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У Херсоні закінчуються медикаменти

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У Херсоні закінчуються медикаменти

При цьому в місті безкоштовно роздають продукти харчування

Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що на данний момент в місті закінчуються медикаменти та фіксується досить багато випадків мародерства. Про це він розказав під час телемарафону.

"Досить багато мародерства в місті Херсоні зараз йде. Роздають безкоштовно продукти харчування жителям міста Херсона. Запускаємо хлібокомбінати для того, щоб можна було випікати хліб. Працює волонтерський рух", - каже Колихаєв. Крім того, він повідомив, що в місті виникла проблема з медикаментами.

"Дійсно, медикаменти закінчуються. Дійсно, потрібен інсулін. Дійсно, потрібні найнеобхідніші медикаменти для людей різного віку. Особливо для людей похилого віку. Йде війна, люди вмирають, але і народжуються маленькі дітки... Для них теж необхідні певні медикаменти, необхідне дитяче харчування", - сказав мер.

Крім того, він висловив сподівання, що для Херсона та Маріуполя організують "зелений коридор".

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https://www.youtube.com/watch?v=JSzZT6VwENo Добрая песня.
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03.03.2022 21:55 Відповісти
Так город захватили или нет???
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03.03.2022 21:56 Відповісти
Що, отак всі медикаменти враз закінчились? Навіть вати нема?
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03.03.2022 22:48 Відповісти
Колихаєв видає бажане за реальність, хоч на обл.адміністрації український прапор, але
Херсон вже контролюють окупанти..
вони не заважають Колихаєву займаться каналізацією і хліб.заводом, але влада у них..

і це вимальовується якийсь гібридний сценарій, коли на окупованих територіях
під українським прапором буде заведена альтернативна державна адміністрація з колаборантів.

всім мерам окупованих територій треба залишати посади, а інакше створюється враження,
що законно обрана місцева влада підтримує окупантів..

а поточним справам міст раду не гірше дадуть другі або треті помічники мерів..

Таку гібридну колаборацію почав мер Геніческа
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03.03.2022 23:02 Відповісти
В Чернівцях, на днях теж не було багато чого, бо скуповували і відсилали на схід і південь... Скоро будуть в Херсоні і ліки теж.
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03.03.2022 23:41 Відповісти
Орки завезли масовку в Херсон,
завтра буде шоу адабрямса,
здається і продукти, і ліки роздадуть цій масовці з криму
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04.03.2022 00:11 Відповісти
 
 