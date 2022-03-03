17 288 185
США не готові підтримати безпольотну зону над Україною, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО поки не готове запровадити безпілотну зону над українською територією.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.
"Причина, через яку президент (Байден. - Ред.) не готовий робити такий крок полягає в тому, що безпольотна зона вимагає того, щоб її було встановлено на практиці. Для цього потрібно, щоб військові США по суті збивали російські літаки, що потенційно спричинить пряму війну з Росією. А ми хочемо уникнути саме цього", - сказала вона.
Топ коментарі
+42 Алексей Технолог
показати весь коментар03.03.2022 22:42
+41 Nature of Ukraine
показати весь коментар03.03.2022 22:44
+27 piligrim
показати весь коментар03.03.2022 22:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тепер очевидно; найбільшою помилкою було повірити вам івідмовитись від ядерної зброї.
Вы не дали мне убить украинцев ??? Почему полёты и ракеты ***** в НЕБЕ УКРАИНЫ это не причина для их уничтожения кем либо ?
Всього лиш закрити небо,і завтра не загинуть мирні люди!Як можна бути такими жорстокими,байдужими і так грати з людським життям.
потенциальному ядерному удару.
Помощь обязательна, а удар ЯО - еще надо дотянуться до кнопки живым.
На F-15 или F-35 могут летать добровольцы с любым гражданством.
Принцип "настамнет" работает и против кремля,
о чём тупое ***** никак не может догадаться.
Сосут из Америки миллиарды, и ещё жужжат в уши.
Заражение воздуха, грунта и подземных вод будет обоюдное.
США шмальнули по Хиросиме потому что она на другом конце земли.
Бабушка называла тебя гениальным - можешь плюнуть ей в морду.
А одночасно максимально публічно донести до всіх російських громадян та еліти, що Захід готовий обрушити на Росію весь ядерний потенціал США, Великобританії та Франції (а далі буде, що буде) з альтернативою фізичного знищення Путіна та його оточення, включно з родинами, самими росіянами, якщо вони хочуть вціліти (адже загибель Путіна з Шойгу та вивезення їхніх тіл на смітник (буквально) зовсім не означатиме загибель Росії
Не строй из себя тут целку, троллина прокремлёвская.
***** только и ждёт, чтобы откусывать по кусочку:
Харьков, Киев, Львов, Варшаву, Вильнюс, Ригу, Таллинн -
и так до самой берлинской стены.
Откуда - никто проверять не будет.
Все будут потирать руки: наконец-то.
Польша и Балтия - это НАТО, и у них свои каналы.
Москва достала уже всех.
Польша не хочет быть следующей.
https://www.m24.ru/news/politika/06112021/190742
Всё в одном пакете.
Который пытается писать по-украински.
Але гугл не знає що таке солов'їна, і ліпить переклад тупо навмання.
І хто тут дебіл та вбогий недоумок ?
Радиация если пойдёт, то пойдёт на всех, и на тебя, придурок.
Быстрее зачахнешь, мразь продажная.
Тебе за Бориса Джонсона расписываться никто права не давал.
Как и за Джо Байдена.
40 летательных аппаратов.
біля і над - це як кажуть в Одесі дві велику різниці.
і ми
Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім
але
Ви надихаєте світ, - відеозвернення держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Я помню все эти лозунги -ЯНКИ ГОУ ХОМ- и - СТОП ТАТО-
А когда я
здесь создал тему о том, что даже фашисты называли русских свиньями, меня забанили.
А теперь вы злитесь что вам не закрывают воздушное пространство.
Думаю его закроют но это дело времени. В конце концов все страны будут втянуты в эту войну. Да-да именно 3-я мировая. Потому что ваш бог любит троицу.
Где тут Меркель виновата? Было бы большенство за НАТО , то и Меркель бы не помешала.
Я с 2004 года спорил, объяснял, ругался с людьми которые мечтали о русском мире. А потом просто плюнул на все и улетел туда где его не может быть в принципе
И поздно вспоминать про Юща, выгораживая штази-целку Меркель..
и пожалели 2 бомбочки по Москве и Питеру.
А теперь полюбуйтесь
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
Але моя думка не змінилася і підстав для цього жодних нема.
Я відкрито звинувачую цього "діяча" у тому, що відбувається в Україні. Всіма своїми діями впродовж року він до цього довів. А те, що кинули одчіпного трохи зброї - то взагалі ні про що. Україна платить неймовірну ціну за імпотентність, слабкісь та боягузтво і Штатів, і Європи та ширше - всього Заходу, який тільки на словах геройський і дуже бравий.
І саме так, через Україну ці істоти вирішили зводити рахунки з рашкою: я писала про це і говорила про загрібання жару чужими руками.
Ганьба цього притиреного діда в Афгані стала поворотною точкою, коли х**ло прийняло рішення, бо побачило, що йому нічого не буде, як не було до цього з його колишнім босом. І вся подальша тріпологія лише ствердила його в цій думці. А коли ці всі "герої" повивозили своїх громадян, повтікали, підібгавши хвоста - тим більше. Але деменційного мало не рятівником України виставляють.
Вони самі не чекали, що Україна стоятиме, певно, вже й заявочки заготовлені були про "глибоку стурбованість".
А тепер бігають верещать про біженців, журналісти нам обривають телефони, "добренькі" всі. І дуже мало до кого доходить, що потрібно усунути причину - х**ла.