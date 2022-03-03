УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15191 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
51 950 41
війна (56671) долар (133) євро (39) курс (266) рубль (174)

Історичний максимум: Рубль продовжує рекордне падіння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Історичний максимум: Рубль продовжує рекордне падіння

Курс рубля рекордно впав і тепер коштує більше 110 за долар США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Зазначається, що долар США та євро оновили історичні максимуми щодо рубля.

Курс долара становив 112,55 руб., що на 6,53 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 122,5 руб., подорожчавши на 7,1 рубля.

Долар водночас виявився на 9,3 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро - на 7,95 рубля вище за офіційний курс.

Також читайте: Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Эти свини привыкли жить в дерьме.Даже если вместо денег будут использовать стелянные бусы.
показати весь коментар
03.03.2022 21:56
+28
То є офіціальний курс, а на ринку за 200руб не знайдеш.
показати весь коментар
03.03.2022 21:58
+23
Почнуть свої "даллары" друкувати
показати весь коментар
03.03.2022 21:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почнуть свої "даллары" друкувати
показати весь коментар
03.03.2022 21:54 Відповісти
Як у Зімбабве
показати весь коментар
03.03.2022 21:59 Відповісти
зімбабвійці в шоці
показати весь коментар
03.03.2022 22:00 Відповісти
Эти свини привыкли жить в дерьме.Даже если вместо денег будут использовать стелянные бусы.
показати весь коментар
03.03.2022 21:56 Відповісти
В столице парашки жили хорошо там завоют сразу хомячки.
показати весь коментар
03.03.2022 22:29 Відповісти
Безперечно можно дивитися на три речи:
Як палае Кремль.
Як падае Рубль.
І як знищують Московії.
показати весь коментар
03.03.2022 21:57 Відповісти
І я за те, обома руками але, мене непокоїть що третій, чи вже п'ятий день в статтях про "стрімке падіння" однаковий курс ?!
показати весь коментар
03.03.2022 22:12 Відповісти
ЦБ ерефії спалює ЗВР для утримання курсу дерев'яного. Як казало *****, усе іде за планом.
показати весь коментар
03.03.2022 22:35 Відповісти
скажуть імпортозамєщєніє )
показати весь коментар
03.03.2022 21:57 Відповісти
Гуляй, дядя.
Розводь паніку в іншому місці.
показати весь коментар
03.03.2022 22:03 Відповісти
То є офіціальний курс, а на ринку за 200руб не знайдеш.
показати весь коментар
03.03.2022 21:58 Відповісти
Вже 300 на чорному
показати весь коментар
03.03.2022 22:11 Відповісти
це просто якийсь жах? скоро повернеться стара нова професія "фарсовщик-скрепний"
Міняли вже є. Курс правильний 200 фуфлорублів за вічнозелений - як курс "русского *******"
показати весь коментар
04.03.2022 07:05 Відповісти
Санкции уничтожат рашку - через месяц русне не за что будет буханку хлеба купить, вот тогда уже не до войны будет. Против путина попрет вся россия, так как денег на сдерживание народа нет. Они бомжи в самом буквальном смысле этого слова. Ху@ло использует последние возможности своего вяличия перед тем, как стать никем.
показати весь коментар
03.03.2022 21:58 Відповісти
Не попре, навіть якщо їм доведеться жерти ягель. Вони будуть терпіти для загальної мети. Раби
показати весь коментар
03.03.2022 22:00 Відповісти
Все это хрень. Нет в Рашке баксов, нельзя купить не за 110 не за 200, не за 1000
показати весь коментар
03.03.2022 21:58 Відповісти
просто в них є мрія "купити за 200"
показати весь коментар
04.03.2022 07:06 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 21:59 Відповісти
И при этом, они говорят "мы готовы потерпеть, лишь бы не было войны"
показати весь коментар
03.03.2022 21:59 Відповісти
Це неправда, курс в банках котується в межах 30-32 грн. Навіщо ця брехня
показати весь коментар
03.03.2022 22:02 Відповісти
Пойдите и купите попробуйте. Есть сайт минфин , зайдите и посмотрите наличный курс. А модераторов цензора вообще не понимаю, чем вы от кацапов отличаетесь, если факты удаляете?
показати весь коментар
03.03.2022 22:33 Відповісти
Так экономики нет, экспорта нет. Есть только война.
показати весь коментар
03.03.2022 22:02 Відповісти
Видел скрины с севера русня по сетях постила что доллар пробивал до 250 рублей
показати весь коментар
03.03.2022 22:00 Відповісти
Потому что курс валютной биржи - это курс, по которому банки торгуют между собой. А вот какой курс они выставляют клиенту, это отдельный вопрос. Банки накидывают не только свою наценку, но и риски дальнейшего роста курса. Для банков деньги - это товар. А вы знаете что делается с ценами на товары при большой инфляции.
показати весь коментар
03.03.2022 22:04 Відповісти
Кто из них раньше жил хорошо, за 52 доллара в день жгут Украину, заработать приехали. Все дело в том ,что менталитет этой мрази таков, нет денег - с кистенем на большую дорогу,и все равно кого убивать.Мордор должен быть уничтожен,или они уничтожат мир.Жаль что этот титанический труд Украина вынуждена выполнять сама.
Так и не поняла ,на хрен казламордым выплаты в долларах))
показати весь коментар
03.03.2022 22:01 Відповісти
Кто ж им сейчас их отдаст? Обіцянка-цяцянка, а дурню радість
показати весь коментар
03.03.2022 22:04 Відповісти
виплатять їм у рублях.
а от по якому курсу - питання
показати весь коментар
03.03.2022 22:28 Відповісти
да я вас умоляю,вони ще з 2014 кричали ,що їм той доляр до одного місця.Зарплата ж у рублях....
показати весь коментар
03.03.2022 22:01 Відповісти
будуть за зарплатой идти с тележкой.

показати весь коментар
03.03.2022 22:06 Відповісти
Так і є купують банки за 110 продають за 140(символічно бо не купиш).
показати весь коментар
03.03.2022 22:08 Відповісти
Чогось у мене таке відчуття шо буде цей доллар у них по 500 за штуку вже через неділю
показати весь коментар
03.03.2022 22:11 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 22:25 Відповісти
Світ не житиме спокійно, поки існує щось таке, як "росія". Ніяких "росіян" не існує, на місці "росії" мають бути десятки демократичних суверенних країн.
показати весь коментар
03.03.2022 22:34 Відповісти
Через кілька місяців , коли гроші в ********* почнуть закінчуватися , кацапська рупія буде може й по 300 за дол . .
Кацапські економічні експерти самі в шоці від того , на що перетвориться їх економіка через деякий час . Вони кажуть що Україна не коштує тих грошей , які кацапія втратить від санкції вже в найближчі роки . І що ***** , авантюрою з Україною , - закопав економіку паРаші глибоко в землю .
показати весь коментар
03.03.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 22:49 Відповісти
 
 