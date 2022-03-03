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Окупанти захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про можливі фейки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОДА.
"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!" - пише пресслужба.
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