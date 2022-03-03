Германия поставит Украине 2700 ЗРК "Стрела", - DPA

Германия намерена поставить Украине 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

Об этом сообщают немецкие СМИ утром в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минэкономики одобрило поставку 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела" из бывших запасов ННА бывшей ГДР", - отмечает агентство DPA.

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