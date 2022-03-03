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США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім

НАТО поки не готове запровадити безпілотну зону над українською територією.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Причина, через яку президент (Байден. - Ред.) не готовий робити такий крок полягає в тому, що безпольотна зона вимагає того, щоб її було встановлено на практиці. Для цього потрібно, щоб військові США по суті збивали російські літаки, що потенційно спричинить пряму війну з Росією. А ми хочемо уникнути саме цього", - сказала вона.

Також читайте: Росія ввела в Україну 90% зібраних військ, її мета - взяти Київ, - Білий дім

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Не дайєте нам літаки? Не закриваєте нам небо? Значить йде одним курсом з руським воєнним кораблем!!!
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03.03.2022 22:42
+41
США забрало в нас ядерну зброю, а потім віддало Україну на знищення кровавому маньяку і його оркам.
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03.03.2022 22:44
+27
если орки что-то по тупости конченой натворят в Чернобыле или на Запорожской - бесполётная зона будет над всей Европой...
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03.03.2022 22:44
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Суки ви, америкоси.
тепер очевидно; найбільшою помилкою було повірити вам івідмовитись від ядерної зброї.
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Твари.
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Вопрос . Если любая летающая фанера кацапов будет сбита в НЕБЕ УКРАИНЫ , не на старте в ********* , а именно над Украиной , какова формулировка к США претензии со стороны ***** ?

