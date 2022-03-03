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Путін пообіцяв сім'ям загиблих в Україні окупантів по 7 млн руб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін пообіцяв сім'ям загиблих в Україні окупантів по 7 млн руб

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв, що сім'ї військових, які загинули або поранені в Україні, отримають грошові компенсації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так сім'ям окупантів, що загинули в Україні, буде виплачена одноразова страхова допомога - 7 421 000 рублів. Путін також пообіціяв додаткову виплату у розмірі 5 млн. руб.

"Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні, будуть перераховані передбачені законом страхове забезпечення та одноразова допомога - це 7 421 000 рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сімей загиблих", - сказав він.

Пораненим в Україні окупантам обіцяють виплати у розмірі 3 млн руб.

Також читайте: Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Німецькі магазини оголошують бойкот товарам із Росії

Ті, що залишилися, продають із знижкою 50%.

Оголошення говорить: «Ці російські товари розпродаються і більше не замовлятимуться. Ми розриваємо зв'язок із цим російським постачальником». https://t.me/operativnoZSU/10729
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03.03.2022 22:07
+25
Головне аби друкарський станок не зламався.
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03.03.2022 22:07
+23
ОН не договаривает, что скоро на эти миллионы в РФ можно будет купить бутылку водки и чёрствый батон.
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03.03.2022 22:08
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Німецькі магазини оголошують бойкот товарам із Росії

Ті, що залишилися, продають із знижкою 50%.

Оголошення говорить: «Ці російські товари розпродаються і більше не замовлятимуться. Ми розриваємо зв'язок із цим російським постачальником». https://t.me/operativnoZSU/10729
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03.03.2022 22:07 Відповісти
а, что им удалось найти российские товары? даже в сети русских магазинов MixMarке ничего русского нет. Сделанное в германистане гуано под совкомыми названиями для протравки русаков
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03.03.2022 22:17 Відповісти
во! це діло! відразу легше стало))) скоріше б пока доллар не по 300
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03.03.2022 22:07 Відповісти
Так выплачивать будут потом!) После дефолта операции!
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03.03.2022 22:09 Відповісти
Это просто супер, я чуть от смеха не усрался от коммента
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03.03.2022 22:23 Відповісти
в мирное время с 2015 года принят закон потери засекречены , поэтому и операция а не война хрен получат
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03.03.2022 22:31 Відповісти
выплачивать будут потом, может быть, если крематорий кого не прехватит
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04.03.2022 14:33 Відповісти
Хорошие "подъемные", да только к курсу бакса не привязаны.

Пока придёт время выплат, мамка купит себе флакон боярки и кирпичик хлеба чтоб Ваньку помянуть
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03.03.2022 22:13 Відповісти
На хліб не вистачить.
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Значит рукавом "закусит"
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03.03.2022 22:20 Відповісти
ха...Тем более-закуска градус крадет.
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03.03.2022 22:27 Відповісти
так у нас живому если сдается 5 мил
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03.03.2022 22:31 Відповісти
Головне аби друкарський станок не зламався.
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03.03.2022 22:07 Відповісти
то при курсі ***** до дол. 1400000?..
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03.03.2022 22:08 Відповісти
oni esho i v dolgu ostanutsa v konce
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03.03.2022 22:09 Відповісти
ага и выплату лет на 10 растянет
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03.03.2022 22:09 Відповісти
Мамке ванькиной как раз на фуфырик боярки хватит.

Но они же ни хера не понимают.
Животные....
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03.03.2022 22:18 Відповісти
Гуляй, рванина!
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03.03.2022 22:08 Відповісти
https://twitter.com/globusnewsorg/status/1499139824317603842?t=zcu2oChsLaAbNiSFMDjdtw&s=19



