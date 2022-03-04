Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами
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Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження переміщення російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткові озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.
"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.
Вона додала, що як військову допомогу Україні Канада направить:
- до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
- до 7 500 ручних гранат.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність поставити протитанкову зброю Україні.
Топ коментарі
+10 Bob Fayn
показати весь коментар03.03.2022 20:38
+7 Виктор Дийнега
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+6 Ireland
показати весь коментар03.03.2022 20:38
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Тут в СМИ постоянно обсуждают ситуацию и принято считать что Украине сильно недопомогают. Но одно дело СМИ, а другое - политики....
единственная боеспособная армия нато -это сша,и то не по всем родам войск.
И позор для высокотехнологически развитой страны,тем более защищенной океаном и сша (и явно никаких противотанковых сражений в ближайшее время не предвидится) давать подобный хлам ,а не управляемое оружие,хотя бы даже со складов длительного хранения устаревшего типа