Російське вторгнення може спричинити найгірший дефіцит зерна в історії
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Російське вторгнення в Україну може спричинити найгірший шок на ринку зерна за всю історію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це Bloomberg розповів економіст Іллінойського університету Скотт Ірвін.
Вторгнення Росії до України може позбавити світ десятків мільйонів зернових акрів. "Я переконаний, що це буде найбільшим шоком постачання до світових ринків зерна в моєму житті", – сказав Ірвін.
Світ "відчайдушно" потребує фермерів, аби посадити якомога більше акрів у 2022 році. Проте в короткостроковій перспективі нічого змінити неможливо – за винятком того, аби підвищувати ціну доти, доки вона не зможе відповідати ринковому попиту.
Україна та Росія разом відповідальні за понад чверть світової торгівлі пшеницею, а також п'яту частину кукурудзяної продукції. Ціни на ці культури зростають високими темпами через перебої у поставках, і це в умовах рекордних світових цін на продовольство.
Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, інфляція на продукти харчування утримувалася на максимальних рівнях. Несприятлива погода ускладнила вирощування сільськогосподарських культур, тоді як дефіцит працівників та вищі витрати на доставку порушили ланцюги постачання.
Запаси зерна у світі також знаходяться на низьких рівнях, тому будь-які тривалі перебої поставок з України або Росії можуть порушити ринки на багато років вперед.
Будь ласка, зачекайте...
Ведь не только пшеница-но и ячьень,кукуруза (украина 4 поставщик в мире),подсолнечное масло ,рапс,соя и т.п.
Россия еще больший поставщик
https://youtu.be/li-Xo_N5gxI
"мыши съели".. 1800 вагонов.
а здужати можемо лише 20 млн.т
відповідно 50млн.т продаємо.
як тепер втрати - це не тільки вбиті, але і поранені.
https://www.apk-inform.com/uk/harvest
а на фоні того, що гарними темпами розвивається зернопереробка...
Досі вже трястись, пора загнати кремлівську крису до пекла!
Те, что остались, продают со скидкой 50%.
Объявление гласит: «Эти русские товары распродаются и больше заказываться не будут. Мы разрываем связь с этим русским поставщиком» - соц.сети.
В дьюті-фрі багатьох аеропортів Європи в продажу була рашистська горілка. Поруч з французькими коньяками, британським віскі та швейцарським шоколадом
Зброї в достатньому обсязі не дають, небо не закривають. У нас готових воювати розвертають додому, кажуть нема зброї.
Де Англія? Де Польща де Франція?
Нажаль можна констатувати - Захід вибрав тактику невтручання та заспокоєння агрессора.
Але що робити нам? Треба апелювати до Байдена. Зеленському треба апелювати до сенату. Що ви за демократи та республіканці, якщо дозволяйте на очах усього світу знищити цілу демократичну країну. Що ви скажете своїм виборцям, коли Путін фактично будет господарем у Европі після знищення України, Польщі, Литви...
Ви боягузи. Світом володіє той хто готовий віддати все за цінності.
Зараз Америка не готова, тоді вона повинна припинити свою жалюгідну риторику і відійти у історію. Ії місце повинні зайняти ті у кого вистачить мужності і сили волі знищити агресора.
Это потери реального продовольствия а не резанной бумаги с президентами-которыми не накормить голодных
«Qu'ils mangent de la brioche»
Що на це скажеш, Макрон?