Вы не дали мне убить украинцев ??? Почему полёты и ракеты ***** в НЕБЕ УКРАИНЫ это не причина для их уничтожения кем либо ?
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03.03.2022 22:54 Відповісти
Байден грає свою гру.... падла.
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03.03.2022 22:56 Відповісти
хер с ним , любой другой у кого есть то что их завалит . Небо Украины это чужая территория !!!!
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03.03.2022 22:59 Відповісти
Ответа не будет Байден уже в неадеквате, а Камала знает про ракеты только то что они очеь похожи на член.
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03.03.2022 22:58 Відповісти
Камала знает про ракеты столько, сколько и её министр обороны.
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03.03.2022 23:00 Відповісти
потому что кем-либо.
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03.03.2022 23:02 Відповісти
Сцикуни! Коли розібємо рашисстов самі той НАТО може гуляти лісом!!!
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03.03.2022 22:55 Відповісти
другого варианта нет
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03.03.2022 23:03 Відповісти
Викладайте в мировую прессу фото убитых детей каждую минуту - пусть осудят боягузов
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03.03.2022 22:55 Відповісти
просто интересно - а кому вы все пишите?
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03.03.2022 22:56 Відповісти
Боягузи.Ви велика держава,чи шавка у ніг пуйла?Ви теж гарантували безпеку України!У нас гинуть люди!А ви гасла і красиві слова нам замість закритого неба!
Всього лиш закрити небо,і завтра не загинуть мирні люди!Як можна бути такими жорстокими,байдужими і так грати з людським життям.
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Та Польща вже має на озброєнні F-35, отже, має і підготовлені екіпажі.
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03.03.2022 22:59 Відповісти
будет удар по Украине ЯО
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03.03.2022 23:03 Відповісти
Так он будет в любом случае - такое в голову не приходило ?
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03.03.2022 23:08 Відповісти
Лучше сбивать рашистские ядерные ракеты на границе в Россией.
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03.03.2022 23:09 Відповісти
от коли буде тоді і буде.
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03.03.2022 23:15 Відповісти
Ну так не надо пришивать помощь истребителями к
потенциальному ядерному удару.
Помощь обязательна, а удар ЯО - еще надо дотянуться до кнопки живым.
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03.03.2022 23:19 Відповісти
Тут без удару кацапські мавпи з гранатою на ЧАЕС сидять,і в Енергодар ломляться.Цього США і Європа не бояться?Там такий "удар" може статися,що тим "обеспокоенным" і не снилося
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03.03.2022 23:14 Відповісти
не боїіться бо рашка позиционує це як міри предстороги - типу це від нациків запобіжник. ми ж верещимо на кожному каналі шо можемо підівати АЕС ось вони и користуються моментом виставити нас неадкватними
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03.03.2022 23:17 Відповісти
Муад, пиши російською, не знущайся з гугл-транслейтора.
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04.03.2022 00:05 Відповісти
Блин, каким боком тут прилеплены военные США ?
На F-15 или F-35 могут летать добровольцы с любым гражданством.
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03.03.2022 22:57 Відповісти
Lockheed F-117 Nighthawk
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03.03.2022 23:38 Відповісти
И на этом тоже. Почему нет ?
Принцип "настамнет" работает и против кремля,
о чём тупое ***** никак не может догадаться.
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03.03.2022 23:57 Відповісти
Если пуйло дойдет до западной границы будет поздно закрывать что-то в нашем небе, бо там уже будет смрад от наших атомных станций, орки в Энергодаре, почему там не было наших частей армейских.
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03.03.2022 23:00 Відповісти
В В'єтнамській війні всі засоби ППО і їх обслуга були совєтські, збивали американські літаки і ніхто не боявся ядерної війни.
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03.03.2022 23:00 Відповісти
Это Израиль давит на руководство США, лоббируя интересы кремля.
Сосут из Америки миллиарды, и ещё жужжат в уши.
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03.03.2022 23:02 Відповісти
В Кореї взагалі радянські пілоти билися з американськими (і вони не перетинали 39 паралель, щоб коли зіб'ють не падати на територію, яку контролювали війська ООН).
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03.03.2022 23:04 Відповісти
тому шо були впенені шо буде ответка. зараз такої впевненості немае. навпаки мусолиться концепція обмеженної ядереної війни.
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03.03.2022 23:19 Відповісти
Ядерная война между соседними странами нецелесообразна.
Заражение воздуха, грунта и подземных вод будет обоюдное.
США шмальнули по Хиросиме потому что она на другом конце земли.
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03.03.2022 23:22 Відповісти
дебіле - у ***** небуде виходу. після закриття неба він всереться то му буде бити. раз. і чекат на реакцію. ти просто бідло тупе, с тобою все ясно.
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03.03.2022 23:37 Відповісти
Откуда ты так проинформирован какие выходы будут для ***** ?<************ и так будет посажен на жопу - с закрытием неба, или без.
Бабушка называла тебя гениальным - можешь плюнуть ей в морду.
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03.03.2022 23:42 Відповісти
буде посажен тількі без ЯО та закриття неба.
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03.03.2022 23:44 Відповісти
госпаде что ты несешь? нкакой нормальный офицер в сегнодняшней ситуации не повернет контрольный ключ для тактической ракеты - а там их должно быть два
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04.03.2022 00:05 Відповісти
Не мели чушь. нет никакой гарантии что вовик не сократил количество звеньев между собой и стартовым столом до одного человека имени себя. Поетому и сидят перепуганные Шойгу и Герасимов. И да - не рассказывай мне про "нормальных офицеров" в РФ. Вари борщи, Лена.
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04.03.2022 01:35 Відповісти
ше раз кажу - ти дебіл, рашка вже давно нушае шо удар невеликої силине такий вже и страшний. то му легко ризикне. а інакше виходу то в нього не мае, бо поразка тоді. Йолоп ти тупий, бидло. Почав с обзивань замість того шоб подякувати шо лічу твою порожню макітру.
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03.03.2022 23:40 Відповісти
Путінська поразка - буде в будь-якому разі.
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03.03.2022 23:45 Відповісти
та хтілся бо він вже заїбав усіх довколо.
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03.03.2022 23:47 Відповісти
Не будуть москалі літати, то не треба буде їх збивати -- саме це треба дохідливо пояснити Путіну.
А одночасно максимально публічно донести до всіх російських громадян та еліти, що Захід готовий обрушити на Росію весь ядерний потенціал США, Великобританії та Франції (а далі буде, що буде) з альтернативою фізичного знищення Путіна та його оточення, включно з родинами, самими росіянами, якщо вони хочуть вціліти (адже загибель Путіна з Шойгу та вивезення їхніх тіл на смітник (буквально) зовсім не означатиме загибель Росії
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03.03.2022 23:00 Відповісти
да щас, шо ты мелешь, фантазер. вот так и кинулись устраивать Яд.войну ради нас))
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03.03.2022 23:05 Відповісти
Не влаштовувати ядерну війну, а назавжди ліквідувати країну, яка шантажує світ ядерною зброєю. До того ж в країнах Заходу достатньо не самих бідних російських громадян (багато з яких ще й перебувають в родинних зв'язках з представниками російської еліти) -- вони цілком підходять для шантажу Кремля і Москви. Треба просто Заходу зрозуміти з ким він має справу та скинути білі рукавички.
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03.03.2022 23:13 Відповісти
а ***** и не буде влаштовувати - просто вліпить раз по Львову чи Київу и все. Раз. Або навіь два. А Запад проковтне. Це ж всього раз! А картина Київу буде жахлива, то навіщо робити єскалацію?! Тим більше шо ***** після цього може зробити вигляд шо досягнув свого и відійти. І все!! Ми получим країну після ядерного удару. хочешь такою ціною Перемогу?!
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03.03.2022 23:24 Відповісти
<******* после удара по Киеву и Львову не ********* !
Не строй из себя тут целку, троллина прокремлёвская.
***** только и ждёт, чтобы откусывать по кусочку:
Харьков, Киев, Львов, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллинн -
и так до самой берлинской стены.
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03.03.2022 23:30 Відповісти
дебіле та провокатор
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03.03.2022 23:35 Відповісти
зачем ты споришь с тупым кацапским троллем который даже без переводчика не может написать
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04.03.2022 00:07 Відповісти
Овца ти тупа, Оленка. Мізків як у кота.
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04.03.2022 01:37 Відповісти
После ядерного удара по Киеву может прилететь и по Москве.
Откуда - никто проверять не будет.
Все будут потирать руки: наконец-то.
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03.03.2022 23:38 Відповісти
дебіле - з якокї радості бити по москві?!! це ж не в нас в руках ЯО, довбень ти. А ось якшо США вдарить по москі тоді вже гарантовано закрутиться. Який ти тупий, мама мія.
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03.03.2022 23:42 Відповісти
бо тільки вони поки шо взяли на себе шефство над нами та мабуть трохи бояться шо за той будкпешт їім на виборах буде прлітати плюс за позорисько с Афганом.
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03.03.2022 23:52 Відповісти
Удар по Киеву означает удар по НАТО.
Польша и Балтия - это НАТО, и у них свои каналы.
Москва достала уже всех.
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04.03.2022 00:01 Відповісти
Не означает.
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04.03.2022 00:03 Відповісти
Для Польши именно так и означает.
Польша не хочет быть следующей.
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04.03.2022 00:14 Відповісти
Про що йшлося на переговорах, коли голова ЦРУ на 4 дні приїжджав у Москву восени минулого року? Чи не разом вони цю всю "спецоперацію" розробляли, щоб змусити нас піти на умови Москви?

