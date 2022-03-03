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Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім

США не бачать можливості виключення Росії з Ради Безпеки ООН через її війну в Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Ми не бачимо, що це станеться", - сказала вона.

За її словами, РФ активно підриває статут ООН, будучи постійним членом Радбезу.

"Тривожно те, що Росія, враховуючи її особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН, активно підриває статут і зловживає своєю позицією", - додала Псакі.

Також читайте: "У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Плять, в ООН, что, должен ворваться спецназ ВСУ и вышвырнуть Небензю из окна?
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03.03.2022 23:07
+44
Я так понимаю про термин "мировой полицейский" в отношении США можно забыть. Жалкие слизняки.
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03.03.2022 23:08
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⚡️Над Білгород-Дністровським ЗСУ збили ще один ворожий літак, - повідомляє міський голова Віталій Громадян.
За його словами, пілот із нього катапультувався, зараз його розшукує українська армія.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499384489453182983

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03.03.2022 23:06 Відповісти
Старая новость
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Плять, в ООН, что, должен ворваться спецназ ВСУ и вышвырнуть Небензю из окна?
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03.03.2022 23:07 Відповісти
Рік Санчез@PiK_CAH4E3

‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
@POTUS
, provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin

• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.

2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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03.03.2022 23:13 Відповісти
А крім того, контакти є цих сенаторів у соціальних медіа. Хочу поспілкуватися. Маю час та натхнення
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03.03.2022 23:21 Відповісти
Псакі - йди до сракі
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04.03.2022 00:23 Відповісти
ця контора потрібна щоб бюракратам було де на фуршетах побухати .. і тільки
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03.03.2022 23:10 Відповісти
Земляче, Ви праві на 1000 % .
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03.03.2022 23:15 Відповісти
есть более простой способ: просто закрыть ООН. а нахрена он нужен, кроме как "глубоко беспокоиться"?
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04.03.2022 00:20 Відповісти
Кто следующий........... Молдова ?
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03.03.2022 23:07 Відповісти
скорее прибалтика, русня их ненавидит чуть меньше чем Украина.
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03.03.2022 23:11 Відповісти
На *** цю ООН у дупу
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03.03.2022 23:08 Відповісти
Причому тут ООН, якщо хтось із членів гальмує, а хто?
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04.03.2022 15:39 Відповісти
США - імпотенти
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03.03.2022 23:08 Відповісти
Я так понимаю про термин "мировой полицейский" в отношении США можно забыть. Жалкие слизняки.
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03.03.2022 23:08 Відповісти
blje ta idite vy ***** IMPOTENTI HRENOVY !!!!!!!!!!!!!!!!!! vernite UA jadernie raketi i sjebyvaite ***** na pomoiku istorii....
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03.03.2022 23:08 Відповісти
У вас у Радбезі справжня рафінована фашистська країна!!!! Кранти ООН це друга Ліга націй
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03.03.2022 23:09 Відповісти
У Кахетії бабусі збирають посилки для українських воїнів.Чурчхела є частиною і символом нашої історії.У минулому солдати носили чурчхеле під час бою, оскільки вони висококалорійні і не псуються. Вони плачуть.

