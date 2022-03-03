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Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Президент Росії Володимир Путін бреше президенту Франції Емманюелю Макрону, що жодних ракетних обстрілів Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Слова Путіна цитує російське державне інформагентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Путін виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Він заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

Читайте: Російські окупанти нанесли ракетний удар по житловим будинкам у центрі Чернігова: "И это они, бл#дь, не бомбят дома жилые?! Это п#здец!". ВIДЕО+ФОТОрепортаж

Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону: завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

Дивіться: Російська ракета влучає в житловий район в центрі Харкова. ВIДЕО моменту вибуху

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+80
тварь ******
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03.03.2022 16:31
+49
Особь необучаема... Усыпить...
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03.03.2022 16:31
+45
***-а-а-а... ******* його хтось!
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03.03.2022 16:32
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тварь ******
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03.03.2022 16:31 Відповісти
***** здохнет... Здохнет все
абрековское войско. Все до единого
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03.03.2022 16:40 Відповісти
пометный лили путик геть нае@нувся мосхом который у него с рождения в заднице..
****(аллегория сатира сарказм идиома фигура речи метафора)
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03.03.2022 16:49 Відповісти
Особь необучаема... Усыпить...
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03.03.2022 16:31 Відповісти
ПУТІН-ІДІ НА Х..Й
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03.03.2022 16:32 Відповісти
***-а-а-а... ******* його хтось!
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03.03.2022 16:32 Відповісти
ЙОМУ ЩИ В ГЛАЗА - ВОНО КАЖЕ "БОЖА РОСА"
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03.03.2022 16:32 Відповісти
не Щи, а СЦИ
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03.03.2022 16:39 Відповісти
нє, моя бабця казала саме так, як я написала.
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03.03.2022 16:42 Відповісти
Пісня під назвою " іх там нєт"
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Воно їбануте......
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03.03.2022 16:32 Відповісти
**** и ты и твой народ подохните - мразь
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03.03.2022 16:32 Відповісти
сдохни уже гнида
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03.03.2022 16:32 Відповісти
Бооооже, яке кончене
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03.03.2022 16:32 Відповісти
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03.03.2022 16:33 Відповісти
Воно божевільне
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03.03.2022 16:33 Відповісти
Завдання - знищити половину своєї армії, бо нема чим годувати
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03.03.2022 16:33 Відповісти
додаткові вимоги - "соли, соли срочно пришлите! последние сушёные конские кутаки скрепные с солью доедать желают"
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03.03.2022 16:33 Відповісти
голыми руками дайте людям подержать за его поганое горло
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03.03.2022 16:33 Відповісти
Треба вбити путіна і війна закінчиться.... І не будуть вмирати люди... Вбийте цього злобного російського карлика
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Лягушатник что совсем ку-ку, звонить психопату? пыня уже Ла-Манш форсирует, тувинец доложил. Какой Киев, они его 5 дней назад взяли
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03.03.2022 16:34 Відповісти
хто небудь, дайте йому пістолет
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03.03.2022 16:34 Відповісти
З динамітом, просмаленим ціанідом.
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03.03.2022 16:37 Відповісти
**** мы все здесь ляжем но ты тварь и твой народ не уйдут от ответственности.
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Макрон сліпий ,глухий,чи дурний?
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03.03.2022 16:34 Відповісти
Все разом.
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03.03.2022 16:36 Відповісти
плюс серед президентів навіть коли тобі інший бреше якось не заведено плювати в очі...
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03.03.2022 16:44 Відповісти
Чому Макрон з ним говорить? Він же не спеціаліст в психіатричній галузі.
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03.03.2022 16:36 Відповісти
Макрон ідіот
Тупий ідіот

Який зараз максимально що робить

Це показую вид бурної діяльності
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03.03.2022 16:55 Відповісти
Макрон падло сливной бачек путлера что бы типа запугивать Украину
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03.03.2022 17:47 Відповісти
Сцы в глаза божья роса. Новичек одно из решений проблемы.
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03.03.2022 16:34 Відповісти
.. такого пидуна президента никто наверное не встречал еще в своей жизни!!!!
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03.03.2022 16:35 Відповісти
Это заявление для внутреннего потребления. Они таким образом превратили народ в зомби.

Вот читает россиянин, и думает: Макрон не вкурсе дела вообще, пропагандой одурен, а Путин ему объясняет.