https://www.m24.ru/news/politika/06112021/190742
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Где Украина - там и Польша, и страны Балтии.
Всё в одном пакете.
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03.03.2022 23:31 Відповісти
вас этого поляков или кацапов?
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04.03.2022 00:08 Відповісти
Шановна, подивіться у словник значення слів "турист" і "діаспора".
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04.03.2022 07:00 Відповісти
Муадд Дибб - кремлёвский тролль.
Который пытается писать по-украински.
Але гугл не знає що таке солов'їна, і ліпить переклад тупо навмання.
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03.03.2022 23:51 Відповісти
ти дебіл.
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04.03.2022 00:04 Відповісти
І це все, на що ти здатен ?
І хто тут дебіл та вбогий недоумок ?
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04.03.2022 00:11 Відповісти
Ти дебіл, і добре шо це ти, а не люди в Пентагоні. ви тут чи провокатори чи просто довбойоби уявили себе розумнішими за Байдена та Борю)) Малолетки обіссяні.
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04.03.2022 01:41 Відповісти
Первый блок Запорожской АЭС уже получил попадание.
Радиация если пойдёт, то пойдёт на всех, и на тебя, придурок.
Быстрее зачахнешь, мразь продажная.
Тебе за Бориса Джонсона расписываться никто права не давал.
Как и за Джо Байдена.
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04.03.2022 02:37 Відповісти
Французский атомный авианосец "Шарль Де Голль" войдёт в Чёрное море для контроля воздушного пространства над Украиной.
40 летательных аппаратов.
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04.03.2022 00:45 Відповісти
Французький авіаносець контролюватиме повітряний простір біля України

