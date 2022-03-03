Затоплено фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачний". ФОТО
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Флагманський корабель ВМС України "Гетьман Сагайдачний" затоплений.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє блогер Necro mancer.
Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.
Топ коментарі
+46 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар03.03.2022 21:20
+45 Ередна Воцвеш
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+40 Иллария Соняшникова
показати весь коментар03.03.2022 21:21
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За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».
моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml
І ще парочку мільонів на ньому розпилемо!
Ось ЦЕ "на часі"?!!!
Головне, отримати швидше перемогу над кацапами і щоб наші захисники залишились живими, а там розберемось.
Его нетрудно будет поднять,если захотят
1
при высадке или выгрузке.
Если подумаете -то єто віглядит здравой историей.
Сейчас очень-очень много "людей" пишут такое всякое-типа "да-но нет", почету тратили на фрегат годами например. Ок. Ваши варианті? надо біло его затопить 8 лет назад? нахуа? он нес наш вімпел, там тренировались наши моряки, он делал мост машим вмс из совкового прошлого в будущее, где у нас будут другие корабли. Єто имхо очевидно, но типа неравнодушніе громадяни пишут. Єто тоже вбросі и сеяние полупаники и недовольства