В это не поверит даже ребенок. В это может поверить только имбецил. И россияне верят.
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03.03.2022 16:40 Відповісти
Такими речами повинні займатися доктора і санітари. У дєдушки протік чєрдак…
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03.03.2022 16:35 Відповісти
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03.03.2022 16:35 Відповісти
А почему НАТО не может нам помочь и сказать при этом "нас там нет"?
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03.03.2022 16:36 Відповісти
Тому що така смєкалка є лише у россійсько-терористичних військ.
Нормальні люди не брешуть на кожному кроці і взагалі війн не розв'язують .
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03.03.2022 16:42 Відповісти
Россияне верят, что Макрон не в курсе, а Путин ему объяснил?
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03.03.2022 16:37 Відповісти
Делайте кранты *****... введения эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью!
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03.03.2022 16:37 Відповісти
Те що цей недопалок завжди бреше це ми знаемо , але цікаво , а що відповів Макрон?
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03.03.2022 16:37 Відповісти
Макрона ще приводять до тями. Така вона - ніжна французька душа
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03.03.2022 16:39 Відповісти
И не найдется в мире смельчак, который предложит пару миллиардов награды за голову этого пид@р@с@?
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03.03.2022 16:37 Відповісти
Там надо ещё за головы всей его шоблы- Шойгу, Лаврова, Матвиенко и пр. Вот тогда славная охота начнётся.
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03.03.2022 16:44 Відповісти
ліквідація Президента ядерної держави силами кілерів НЕМОЖЛИВА.

Для цього потрібна серйозна організація.. Цру..Моссад або Мі-5..
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03.03.2022 16:46 Відповісти
так он в бункера Яматау сидит туда нет доступа от слова совсем ..
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03.03.2022 17:57 Відповісти
Он же не сам за собой дверь закрыл. Есть какие-то людишки рядом. Надо с ними поработать.
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03.03.2022 19:36 Відповісти
я думаю любой нормальный офицер и его командир если не дай бог поступит приказ на красную кнопку - не выполнит его
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03.03.2022 19:43 Відповісти
сидит в какой то норе , хорёк вонючий и попискивает там шо то , типа всё под контролем , коллапс рашки и смерть уже неизбежны , вы ещё от голода дохнуть будете и просить мир помочь
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03.03.2022 16:38 Відповісти
Так он заранее попросил Зеленского не показывать разрушения, а теперь с уверенностью врет.
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Пока 45000 мешков для трупов ***** не наполнит оно не отстанет. Нужно ему помочь
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Коротко
...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Та він іншого й не може говорити, як би погано справи не йшли)
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Это же на сколько лицемерной мразью надо быть, чтобы такое говорить?!
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03.03.2022 16:39 Відповісти
Це простий хрестоматійний великорос.
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03.03.2022 16:42 Відповісти
Пригласить Макрона в Киев ( после этого визита он выиграет выборы во Франции )
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03.03.2022 16:40 Відповісти
І путіна привезти. Хоч половинку.
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03.03.2022 16:41 Відповісти
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03.03.2022 16:42 Відповісти
А сучку Меркель вообще не слышно - вырастила нового гитлера и спряталась в кусты
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03.03.2022 16:41 Відповісти
Чому воно не здохне. Боже, якщо ти є, зроби щось з цією мерзенною істотою!
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03.03.2022 16:40 Відповісти
Криса бункерна, бреше як дише
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03.03.2022 16:45 Відповісти
вот после этого меня терзают смутные сомнения - а точно кацапией рулит *****? Или там уже власть де факто взяли оленеводы, а ему папочки с розовыми понями приносят и он в своем манямирке живет?
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03.03.2022 16:46 Відповісти
ПУСТЬ ПСИХИАТРЫ ВСЕГО МИРА ВЫНЕСУТ ВЕРДИКТ ХУТИНУ - СОШЁЛ С УМА И ОПАСЕН .

Опасен для мира!!!!!!

