2700 зенітно-ракетних комплексів "Стріла".
Про це повідомляють німецькі ЗМІ вранці у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мінекономіки схвалило постачання 2700 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" з колишніх запасів ННА колишньої НДР", - зазначає агентство DPA.
Топ коментарі
+46 Львiвянин
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+37 Muron
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Украинцы постарайтесь, чтобы ни одна ракета не пролетела мимо цели!
Бейте гадов, чтобы их дети с содроганием вспоминали эту войну!
Слава Украине!
Для вертолетов и штурмовиков штук по несколько сойдет