біля і над - це як кажуть в Одесі дві велику різниці.
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04.03.2022 00:49 Відповісти
Так це ж дебіл, ти почитай його пости, воно ніц не має в голові!
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04.03.2022 01:42 Відповісти
Я мам так с кажу ребята. Как бы не было обидно и страшно за Украину. Но вы сами во всем виноваты. Ещё при Ющенко можно было получить ПДЧ. И уже давно были бы а НАТО. Но увы…
Я помню все эти лозунги -ЯНКИ ГОУ ХОМ- и - СТОП ТАТО-
А когда я
здесь создал тему о том, что даже фашисты называли русских свиньями, меня забанили.
А теперь вы злитесь что вам не закрывают воздушное пространство.
Думаю его закроют но это дело времени. В конце концов все страны будут втянуты в эту войну. Да-да именно 3-я мировая. Потому что ваш бог любит троицу.
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04.03.2022 00:48 Відповісти
То відкрий архіви саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, де Буш кидався на амбразуру щоб Україні вибороти план ПДЧ, а Меркель трупом лягала, щоб не допустити цього. Це було саме при Ющенкові.
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04.03.2022 00:55 Відповісти
Значит то Меркель во всем виновата? А не мудрый наш нарид. Я помню как из каждого вонючего рта лились эти помои про натовский сапог и американское рабство. А потом Януковощ президент.
Где тут Меркель виновата? Было бы большенство за НАТО , то и Меркель бы не помешала.
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04.03.2022 01:03 Відповісти
Меркель зробила тоді свою чорну справу. Українці будуть це пам'ятати віками. Меркель, Саркозі, Берлусконі, Обама - друзі путіна. Вони зробили його таким.
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04.03.2022 01:13 Відповісти
Понятно. Опять все виноваты, но только не мы. Может хватит себя вести так же как те ****** москали
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04.03.2022 01:16 Відповісти
Нехай мокшанець, який прикривається американським прапором, іде курсом услід за російським воєнним кораблем.
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04.03.2022 01:36 Відповісти
Мокшанец?)
Я с 2004 года спорил, объяснял, ругался с людьми которые мечтали о русском мире. А потом просто плюнул на все и улетел туда где его не может быть в принципе
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04.03.2022 02:46 Відповісти
Ющ никогда не был против НАТО.
И поздно вспоминать про Юща, выгораживая штази-целку Меркель..
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04.03.2022 01:15 Відповісти
Кто же ее выгораживает? Речь о том, что сами украинцы этого не хотели. Вот и результат. ***** пришло спахать русских и стирает с лица земли как раз те города, где больше всех ненавидели нато и сша
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04.03.2022 01:20 Відповісти
Дурачки из США все бегают от войны которая все-равно неизбежна.Пуйло итак начнет ядерную войну с Америкой и лучше бы им все-таки ударить по рашке первыми.
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04.03.2022 00:53 Відповісти
США 4 года имели ядерную монополию
и пожалели 2 бомбочки по Москве и Питеру.
А теперь полюбуйтесь
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04.03.2022 01:17 Відповісти
геніальний наш поет:

Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
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04.03.2022 01:08 Відповісти
Мої коменти про даного персонажа - причому, публічні заяви американських конгресменів чи сенаторів, які я наводжу - труть і мене банять, бо українські ресурси проводять пробідонівську (абсолютно невиправдану та шкідливу) пропаганду.

Але моя думка не змінилася і підстав для цього жодних нема.

Я відкрито звинувачую цього "діяча" у тому, що відбувається в Україні. Всіма своїми діями впродовж року він до цього довів. А те, що кинули одчіпного трохи зброї - то взагалі ні про що. Україна платить неймовірну ціну за імпотентність, слабкісь та боягузтво і Штатів, і Європи та ширше - всього Заходу, який тільки на словах геройський і дуже бравий.

І саме так, через Україну ці істоти вирішили зводити рахунки з рашкою: я писала про це і говорила про загрібання жару чужими руками.

Ганьба цього притиреного діда в Афгані стала поворотною точкою, коли х**ло прийняло рішення, бо побачило, що йому нічого не буде, як не було до цього з його колишнім босом. І вся подальша тріпологія лише ствердила його в цій думці. А коли ці всі "герої" повивозили своїх громадян, повтікали, підібгавши хвоста - тим більше. Але деменційного мало не рятівником України виставляють.

Вони самі не чекали, що Україна стоятиме, певно, вже й заявочки заготовлені були про "глибоку стурбованість".

А тепер бігають верещать про біженців, журналісти нам обривають телефони, "добренькі" всі. І дуже мало до кого доходить, що потрібно усунути причину - х**ла.
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04.03.2022 01:21 Відповісти
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