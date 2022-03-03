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Окупанти захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про можливі фейки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОДА.

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" - пише пресслужба.

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Из 7 Херсонцев и Новокаховцев мне известных, ни один не взял в руки оружие и даже не записался в ТРО (У одного из них только реальные причины).
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03.03.2022 20:37 Відповісти
Понту з той Херсоньской ТрО "йдіть до дому ми вам зателефонуемо " хоч би кому зателефонували
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03.03.2022 20:49 Відповісти
Зброи нема. Тіпа не встигли підвезті(
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03.03.2022 20:50 Відповісти
А в Одессе тысячи. Все уже укомплектовано. Сейчас только берут номер телефона. Приходят от молодежи до почти пенсионеры.
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03.03.2022 20:52 Відповісти
В Херсоні москалі тупо розстріляли ту ТРО з кулеметів яка була озброєна лише коктейлями...
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Так і е ше треба буде розібраться яка падла іх у парке на нефтяніков поставив тупее позіціі знайти не можливо було(((
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Одкрита позіція тонесінькі дерева((( нема стрелковкі тікі коктелі молотова .
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03.03.2022 21:12 Відповісти
 
 