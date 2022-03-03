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ВМС (1181) корабель (1422)

Затоплено фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачний". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Флагманський корабель ВМС України "Гетьман Сагайдачний" затоплений.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє блогер Necro mancer.

Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.

Затоплено фрегат ВМС Гетьман Сагайдачний 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торговельне судно затонуло біля берегів Одеси в результаті обстрілу військ РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
так і не зробивши жодного пострілу по окупантах. У флот гроші можна не вкладати - жодного бою за 8 років війни
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03.03.2022 21:20
+45
не будьте идиотами! Он стоял на ремонте и на нем не было оружия. 27-28 февраля команда по указке штаба затопила его. Чтобы кацапам не достался !!!
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03.03.2022 21:22
+40
Нічого. Трохи нахилився, піднімемо, коли проклятих орків всіх переб'ємо.
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03.03.2022 21:21
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Великая победа русского флота.
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03.03.2022 21:20 Відповісти
У тебя нет чувства иронии. Это был юмор.
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03.03.2022 22:01 Відповісти
Та тепер уже розібрався. Вибач, трохи психанув.
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03.03.2022 22:04 Відповісти
так і не зробивши жодного пострілу по окупантах. У флот гроші можна не вкладати - жодного бою за 8 років війни
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03.03.2022 21:20 Відповісти
я в куче-какой-то раз вижу зрадоподобній коммент с єтого номерного аккаунта? я ж не ошибаюсь?
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03.03.2022 21:50 Відповісти
Ты совсем дурак? По Кальмиусу?
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04.03.2022 00:18 Відповісти
если это фрегат, то моя резигка атомный авианосец. фейки стали пускать
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03.03.2022 21:20 Відповісти
Да весь этот Тюлькин флот- деньги на ветер. Сто раз писал флот это пережиток и он является вспомогательным для авиации. Клоунам и прочим пиджакам это военная премудрость недоступна
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03.03.2022 22:21 Відповісти
Ага, сначала клиента по адресу отвези, а потом можешь подавать заявку на адмирала.
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04.03.2022 00:19 Відповісти
ДРГ? Пипец
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03.03.2022 21:21 Відповісти
Це щоб кацапам не дісталася?
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03.03.2022 21:21 Відповісти
Наш флот всегда был таким.... тут ничего не поделаешь.
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03.03.2022 21:21 Відповісти
Так он чисто для понтов. Флот штука дорогая.
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Продали б краще це корито китайцям, вони б з нього ресторан хоч б зробила- вже б користь була. І не треба мене звинувачувати в пагікерстві чи зраді, яка з цього весільного лімузіна користь за 2війни? Читаємо про висадки ворожого десанту, а де наш флот ніхто не знає
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04.03.2022 00:47 Відповісти
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».

моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав Істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml
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03.03.2022 22:02 Відповісти
Нічого. Трохи нахилився, піднімемо, коли проклятих орків всіх переб'ємо.
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03.03.2022 21:21 Відповісти
піднімемо...
І ще парочку мільонів на ньому розпилемо!
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03.03.2022 21:29 Відповісти
А тобі тільки скиглити .
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03.03.2022 21:31 Відповісти
А тобі тільки би красти з держбюджету і що би ніхто не заважав?
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03.03.2022 21:33 Відповісти
Зрозумій, це зараз не на часі.
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03.03.2022 21:35 Відповісти
Шмигаль: "уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення"
Ось ЦЕ "на часі"?!!!
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03.03.2022 21:40 Відповісти
Як би я не відносилася до Шмигаля, розумію, що усі гроші повинні бути перераховані на відповідний рахунок під сувору звітність.
Головне, отримати швидше перемогу над кацапами і щоб наші захисники залишились живими, а там розберемось.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
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03.03.2022 22:10 Відповісти
пусть США ЕС и страны доноры сами создают фонд и его контролируют
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03.03.2022 22:19 Відповісти
Така ідея цілком слушна.
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03.03.2022 22:21 Відповісти
полузатоплен, поднимут в своё время и восстановим. Всё равно с его вооружением он небоеспособен.
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Не вижу смысла. В Украине морское будущее за быстрыми малыми катерами, а не за этими бессмысленными пожирателями бюджета.
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03.03.2022 22:45 Відповісти
Диверсия или обстрел ?
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03.03.2022 21:22 Відповісти
дня три назад читал что специально затопили чтоб врагу не достался, но когда это написал меня забанили за паникерство
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03.03.2022 22:52 Відповісти
Мрию на ремонт Сагайдачний на ремонт перед войной, ни одного Нептуна и Ольхи не вилетело, что рроисходит где СБУ
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03.03.2022 21:22 Відповісти
С Мрией настоящая трагедия. Говорят она была в Польше, а потом вернулась на плановый ремонт, а тут через пару дней оказались русские орки.
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Какими же надо быть идиотами чтобы сделать такое перед угрозой вторжения🤦
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03.03.2022 21:27 Відповісти
Они не верили что Россия нападет. Вообще никто.
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03.03.2022 21:39 Відповісти
Так вони ж не вірили розвідці США, ще й ображались.
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03.03.2022 22:12 Відповісти
кто-то не верил а кто-то точно знал
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03.03.2022 22:21 Відповісти
А идиоты они такие! Я только сегодня вспоминал как кричал о надвигающейся войне а нарид хламидию слушал
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03.03.2022 22:24 Відповісти
у Сагайдачного нема озброєння, самі певно затопили щоб кацапи не захопили що є правильним рішенням
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03.03.2022 21:25 Відповісти
а причем тут сбу? они подчиняются бубочке
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Значить так було необхідно після перемоги над московитами - востановим.
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03.03.2022 21:22 Відповісти
не будьте идиотами! Он стоял на ремонте и на нем не было оружия. 27-28 февраля команда по указке штаба затопила его. Чтобы кацапам не достался !!!
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Откуда информация,можно ссылку на источник ?
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03.03.2022 21:24 Відповісти
Так і було .. Чому про це не повідомили зразу ? От комусь треба щоб народ почав панікувати , мля ..
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03.03.2022 21:25 Відповісти
А сколько вбухивали денег в ето говно которое ниразу и не выстрелило. Лучше бы беспилотники и противокорабельные ракеты закупали
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Если бы только это гомно! А сколько миллиардов выкинули на велике крадивныцтво! Мне кажется они не очень хотят нашей победы, потому что потом им придется ответить за все
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03.03.2022 22:27 Відповісти
Збудуємо *******, це вже минулий вік.
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03.03.2022 21:23 Відповісти
Команда намеренно затопила

