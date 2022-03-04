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Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.

"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.

Вона додала, що як військову допомогу Україні Канада направить:

  • до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
  • до 7 500 ручних гранат.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність поставити протитанкову зброю Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади​. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+10
Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины, передает «Новое время».«Вскоре мы выложим в открытый доступ еще больше необработанных записей для журналистов и переводчиков. Мы надеемся, что сумеем пролить свет на поистине исторический момент, когда регулярную армию могут отслеживать тысячи простых людей», - пишет компания в конце треда.
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03.03.2022 20:38
+7
Очень хорошая новость. Украинцы - стать в строй на защиту родины. Не дать оккупанту и метра земли, чтобы наша земля не кормила фашистов.
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03.03.2022 20:39
+6
Канада це Україна сьогодні ! Щиро дякуєм
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03.03.2022 20:38
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Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины, передает «Новое время».«Вскоре мы выложим в открытый доступ еще больше необработанных записей для журналистов и переводчиков. Мы надеемся, что сумеем пролить свет на поистине исторический момент, когда регулярную армию могут отслеживать тысячи простых людей», - пишет компания в конце треда.
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03.03.2022 20:38 Відповісти
Канада це Україна сьогодні ! Щиро дякуєм
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03.03.2022 20:38 Відповісти
Тiльки зараз???

Тут в СМИ постоянно обсуждают ситуацию и принято считать что Украине сильно недопомогают. Но одно дело СМИ, а другое - политики....
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03.03.2022 20:38 Відповісти
Очень хорошая новость. Украинцы - стать в строй на защиту родины. Не дать оккупанту и метра земли, чтобы наша земля не кормила фашистов.
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03.03.2022 20:39 Відповісти
Вона (земля) буде більш родючою
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03.03.2022 20:41 Відповісти
маю надію ти пишеш з окопа
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Российский солдат с кавказским акцентом говорит, что они уже 4 дня без теплой еды, спят на земле, без палаток, и даже не вывозят убитых.https://charter97.org/ru/news/2022/3/3/457400/
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03.03.2022 20:42 Відповісти
Доречі ви всі бачили як перед матчем NHL український хор виконав Гімн України ?! Це безцінно
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03.03.2022 20:43 Відповісти
ага так .. сидимо і дивимося NHL .. всієї країною
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Ти смердь ящик дивишся , не відриваючись ! В среш під себе
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03.03.2022 23:06 Відповісти
Ті тумени на кілька кілометрів в Україні і так всі бачать, без всіляких супутників ... краще НАТІвціям дайте ті фото ... курвам сліпим
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03.03.2022 20:44 Відповісти
⚡Ирпень. Горит колонна десанта РФ, УНИАН.
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03.03.2022 20:53 Відповісти
так этоже полное старье
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03.03.2022 20:54 Відповісти
Зате важить 3 кг. І за 200 метрів БТР рознесе из гарантією. Так що краще така зброя, ніж коктейлі Молотова.
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Таке враження що зі страху усе НАТО зціпило. А такі хвацькі на фото видео та різних зборах. І так справно із різноманітною зброєю вправляються. Але проти паперової мішені або папуасів. Не більше.
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03.03.2022 20:55 Відповісти
у нато армии нет-там сплошной санаторий ,а не армия-это я за армии европы и особенно армию германии .
единственная боеспособная армия нато -это сша,и то не по всем родам войск.
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03.03.2022 21:14 Відповісти
я конечно не умаляю мужество защитников-просто оружие подобной мощности и дальности просто увеличит людские потери .
И позор для высокотехнологически развитой страны,тем более защищенной океаном и сша (и явно никаких противотанковых сражений в ближайшее время не предвидится) давать подобный хлам ,а не управляемое оружие,хотя бы даже со складов длительного хранения устаревшего типа
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03.03.2022 21:24 Відповісти
 
 