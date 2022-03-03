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Історичний максимум: Рубль продовжує рекордне падіння
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Курс рубля рекордно впав і тепер коштує більше 110 за долар США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Зазначається, що долар США та євро оновили історичні максимуми щодо рубля.
Курс долара становив 112,55 руб., що на 6,53 рубля вище за рівень закриття попередніх торгів. Євро коштував 122,5 руб., подорожчавши на 7,1 рубля.
Долар водночас виявився на 9,3 рубля вище за рівень чинного офіційного курсу, євро - на 7,95 рубля вище за офіційний курс.
Топ коментарі
+30 Лилия Стацкая
показати весь коментар03.03.2022 21:56
+28 Ярослав Шевченко 51a490e4
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+23 Muron
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Як палае Кремль.
Як падае Рубль.
І як знищують Московії.
Розводь паніку в іншому місці.
Міняли вже є. Курс правильний 200 фуфлорублів за вічнозелений - як курс "русского *******"
Так и не поняла ,на хрен казламордым выплаты в долларах))
а от по якому курсу - питання
Кацапські економічні експерти самі в шоці від того , на що перетвориться їх економіка через деякий час . Вони кажуть що Україна не коштує тих грошей , які кацапія втратить від санкції вже в найближчі роки . І що ***** , авантюрою з Україною , - закопав економіку паРаші глибоко в землю .