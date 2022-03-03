Путін пообіцяв сім'ям загиблих в Україні окупантів по 7 млн руб
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Президент РФ Володимир Путін пообіцяв, що сім'ї військових, які загинули або поранені в Україні, отримають грошові компенсації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Так сім'ям окупантів, що загинули в Україні, буде виплачена одноразова страхова допомога - 7 421 000 рублів. Путін також пообіціяв додаткову виплату у розмірі 5 млн. руб.
"Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні, будуть перераховані передбачені законом страхове забезпечення та одноразова допомога - це 7 421 000 рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сімей загиблих", - сказав він.
Пораненим в Україні окупантам обіцяють виплати у розмірі 3 млн руб.
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дефолтаоперации!
Пока придёт время выплат, мамка купит себе флакон боярки и кирпичик хлеба чтоб Ваньку помянуть
Но они же ни хера не понимают.
Животные....
Люди добрі , хто може підтвердити чи спростувати!?
Казахстан відправляє війська!!?!?
кого там посылать кнбшников с границы что ли?
вроде токаев сказал про нейтралитет
пока так
Только зря - через 2 недели 7миллионов рубл. будут равняться 70 долларам.
-Сынок,тебя еще не убили?Нам надо ипотеку закрывать
пересувні крематоріі і всіх жмурів спалюють , тому на росіі ніхто знати не буде , куди вони поділися 😡
https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
-Ты чо, тятенька? Вон токо Ваньшу убили!
-Ваньшу убили - мы водки купили. Да ужо всю и выпили! Семь лимонов счас не лишние. Та что давай, помогай родне!
Это только для подтвержденных потерь, высшего офицерского состава, остальных в крематорий
пуйло, врубай печатний станок !!!