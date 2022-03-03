Українці не зможуть дзвонити абонентам російських операторів, - Держспецзв'язок

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Про це у Telegram повідомляє Держспецзв’язок, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли під час своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх", - пояснили в службі.

Зазначається, що окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців російськими окупантами.

"Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.



У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки", - додали в Держспецзв'язку.

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