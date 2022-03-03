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Германия поставит Украине 2700 ЗРК "Стрела", - DPA

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия поставит Украине 2700 ЗРК

Германия намерена поставить Украине 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

Об этом сообщают немецкие СМИ утром в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Минэкономики одобрило поставку 2700 зенитно-ракетных комплексов "Стрела" из бывших запасов ННА бывшей ГДР", - отмечает агентство DPA.

Также читайте: В Украину из Германии прибыло противотанковое оружие и "Стингеры", - Bild

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
В тому що літаків нема офіційно. Ну літають якісь МІГи з Польщі, а може не з Польщі, а може не МІГи...
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03.03.2022 09:06
+37
Вірш доступний у відкритому доступі в інтернеті, OBOZREVATEL публікує його мовою оригіналу і без правок:

"Мам, я в плену, но ты не плачь.

Заштопали, теперь как новый.

Меня лечил херсонский врач

Уставший, строгий и суровый.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:

Я бил по городу из "Градов",

И полбольницы просто в хлам,

Но он меня лечил: "Так надо".

Мам, я - чудовище, прости.

В потоках лжи мы заблудились.

Всю жизнь мне этот крест нести.

Теперь мои глаза открылись.

Нас провезли по тем местам,

Куда снаряды угодили.

А мы не верили глазам:

Что мы с Херсоном натворили!

В больницах раненых полно.

Здесь каждый русских проклинает.

Отец, белей, чем полотно,

Ребенка мертвого качает.

Мать, я - чудовище, палач.

И нет здесь, мама, террористов.

Здесь только стон людской и плач,

А мы для них страшней фашистов.

Нас, мам, послали на убой,

Не жалко было нас комбату.

Тут мне херсонец крикнул: "Стой!

Ложись, сопляк!" - и дальше матом.

Он не хотел в меня стрелять.

Он - Человек, а я - убийца.

Из боя вынес! Слышишь, мать,

Меня, убийцу, кровопийцу!

Мам, я в плену, но ты не плачь.

Заштопали, теперь как новый.

Меня лечил херсонский врач

Уставший, строгий и суровый.

Он выполнял врачебный долг,

А я же, от стыда сгорая,

Впервые сам подумать смог:

Кому нужна война такая?".
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03.03.2022 09:03
+37
⚡️Российский банкир Олег Тиньков перестал быть долларовыми миллиардером - Forbes-Россия

Как сообщает издание, состояние бизнесмена, основателя «Тинькофф» упало в 5,7 раз с $4,7 млрд до $820 млн.
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03.03.2022 09:05
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Да, отправит бабки в Донецк, это жеж Украина? Так он и сделает.
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03.03.2022 09:40 Ответить
Lěpše sovětska Strěla, něž flaška zъ benzinomъ.
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03.03.2022 09:33 Ответить
Если по летящим малоэффективно - приберечь для бензовозов, машин с БК и пехотой.
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03.03.2022 10:07 Ответить
У них тепловая наводка.
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03.03.2022 10:27 Ответить
В теории должен быть режим прямой наводки. Это я имел в виду. Если нет оного - плохо.
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03.03.2022 10:32 Ответить
24 января 2013 года вертолёт Ми-17 ВВС Сирии был сбит из ПЗРК «Стрела-2», четыре члена экипажа погибли
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03.03.2022 10:22 Ответить
знову то..намерена..озабочена
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03.03.2022 10:23 Ответить
2700 ??? Я одразу подумав на "Ігла" ... А це ж 2700 маленьких танчиків ... Де вони їх тримали ? І нащо ??
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03.03.2022 10:40 Ответить
На тобі небоже що мені не гоже. Нехай самі утилізовують і засмічують свої землі нерозірваними ************. Плюс до всього просрочка небезпечна для особового складу і має низьку ефективність. Газпромовські *******
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03.03.2022 10:44 Ответить
я ізвєняюсь, а де українські ПЗРК Стріла? Де протитанкові гранати, чому заставляють крутити молотова? Свинарчуки продали геть усе, склади пусті?
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03.03.2022 10:55 Ответить
Іди ізвОняйся за руським кораблем.
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03.03.2022 12:57 Ответить
Это класс, бить захватчиков, оружием изготовленным в СССР!
Украинцы постарайтесь, чтобы ни одна ракета не пролетела мимо цели!
Бейте гадов, чтобы их дети с содроганием вспоминали эту войну!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:36 Ответить
Коэфицент попадания 0,6.
Для вертолетов и штурмовиков штук по несколько сойдет
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03.03.2022 11:40 Ответить
Німці нічого швидко не поставляють,таке враження що вони живуть на іншій планеті,а те що вони срак₴лизи пітушари ми знаємо.Слава Україні.
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03.03.2022 12:44 Ответить
Интересно, а в музеях у ни ишо есть панцерфаусты? Ждёмс
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03.03.2022 13:40 Ответить
Дальність мала, хіба що по вертольотах або беспілотниках. І поставити густо. Одним словом, 40-річна!!! юринда, щоб відстали і не заважали грати роль головних в Європі.
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03.03.2022 16:03 Ответить
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