https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499325134565527552
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03.03.2022 23:09 Відповісти
То ліквідуйте це ООН , і створіть її аналог вже без кацапні . ! .
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03.03.2022 23:09 Відповісти
Импотенти.Паде Україна ,черга за вами, путлер хоче мирового господства,вам не сховатися.
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03.03.2022 23:10 Відповісти
Гопник гопнику око не виклює
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03.03.2022 23:10 Відповісти
Да не собирается Земля глаз херлу выклевывать! Ты чего-то перепутал.
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Гугл Зелю землёй обозвал
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Нічого не зрозумів) але я є русофоб, але не америкофіл.
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Нет слов ... небо не закрыли ... самолетов не дали ... ***** тут сирию может сделать
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03.03.2022 23:11 Відповісти
А ты спроси каким местом 73 % думали? Прикол он разный бывает.
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03.03.2022 23:16 Відповісти
Був, є і буду за Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. З ним і з Україною весь цивілізований світ.
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03.03.2022 23:27 Відповісти
Може, й правда, що зговорилися...
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04.03.2022 15:35 Відповісти
Нужно сделать другую ООН, а эту упразднить.
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03.03.2022 23:11 Відповісти
Это звиздец вобще! Так может ООН пора уже розпустить?
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03.03.2022 23:11 Відповісти
Не виключайте, допомагайте зброєю, ми самі їх виключимо.
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03.03.2022 23:12 Відповісти
Что то новости пошли зрадофильские - Выстоим!
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03.03.2022 23:12 Відповісти
Мда, ООН хуже еще чем Лига Наций
из которой за развязанную войну с Финляндией исключала СССР
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Значить потрібно знищувати саму Росію, як державу.
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Ну канееешна! Кто б сомневался! Бесполётной зоны - нет, исключение паРаши из Совбеза - нет. Что ещё ожидаете от "друга Байдена"? Совок за нападение на Финляндию выгнали из Лиги Наций, но очевидно тут куда меньшие преступления, раз "не бачимо можливостi"...
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03.03.2022 23:13 Відповісти
Сверхдержава потихеньку здувається....
Небо, ООН- "США не бачать можливості"... Це ж треба так трапилось що у Москві та Вашингтоні водночас два підстаркуваті пердуни вирішують долю більшої частини людства
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03.03.2022 23:14 Відповісти
Імпотенти, сцикуни, слабаки... Кров тисяч мирних українців на ваших руках!
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03.03.2022 23:14 Відповісти
В Світі померла Правда і Справедливість!
Тепер в Світі панує право сильного!
Сильніший може бомбити, убивати, захоплювати інші країни, руйнувати!
Сильних не судять і не зупиняють!
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03.03.2022 23:16 Відповісти
Псакі і компанія, якщо не бачите, то купіть окуляри або бінокль і подивіться, що робить постійний Радбезівський член-окупант з України! 👀😲
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03.03.2022 23:16 Відповісти
Уроди
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03.03.2022 23:16 Відповісти
А якщо вони по вас стратегічною ядерною бiмбою вхерачат побачите?
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03.03.2022 23:17 Відповісти
У маленькому будиночку Земля, живе один схиблий гопник.
Він постійно гадить у ліфті, б'є лампи у під'їзді, пише матюки на сходах, дірявить дах, тероризирує мешканців.
Всі мешканці розуміють, що так жити НЕ МОЖНА.
Що в кінці кінців будиночок РОЗАЛИТЬСЯ!
Але нічого з божевільним гопником зробити НЕ МОЖУТЬ, тому що гопника є КИЙОК.
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03.03.2022 23:18 Відповісти
Про що йшлося на переговорах, коли голова ЦРУ на 4 дні приїжджав у Москву восени минулого року? Чи не разом вони цю всю "спецоперацію" розробляли, щоб змусити нас піти на умови Москви?

https://www.m24.ru/news/politika/06112021/190742
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03.03.2022 23:19 Відповісти
імпотентний орган, немає на що емоції витрачати, хай йде за руським воєнним кораблем
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03.03.2022 23:20 Відповісти
А навіщо якось виправдовувати, просто зробіть та й по всьому. РФ не дуже париться над виправданням своїх дій, просто роблять, чхаючи на всі папірці які підписували колись, чого ви з ними носитесь?
В кого коротка пам'ять щє раз нагадуємо про Будапештський меморандум!
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03.03.2022 23:20 Відповісти
Нахрін треба всі Євросоюзи, НАТО, ООНи і США,коли один загарбник Росія робить все, що їй заманеться і управи на ньго немає, всі бояться за своє кнюхо!
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03.03.2022 23:20 Відповісти
ООН - мёртворождённое дитя Лиги Наций.
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03.03.2022 23:21 Відповісти
ООН недієспособна організація, ганьба! А, що буде, якщо дебільні рашистскі виродки зірвуть атомну електростанцію і смертельна радіація піде на Европу? Це страшніше атомних бомб. ООН скаже те саме? Ну чекай Европа, дивися, щоби пізно не було...
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03.03.2022 23:21 Відповісти
тю, не баче вона. купи окуляри!

