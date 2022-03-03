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Українці не зможуть дзвонити абонентам російських операторів, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Українці не зможуть дзвонити абонентам російських операторів, - Держспецзв'язок

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Про це у Telegram повідомляє Держспецзв’язок, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли під час своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх", - пояснили в службі.

Зазначається, що окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців російськими окупантами.

"Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.

У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки", - додали в Держспецзв'язку.

Також читайте: Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком, - Держспецзв’язку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу:
усі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням

👷🏽Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» сьогодні, як і обіцяли, ліквідували пошкодження, що сталося вчора унаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу.

✔️Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне.

✔️Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. https://t.me/KyivCityOfficial/2325
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03.03.2022 20:40
+1
Ви дивний . Я про мобільний Інтернет в принципі . Не клепайте тупі пости .
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03.03.2022 21:13
+1
Заберуть у наших
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03.03.2022 21:14
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«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі біля вокзалу:
усі споживачі з опаленням і гарячим водопостачанням

👷🏽Аварійні бригади комунального підприємства «Київтеплоенерго» сьогодні, як і обіцяли, ліквідували пошкодження, що сталося вчора унаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу.

✔️Фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне.

✔️Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі. https://t.me/KyivCityOfficial/2325
показати весь коментар
03.03.2022 20:40 Відповісти
Падли по viber подзвонять . Треба враховувати
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Вы знаете только одно приложение аудио-видеосвязи viber?их у меня 5 на телефоне и я ими пользуюсь с разными людьми в разных точках мира.а их куда больше! и не хуже вайбера
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03.03.2022 20:49 Відповісти
Для мессенджерів потрібен інтернет. Якщо сімка не працює тоді тільки через Wi-Fi. А де кацап в полі його візьме?
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Ви дивний . Я про мобільний Інтернет в принципі . Не клепайте тупі пости .
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Заберуть у наших
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Війна 21 століття неможлива без телефона, як виявилося.
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03.03.2022 20:50 Відповісти
⚡Илон Маск адаптирует Starlink для Украины:

"Обновляем программное обеспечение для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

Включен мобильный роуминг, поэтому антена может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства" - твиттер Илона Маска.
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03.03.2022 20:52 Відповісти
Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины.
В своем треде в Twitter компания объясняет, что российская армия переговаривается практически без шифрования и часто использует мобильные телефоны. Благодаря этому многие переговоры фактически доступны для перехвата, а украинские военные активно включают глушилки, которые мешают россиянам координироваться.

Многие переговоры показывали большие проблемы с координацией действий между разными подразделениями; некоторые даже вели беспорядочную стрельбу друг по другу. Многие БРГ были оснащены обычными аналоговыми рациями, а материально-техническое оборудование банально отсутствовало.
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03.03.2022 21:17 Відповісти
А як тепер звонить свинособачим мамкам и показувати рештки їхніх хероїческі погибших на позорній путінській війні синочків?
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03.03.2022 21:20 Відповісти
Абсолютно отдавая себе отчет в том, что окупанты-фашисты и нелюди-вот буквально , и причинили много горя и смертей, и продолжают причинять-я хотел бы заметить что это самое смешное вторжение за огромную кучу войн. Они одеты часто как бомжи. Они боятся. Они на 2е сутки просят переговоров. Они жрут пайки просроченные на 7(!!!) лет. Их бьет сотнями тероборона-ополчение по сути. У них цигане угоняют танки. Они бегут и закрываюся в бмп от безоружных горожан.
Они жалкие. Они сцикливые. Они слизняки и жабы.
Это не значит, что их не надо бить и давить-у них нет чести и совести, они будут резать и убивать гражданских при первой же возможности, только чтоб себе самим доказать что они крутые. Но они жалкие и смешные. Давить тараканов.
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Зато свободно можно звонить по Вайберу, ВотсАпу и т. д..
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03.03.2022 22:22 Відповісти
 
 