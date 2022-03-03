Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає
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Президент Росії Володимир Путін бреше президенту Франції Емманюелю Макрону, що жодних ракетних обстрілів Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".
Слова Путіна цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
Путін виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".
Він заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".
Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону: завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".
Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".
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абрековское войско. Все до единого
****(аллегория сатира сарказм идиома фигура речи метафора)
Тупий ідіот
Який зараз максимально що робить
Це показую вид бурної діяльності
Вот читает россиянин, и думает: Макрон не вкурсе дела вообще, пропагандой одурен, а Путин ему объясняет.
В это не поверит даже ребенок. В это может поверить только имбецил. И россияне верят.
Нормальні люди не брешуть на кожному кроці і взагалі війн не розв'язують .
Для цього потрібна серйозна організація.. Цру..Моссад або Мі-5..
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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Опасен для мира!!!!!!
тогда можно проводить операцию по усмирению раши - пока Карпина держит войска - выкурить хутина из бункера
Про це на власній сторінці у Facebook пише народний депутат України Ірина Геращенко
Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що всім членам російського керівництва або офіцерам, які виконують злочинні накази, загрожує трибунал та вирок.
Мова йде про цинічну брехню пуйла.
В ОША зареєстровано 3000 психічних хвороб, в Україні всього 300.
Думаю наших невистачить для діагноза, прийдеться добавляти американських.