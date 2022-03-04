Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.

"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.

Вона додала, що як військову допомогу Україні Канада направить:

до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;

до 7 500 ручних гранат.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність поставити протитанкову зброю Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади​. ФОТОрепортаж