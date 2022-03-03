42 175 116
Германия поставит Украине 2700 ЗРК "Стрела", - DPA
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия намерена поставить Украине 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела".
Об этом сообщают немецкие СМИ утром в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Минэкономики одобрило поставку 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела" из бывших запасов ННА бывшей ГДР", - отмечает агентство DPA.
Топ комментарии
+46 Львiвянин
показать весь комментарий03.03.2022 09:06
+37 Muron
показать весь комментарий03.03.2022 09:03
+37 Запорізький козак
показать весь комментарий03.03.2022 09:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Украинцы постарайтесь, чтобы ни одна ракета не пролетела мимо цели!
Бейте гадов, чтобы их дети с содроганием вспоминали эту войну!
Слава Украине!
Для вертолетов и штурмовиков штук по несколько сойдет