Українці не зможуть дзвонити абонентам російських операторів, - Держспецзв'язок
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Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.
Про це у Telegram повідомляє Держспецзв’язок, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.
Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли під час своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх", - пояснили в службі.
Зазначається, що окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців російськими окупантами.
"Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.
У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки", - додали в Держспецзв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
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В своем треде в Twitter компания объясняет, что российская армия переговаривается практически без шифрования и часто использует мобильные телефоны. Благодаря этому многие переговоры фактически доступны для перехвата, а украинские военные активно включают глушилки, которые мешают россиянам координироваться.
Многие переговоры показывали большие проблемы с координацией действий между разными подразделениями; некоторые даже вели беспорядочную стрельбу друг по другу. Многие БРГ были оснащены обычными аналоговыми рациями, а материально-техническое оборудование банально отсутствовало.
Они жалкие. Они сцикливые. Они слизняки и жабы.
Это не значит, что их не надо бить и давить-у них нет чести и совести, они будут резать и убивать гражданских при первой же возможности, только чтоб себе самим доказать что они крутые. Но они жалкие и смешные. Давить тараканов.