тогда можно проводить операцию по усмирению раши - пока Карпина держит войска - выкурить хутина из бункера
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03.03.2022 16:47 Відповісти
Сорри - пока Украина . ( редактор безобразничает )
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03.03.2022 16:48 Відповісти
Значить треба зосереджено продовжувати рубати російське гарматне м'ясо.
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03.03.2022 16:47 Відповісти
треба збільшувати ставки на його знищення ,може хтось з олігаохів і поведеться ,заодно і бульбаша грохнути
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03.03.2022 16:49 Відповісти
Нічого іншого і не чекати, ця тварюка і не думає зупинитися.
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03.03.2022 16:54 Відповісти
Ага. Над моей башкой сегодня ночью гупнуло - ракету сбили!
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03.03.2022 16:51 Відповісти
А Макрон такой - да??! Правда?!?! Ну ладно ... Хоть бы что то ответил, безяичная жаба... Какой двуличный мир....
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03.03.2022 16:51 Відповісти
Лжива підла тварина , здохни вже мразото і дай світу спокій 😡😡😡
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03.03.2022 16:51 Відповісти
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03.03.2022 16:52 Відповісти
Чтобы вы понимали, он ******** (с)
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03.03.2022 16:53 Відповісти
Путлер повністю перевершив своїх духовних навчителів, кровожерливих с...аліна й гітлера. Про це вже не раз доводилось висловлюватись. Але що це за макарона? Надголуба істота, чи що?
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03.03.2022 16:54 Відповісти
Так це ж добре Якщо ракет і літаків немає, значить можна НАТО закривати небо та збивати ***** все це неіснуюче говно!
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03.03.2022 16:54 Відповісти
Не треба віддавати російських вбивць-полонених їх сібірським мамам. Вони мають постати перед міжнародним трибуналом. Україна цього вимагає і кожного покидька ми хочемо бачити на лаві підсудних.

Про це на власній сторінці у Facebook пише народний депутат України Ірина Геращенко

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що всім членам російського керівництва або офіцерам, які виконують злочинні накази, загрожує трибунал та вирок.
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03.03.2022 16:59 Відповісти
Московити гірші за фашистів, по суті своїй - нелюди.
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03.03.2022 17:00 Відповісти
Макрон уже захлёбывается "божей росою."
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03.03.2022 17:01 Відповісти
От на кого це розраховане? Сказав би йому ти п*здиш. Та послав за кораблем
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03.03.2022 17:03 Відповісти
Милости проси Макрона в Киев , обстрелов то нет! Пусть едет!
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03.03.2022 17:07 Відповісти
Макрон знає хто бомбить.
Мова йде про цинічну брехню пуйла.
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03.03.2022 17:11 Відповісти
х/йлофюрер реально важко хворий на цілий букет психічних хвороб.

В ОША зареєстровано 3000 психічних хвороб, в Україні всього 300.

Думаю наших невистачить для діагноза, прийдеться добавляти американських.
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03.03.2022 17:10 Відповісти
Он сумасшедший, с такими не разговаривают, таких как он изолируют или ликвидируют!!!
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03.03.2022 17:12 Відповісти
Это говорит только об одном. Кремлевский ******** маразматик уже окончательно потерял связь с реальностью.
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03.03.2022 17:14 Відповісти
А зачем вести с ними переговоры. Слушать этот бред?
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03.03.2022 17:22 Відповісти
Московские нацисты обнаглели.
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03.03.2022 17:30 Відповісти
башку снесло, заберите "ядерную кнопку" у него
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03.03.2022 17:35 Відповісти
Після того, як він дав офіційну відповідь "ні" на питання щодо нападу на Україну, а через тиждень здійснив цей напад - всьому світові має бути вичерпно ясно, що він є абсолютно недоговороспроможним політичним шахраєм та військовим злочинцем, і те, що він каже Макрону чи то будь-кому іншому, треба сприймати тільки як "білий шум". Він притомно йде на скоєння військових злочинів проти людяності і стурбований тільки тим, як це обг'рунтувати для світової спільноти. А якщо дивитися глибше, то він наразі вже просто живий мрець, хоча ще чомусь рухається та щось каже. І розмовляти з ним нема про що, тому що він використовує спілкування з лідерами країн ЄС тільки для залякування. його треба просто знищити.
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03.03.2022 17:46 Відповісти
Этот неонацист брехун известный. Ни слова правды. Ему верить - себя не уважать.
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03.03.2022 17:51 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 17:52 Відповісти
Ні ну я розумію,що кацап завжди бреше.Ну як ось так...
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03.03.2022 18:45 Відповісти
 
 