Люди добрі , хто може підтвердити чи спростувати!?
Казахстан відправляє війська!!?!?
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03.03.2022 22:08 Відповісти
а яка нам нахй різниця?
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03.03.2022 22:10 Відповісти
Скорее всего фейк https://twitter.com/FactcheckK/status/1499253447954157570
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03.03.2022 22:11 Відповісти
Сьогодні офіційно заявили про нейтралітет, але все так швидко міняється,що хз
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03.03.2022 22:13 Відповісти
Лукашенко тож дофига заявлял, ихтамннтов булььбашей уже ж у нас стреляют.
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03.03.2022 22:29 Відповісти
да какие войска
кого там посылать кнбшников с границы что ли?
вроде токаев сказал про нейтралитет
пока так
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Ихтамнет.
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03.03.2022 22:28 Відповісти
7, 4 краще, ніж 3... Не треба, щоб їхні сім*ї бідували...
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03.03.2022 22:08 Відповісти
за такі гроші... папки ще настругають.
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03.03.2022 22:08 Відповісти
ОН не договаривает, что скоро на эти миллионы в РФ можно будет купить бутылку водки и чёрствый батон.
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03.03.2022 22:08 Відповісти
Ага, обіцяє воно, а загиблих не буде багато, всіх в крематорії спалять.
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03.03.2022 22:08 Відповісти
Учитывая что рубель скоро будет ничего не стоить, то мамки сорвут неплохой джек-пот
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03.03.2022 22:09 Відповісти
На бутылку водки хватит, чтобы помянуть уйла
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03.03.2022 22:09 Відповісти
К моменту получения может хватит на пузырь с закуской. В смысле с сырком плавленым милиона за два.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
То выходит, что ***** потролил мамок расеи?
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03.03.2022 22:12 Відповісти
Нормально. Теперь русским есть повод продавать своих сыновей.
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03.03.2022 22:09 Відповісти
А їх до Бога димом пустять в мобкрематоріях і по хранцузьськи скажуть мамкам: Вженіма...
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03.03.2022 22:24 Відповісти
7 и 3 ...Матери раненых счас выезжать на добивание начнут за 4 ляма
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03.03.2022 22:09 Відповісти
Зараз самки кацапські будуть своїх синів і чоловіків силою випихати з ізб.
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03.03.2022 22:10 Відповісти
баби підорашки вже підраховують прибутки.
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03.03.2022 22:10 Відповісти
поэтому, кабаев утилизирует останки орков в переносных крематориях, чтобы спрятать концы в воду..
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03.03.2022 22:11 Відповісти
Так вон для чего крематории. Кацапы целыми ротами начнут без вести исчезать.
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03.03.2022 22:11 Відповісти
А исчез - значит, пропал без вести или в плен сдался, поэтому никаких миллионов не положено.
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03.03.2022 22:17 Відповісти
Аааа , так они поэтому тела не забирают …нет тела - нет денег
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03.03.2022 22:11 Відповісти
Во повезло тем чьих Ванек в Украине зажарили! Радуются!
Только зря - через 2 недели 7миллионов рубл. будут равняться 70 долларам.
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03.03.2022 22:11 Відповісти
он уже 63 000 000 000 им должен и с каждой минутой благодаря ВСУ его долг увеличивается
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03.03.2022 22:11 Відповісти
ВСУ поставили ***** на "счетчик".
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03.03.2022 22:31 Відповісти
На мішок цибулі якраз вистачить після інфляції.
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03.03.2022 22:12 Відповісти
-Мам,я в плену на Украине!
-Сынок,тебя еще не убили?Нам надо ипотеку закрывать
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03.03.2022 22:12 Відповісти
Обвалімо економіку параші вантажем-200!!
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03.03.2022 22:12 Відповісти
Оказывается Украинская Армия помогает лапотникам ипотеку закрывать. На сегодня 7 млн это примерно 55000 долл*10000 (это пока) уже 550 000 000 млн долл да плюс раненные - под миллиард будет. А технику посчитать?
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03.03.2022 22:12 Відповісти
Поэтому их массово заставляют писать заявление на увольнение.. Как всегда *********.
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03.03.2022 22:13 Відповісти
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03.03.2022 22:13 Відповісти
свиноматки пошлють своїх синочків на заробітки в Україну. Але є чуйка що більшість з них закінчить війну в статусі "без вісти пропалий".
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03.03.2022 22:14 Відповісти
без вісти пропалий". в крематорії
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03.03.2022 22:17 Відповісти
=))) рублей теперь печатать можно без ограничений) Можно и по 70 млн каждому) Гуляй рваниина!
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03.03.2022 22:14 Відповісти
багато засцаних кацмамок та кацженок вже ліхорадочно підраховують прибуток і кричать - "Ібаш іх, Україна"!
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03.03.2022 22:14 Відповісти
ага , где справка что убит ? , он уволился и тусуется где то с бабами.....
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03.03.2022 22:22 Відповісти
кб луч представляет сорвана башня
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Уничтожать економіку мордора!
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03.03.2022 22:16 Відповісти
разве кабаев говорил когда нибудь правду? хотя кадыровцам и генералам - может и выделит эти деньги, а остальных киданет по рускому обычаю.. нальют родственникам - чекушку водяры, дадут большую ленточку каларадскую и хватит с них..
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03.03.2022 22:16 Відповісти
Бабло отримають сім'ї жарених кадировців , а решту русні не знайдуть в брацкой продукції мобільних крематоріїв.
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03.03.2022 22:18 Відповісти
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03.03.2022 22:19 Відповісти
Якщо буде мобілізація в рашці, то скоріше за все першими підуть здихати ванюшки зі всяких магаданів, норильсків, воркути і т.д. Де єдине развлекалово це соляна закладка і фунфирік бояри. Їм вже нічого втрачати. А так хоч сім'ї 7 лямів зароблять.
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Ничего никому не выплатят,путлер боиться бунта вот и пытается подкупить самок кацапов.
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Путя решил разориться?
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03.03.2022 22:20 Відповісти
тепер поїдуть до нас усі злидні з морду - кредити закривати
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03.03.2022 22:21 Відповісти
Пообещал пару рулонов срублей-туалетных это одно.И как показывает практика таких выплат и тех официальных потерь лаптеногих .эти выплаты получит 15% в лучшем случаи 35% максимум. и то частично.под дефолт срубля. Вот это сорвали куш .
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03.03.2022 22:21 Відповісти
Це скільки - по 100 баксів ?
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Це рулон туалетного паперу.
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Так , приблизно 😠
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03.03.2022 22:25 Відповісти
Будет как всегда денег вы там держитесь хорошего настроения
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03.03.2022 22:22 Відповісти
Ну так, дійсно. Один долар буде коштувати 1 мільярд фублей і тоді "бабинарожают" будуть просто підскакувати від успіхів своїх бізнес-планів.
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03.03.2022 22:22 Відповісти
подозреваю что большинство будет официально уволено 22.02 перед вторжением.
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03.03.2022 22:23 Відповісти
У рашенсолдатен есть выбор - или здаться в плен сейчас, получить 5 лямов и обменять на гривны, или обеспечить семью, чуть большей суммой. Правда, рубль заходит в пике, но то такое...
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Скоро из всех ****** расиси будет слышно "Слава ВСУ !!!"
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Бреше , як завжди , кремлівська моль і вбивця , так як кацапи пригнали
пересувні крематоріі і всіх жмурів спалюють , тому на росіі ніхто знати не буде , куди вони поділися 😡
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Сейчас вспоминаю,как при розвале совка мама миллионы считала и говорила, хоть бы до заплаты хватило.
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03.03.2022 22:24 Відповісти
Вбиті та захоплені окупанти.