Его нетрудно будет поднять,если захотят











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03.03.2022 21:24 Відповісти
берите нептуны и топите их корабли в отместку.
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03.03.2022 21:24 Відповісти
Дай нам Нептуны, может еще Ольху М и Гром найдешь? ах да они же закатанные в асфальт сейчас лежат.
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Це точно Сагайдачний? Якийсь він дрібний.
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03.03.2022 21:25 Відповісти
скільки йому років? мабуть з 20
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03.03.2022 21:31 Відповісти
30
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03.03.2022 21:38 Відповісти
может на нем готель сделать как китайцы
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Пердец! А так гордились! Сначала убили судостроение, потом заказали корветы у Турции, теперь сами затопили «флагман» - короче, великая морская держава. А еще *******, что напрасно сдали авианосец Адмирал Кузнецов. Как сдали Крым без единого выстрела, так и единственный корабль затопили без единого выстрела. Нормальный ход.
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03.03.2022 21:25 Відповісти
Надо было хоть заминировать и отправить к крымскому мосту или в севастопольскую бухту
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03.03.2022 21:25 Відповісти
Відплата прийде. Затопимо весь чорноморський флот параші!
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03.03.2022 21:25 Відповісти
Певно на всяк випадок, щоб не вкрали московини.
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03.03.2022 21:26 Відповісти
В чём потеря ? ...Флот не имеет смысла без океана, а если его можно потопить десятком-другим ракет в луже Чёрное море, то деньги на ветер. Другое дело у нас их нет, были бы то кацапские тазики не стояли бы на рейде, а жались бы где то у берегов Турции
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03.03.2022 21:28 Відповісти
кацапа,ты бы лучше оторваные жопы пособирал на дорогах Украины,чем здесь злорадствовать
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03.03.2022 21:34 Відповісти
Что это за муйня? Это "искусство"?
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03.03.2022 21:35 Відповісти
боялись уничтожить российский корабль, который обстреливал остров змеиный. кацапы ничего вашего не будут бояться уничтожать.
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03.03.2022 21:28 Відповісти
ХЗ, подтверждения официального нет https://***********.com/posts/id20344-wxbzvki2go9mjxgrh1un
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03.03.2022 21:28 Відповісти
Інфа від блогера? Народ, не офіційної інфи - значить фейк або непотрібно про то знати, що лапки не скласти.
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Возможно фейк, аккуратней.
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Хороших новин сьогодні мало, сумно і боляче...
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Будемо реалістами - все, що більше катера з ракетами "корабель - корабель", для України є непотрібними понтами....
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03.03.2022 21:32 Відповісти
Корабли, здания, самолеті отстроим и лучше чем біло. Раша бьет по символам-но главное люди. Они заплатят не одним своим крейсером за единственній наш фрегат
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03.03.2022 21:33 Відповісти
100 відсотково підтримую
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03.03.2022 21:36 Відповісти
То старе корито я ше в 1996-чи ше раніше малював на стенді...
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03.03.2022 21:34 Відповісти
эта новость гуляла в твите еще с 26.02. Но и враги, и наши (укр.) источники говорят об одном - затопили, чтобы не достался рашистам
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03.03.2022 21:35 Відповісти
Вообще он стоял на ремонте
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03.03.2022 21:35 Відповісти
Фейк!!! Він виглядає, як якийсь катер!
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Затопить надо было там, где он будет мешать больше всего
при высадке или выгрузке.
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03.03.2022 21:37 Відповісти
Кое-кто типакомандующий, если бы готовился к войне, а не рейтингам, мог бы вввести его из ЧМ.
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03.03.2022 21:40 Відповісти
на подобном из Кувейта в Ирак гонял, только там он назывался корабль береговой охраны США, такая же пушчонка сзади стояла.
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Флот в такому невеликому морі як Чорне взагалі не потрібент. Потрібно було робити протикорабельні ракети! Багато ракет! Це було б в 100 разів ефективніше і в рази дешевше!
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Если это правда, то тогда выходит, что Одессу они не смогут удержать. И заранее подстраховываются.
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03.03.2022 21:46 Відповісти
Це означає, що немає впевненості щодо утримання міста.
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03.03.2022 21:50 Відповісти
а причем здесь вообще одесса?если корабль в николаеве
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03.03.2022 22:01 Відповісти
Специально для Вас сообщаю: произошла трагическая ошибка: в мой текст закралась подлая опечатка. Боже мой! Что мне делать??? Сгореть от стыда? Да, именно так я и поступлю. Горю!
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03.03.2022 22:07 Відповісти
не дыми,пехота...
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03.03.2022 22:10 Відповісти
Норм, неглибоко притопили - як настане перемога, підняти його буде нескладно.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
Я вам не скажу за всю Одессу, но там где жилые кварталы, берег высокий, и панорама что - то не одесская.
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03.03.2022 21:52 Відповісти
Потому что это Николаев.
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03.03.2022 22:01 Відповісти
Всё верно сделали. Огорчает только, что не сможем уже издеваться над самотопами рассеи. Оказывается иногда это единственный выход.
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03.03.2022 22:00 Відповісти
не-не...у кацапни-то старая добрая традиция .
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03.03.2022 22:02 Відповісти
Так ні раз і не стрельнув
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Господи, дайте кораблю спокій. Для цього класу кораблів - а це, фактично, корвет - і 20 років служби забагато, йому вже давно час на зписання.
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03.03.2022 22:49 Відповісти
Не ведитесь на зрадоботов-их тут пачками набежало. Уже писали-біл на ремонте и без вооружения. Затопили сами по приказу.
Если подумаете -то єто віглядит здравой историей.
Сейчас очень-очень много "людей" пишут такое всякое-типа "да-но нет", почету тратили на фрегат годами например. Ок. Ваши варианті? надо біло его затопить 8 лет назад? нахуа? он нес наш вімпел, там тренировались наши моряки, он делал мост машим вмс из совкового прошлого в будущее, где у нас будут другие корабли. Єто имхо очевидно, но типа неравнодушніе громадяни пишут. Єто тоже вбросі и сеяние полупаники и недовольства
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03.03.2022 22:50 Відповісти
Зачем Украине флот. Колосальные вложения денег в некуда. Мне кажется уже лучше закупать береговые комплексы и нептуны. Куда эффективнее
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03.03.2022 22:53 Відповісти
идет война. есть потери. есть победі. Но вот давайте фильтровать и не падать духом из-за вражеских спецопераций нацеленніх именно на єто. Они не могут нас военно. Они пітаются нас морально. Хрен у них взлетит
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03.03.2022 22:53 Відповісти
 
 