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Російське вторгнення може спричинити найгірший дефіцит зерна в історії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Російське вторгнення може спричинити найгірший дефіцит зерна в історії

Російське вторгнення в Україну може спричинити найгірший шок на ринку зерна за всю історію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду, про це Bloomberg розповів економіст Іллінойського університету Скотт Ірвін.

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Вторгнення Росії до України може позбавити світ десятків мільйонів зернових акрів. "Я переконаний, що це буде найбільшим шоком постачання до світових ринків зерна в моєму житті", – сказав Ірвін.

Світ "відчайдушно" потребує фермерів, аби посадити якомога більше акрів у 2022 році. Проте в короткостроковій перспективі нічого змінити неможливо – за винятком того, аби підвищувати ціну доти, доки вона не зможе відповідати ринковому попиту.

Україна та Росія разом відповідальні за понад чверть світової торгівлі пшеницею, а також п'яту частину кукурудзяної продукції. Ціни на ці культури зростають високими темпами через перебої у поставках, і це в умовах рекордних світових цін на продовольство.

Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, інфляція на продукти харчування утримувалася на максимальних рівнях. Несприятлива погода ускладнила вирощування сільськогосподарських культур, тоді як дефіцит працівників та вищі витрати на доставку порушили ланцюги постачання.

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Запаси зерна у світі також знаходяться на низьких рівнях, тому будь-які тривалі перебої поставок з України або Росії можуть порушити ринки на багато років вперед.
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Топ коментарі
+23
а стратегические запасы зерна в Украине - зеленский вскрыл в конце 2019 и распродал..
"мыши съели".. 1800 вагонов.
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03.03.2022 20:47
+19
Отдадите ***** Украину, получите кроме шантажа газом еще и шантаж зерном.
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03.03.2022 20:48
+18
А це дійсно проблема світового рівня. Та США це не пече і небо вони нам не закривають.
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03.03.2022 20:46
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А це дійсно проблема світового рівня. Та США це не пече і небо вони нам не закривають.
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03.03.2022 20:46 Відповісти
США мають достатньо зерна, а от саме Китай буде розплачуватись за прикриття тилу кацапам
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Ні, не буде- вони достобіса зерна купили, поцікавтеся.
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03.03.2022 21:28 Відповісти
Значить падли знали і підготувались. Виходить, крім інших, постраждає Бангладеш та Ізраїль за прикриття тилу кацапам.
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03.03.2022 21:36 Відповісти
За Ізраїль взагалі не хвилююся- ті ще іуди.
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03.03.2022 21:40 Відповісти
посмотрите на географию российских и украинских поставок-это все очень бедные страны с громадным и бедным населением-если подобное безумие продлится долго-то продовольственный армаггедон надвигающийся на планету поглотит миллионы жизней.
Ведь не только пшеница-но и ячьень,кукуруза (украина 4 поставщик в мире),подсолнечное масло ,рапс,соя и т.п.
Россия еще больший поставщик
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03.03.2022 21:44 Відповісти
В кінці місяця путіну пиз***ць? ☠

https://youtu.be/li-Xo_N5gxI
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03.03.2022 20:47 Відповісти
а стратегические запасы зерна в Украине - зеленский вскрыл в конце 2019 и распродал..
"мыши съели".. 1800 вагонов.
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03.03.2022 20:47 Відповісти
ми за рік вирощуємо 70 млн.т зернових.
а здужати можемо лише 20 млн.т

відповідно 50млн.т продаємо.
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03.03.2022 20:59 Відповісти
2021 рік було 100 млн зернових.
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03.03.2022 21:05 Відповісти
то напевно разом з бобовими.
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03.03.2022 21:09 Відповісти
можливо, "дивлячись що і як рахувати"
як тепер втрати - це не тільки вбиті, але і поранені.
https://www.apk-inform.com/uk/harvest
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03.03.2022 21:13 Відповісти
Так у нас резерви майже порожні. Все вивезли. Нам самим скоро не буде чего їсти.
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03.03.2022 21:08 Відповісти
ті резерви смішні на фоні поточних залишків у зерносховищах.
а на фоні того, що гарними темпами розвивається зернопереробка...
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03.03.2022 21:12 Відповісти
Отдадите ***** Украину, получите кроме шантажа газом еще и шантаж зерном.
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03.03.2022 20:48 Відповісти
полівіну(!) всіх світових запасів викупив Китай
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03.03.2022 20:50 Відповісти
Допоможіть зупинити божевільного маньяка,не трбадумати що путлер то проблема тільки України,вдарить по всіх,навіть якщо ви сховаєте свої жирні європейськи зади по норах.Невже так тяжко зрозуміти що як ви не співучасники путлера,то ви його заложники?
Досі вже трястись, пора загнати кремлівську крису до пекла!
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03.03.2022 20:50 Відповісти
⚡️Немецкие магазины объявляют бойкот товарам из России

Те, что остались, продают со скидкой 50%.

Объявление гласит: «Эти русские товары распродаются и больше заказываться не будут. Мы разрываем связь с этим русским поставщиком» - соц.сети.
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03.03.2022 20:50 Відповісти
Які це товари? Балалайки?
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03.03.2022 20:59 Відповісти
ну чого так? ще є лапті, валєнки, матрьошки
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03.03.2022 21:02 Відповісти
матрьошки
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03.03.2022 21:02 Відповісти
Напевне, горілка та ікра.
В дьюті-фрі багатьох аеропортів Європи в продажу була рашистська горілка. Поруч з французькими коньяками, британським віскі та швейцарським шоколадом
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03.03.2022 21:16 Відповісти
*****, коли в нас буде аналогічно?
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Тут люди гибнут, а они бл*** за зерно переживают
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Реальні справи показують слідуюче, нас використовують як розмінну монету та щит.
Зброї в достатньому обсязі не дають, небо не закривають. У нас готових воювати розвертають додому, кажуть нема зброї.
Де Англія? Де Польща де Франція?

Нажаль можна констатувати - Захід вибрав тактику невтручання та заспокоєння агрессора.

Але що робити нам? Треба апелювати до Байдена. Зеленському треба апелювати до сенату. Що ви за демократи та республіканці, якщо дозволяйте на очах усього світу знищити цілу демократичну країну. Що ви скажете своїм виборцям, коли Путін фактично будет господарем у Европі після знищення України, Польщі, Литви...

Ви боягузи. Світом володіє той хто готовий віддати все за цінності.

Зараз Америка не готова, тоді вона повинна припинити свою жалюгідну риторику і відійти у історію. Ії місце повинні зайняти ті у кого вистачить мужності і сили волі знищити агресора.
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03.03.2022 21:06 Відповісти
Так наші західні "партнери" сказали, що замінять наших трейдерів.
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03.03.2022 21:07 Відповісти
чем они заменят-фьючерсными бумажками?Реального зерна нет в запасе!
Это потери реального продовольствия а не резанной бумаги с президентами-которыми не накормить голодных
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03.03.2022 21:48 Відповісти
«Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка!»
«Qu'ils mangent de la brioche»
Що на це скажеш, Макрон?
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03.03.2022 21:12 Відповісти
Пілять! та закрийте небо! То хіба не достатньо?
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03.03.2022 21:21 Відповісти
 
 