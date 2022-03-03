Затоплено фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачний". ФОТО

Флагманський корабель ВМС України "Гетьман Сагайдачний" затоплений.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє блогер Necro mancer.

Місцеві в соцмережах кажуть, що корабель затопили навмисно, тому що він стояв на ремонті в Миколаєві та був небоєздатним.

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