https://gur.gov.ua/content/5-den-prodolzhaetsia-putynskaia-voina-protyv-ukrayn.html
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03.03.2022 22:25 Відповісти
*** да нихуя))
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03.03.2022 22:26 Відповісти
Незабаром перестане буди колекційною.
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03.03.2022 22:31 Відповісти
с такой инфляцией через неделю это будет пособие по безработице
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03.03.2022 22:33 Відповісти
Я так понял эти цифры по зимбабвийскому сценарию.
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03.03.2022 22:34 Відповісти
Тоесть только по оф. статистики нацисткой россии они должны заплатить 14 млрд. (500 убитых + 1500 раненых * 7000000). С такими темпами пенсионеров без пенсии оставят на года два так
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03.03.2022 22:35 Відповісти
Это говорит о том, что пытается заткнуть дырку протестов денежной подачкой. Но, ***** верить нельзя. Сначала нужно человека опознать, что проблематично (яйца, руки, ноги голова в разных концах поля), потом командир должен выдать справку и т.д. Второе, количество убитых будет непомерно занижено - чтобы не вызывать ужас у рассеян (у них же очень ранимая психика). Третье, эти рубли обесценятся ко времени выплаты - их на венок не хватит
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03.03.2022 22:37 Відповісти
-Лёха, ты давай, тово - на войну собирайся!
-Ты чо, тятенька? Вон токо Ваньшу убили!
-Ваньшу убили - мы водки купили. Да ужо всю и выпили! Семь лимонов счас не лишние. Та что давай, помогай родне!
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03.03.2022 22:41 Відповісти
Очередной путинский ******* для лохов.
Это только для подтвержденных потерь, высшего офицерского состава, остальных в крематорий
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03.03.2022 22:41 Відповісти
якщо порахувати то (7 421 000 + 5 000 000) х 9000 трупів = 111 789 000 000 фублів
пуйло, врубай печатний станок !!!
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03.03.2022 22:48 Відповісти
 
 