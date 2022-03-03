У Херсоні закінчуються медикаменти
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При цьому в місті безкоштовно роздають продукти харчування
Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що на данний момент в місті закінчуються медикаменти та фіксується досить багато випадків мародерства. Про це він розказав під час телемарафону.
"Досить багато мародерства в місті Херсоні зараз йде. Роздають безкоштовно продукти харчування жителям міста Херсона. Запускаємо хлібокомбінати для того, щоб можна було випікати хліб. Працює волонтерський рух", - каже Колихаєв. Крім того, він повідомив, що в місті виникла проблема з медикаментами.
"Дійсно, медикаменти закінчуються. Дійсно, потрібен інсулін. Дійсно, потрібні найнеобхідніші медикаменти для людей різного віку. Особливо для людей похилого віку. Йде війна, люди вмирають, але і народжуються маленькі дітки... Для них теж необхідні певні медикаменти, необхідне дитяче харчування", - сказав мер.
Крім того, він висловив сподівання, що для Херсона та Маріуполя організують "зелений коридор".
Будь ласка, зачекайте...
Херсон вже контролюють окупанти..
вони не заважають Колихаєву займаться каналізацією і хліб.заводом, але влада у них..
і це вимальовується якийсь гібридний сценарій, коли на окупованих територіях
під українським прапором буде заведена альтернативна державна адміністрація з колаборантів.
всім мерам окупованих територій треба залишати посади, а інакше створюється враження,
що законно обрана місцева влада підтримує окупантів..
а поточним справам міст раду не гірше дадуть другі або треті помічники мерів..
Таку гібридну колаборацію почав мер Геніческа
завтра буде шоу адабрямса,
здається і продукти, і ліки роздадуть цій масовці з криму