Генеральная Ассамблея зачем тогда? там любой вопрос решить можно.
не на часi?
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Щоб вам очі повилазили.Приїдьте в Чернігів ***** подивіться
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03.03.2022 23:23 Відповісти
Сруть, як за "карибської" кризи. Лохи.
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03.03.2022 23:28 Відповісти
Ну раз не бачите, виходьте звідти, та розформовуйте все це як невдачу ще більшу ніж Ліга Націй.
Якщо вбивця класти хоче на всі устави установи, і всіх це типа влаштовує, то нах та установа потрібно?
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03.03.2022 23:31 Відповісти
Ну от, панове ліберали (в даному разі американські) показали, чого варті насправді.
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03.03.2022 23:32 Відповісти
скоты импотентные. Ну так выйдите и создаейте ООН2 с другими правилами. Уроды и сс*ны.
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03.03.2022 23:34 Відповісти
Такоі організації не може більше бути. Це імпотенти! Вони нічого не вирішують. Як і Ліга націй перед 2 світовою. Так той хоч вистачило сміливості виключити Німечиннну із своїх лав. А ці просто виродки.
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Это означает, что если путин ****** по Киеву ядерной бомбой, то он не получит ответ ни от кого. Простите ,что я пишу это, но мне кажется Украина обречена.
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03.03.2022 23:53 Відповісти
да, вряд ли прилетит ответка. и европе нас"ать, что волны и до нее докатятся.
ну, беларусы сами с этим согласились и готовы. а вдоль расейской границы поставят вентиляторы, как завещал великий Вово жириновский, чтоб к ним не дул радиоактивный ветер
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04.03.2022 00:17 Відповісти
Я думаю всем пора понять что глобалисты, рулящие нынче Западом (и это даже не выживший из ума Байден, а финансовые структуры у которых реальная власть) заинтересован в сохранении паРаши - как полностью подконтрольной силы (не забывайте, пуйло и его банда всё держат на Западе!) для использования в своих целях. К тому же, глобалисты заинтересованы в мировом хаосе - это в добавок к тому, что они сами создают: "ковид", "глобальное потепление", "белый расизм", "угнетение женщин (причём не в Африке или на востоке, а в западном общестае)" и т.п. Хаос в Украине этому сильно помогает. Зачем им хаос? Чтобы воплотить решения Давоса и всей этой банды сороса-шваба. Дискредитируют полностью капитализм и демократию, и введут своё мировое правительство, превратив всех нас в большую Сев. Корею.

Именно поэтому Запад до сих пор "странным образом" избегал сильных мер в отношение паРаши. Да и сейчас, хоть и предпринял что-то, но не настолько чтобы паРашу серьёзно разрушить. К сожалению, мы это расхлёбываем в Украине.
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04.03.2022 00:01 Відповісти
Как такое возможно???Гитлер начинал Вторую Мировую войну и ВСЕ сплотились в борьбе против него!!!???Сейчас его внебрачный сын Путлер начинает Третью Мировую войну и всякие драные ооны «рассказывают» нам всякую *****!!!???,извините за мат…просто НЕНАВИЖУ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
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04.03.2022 00:03 Відповісти
нахрєн цей ООН здався!
у псаки дах їде шизофренічно: расєя порушує статут організації, тому расєю неможна виключити. а насправді - расєє по"уй ваше ООН і його резолюції та схвалення з несхваленнями, плювати вона хотіла на всі ваші імпотентські промови та рішення! власне, як і на всі інші промови та заклики
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04.03.2022 00:07 Відповісти
Так може США вийти з ООН ? Бо щось не видно жодних притомних результатів.
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04.03.2022 00:59 Відповісти
Тьфу, гидко слухати! Ніколи не думав, що американці такі сцикуни. Не кажіть мені ні про яки "процедури". Путін це давно поняв. А Байден - ганчірка.
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04.03.2022 01:46 Відповісти
Расєю включили в клуб беезаконників, а себе вони не хочуть обмежувати Псака , визнай що ви клуб гопників
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04.03.2022 01:47 Відповісти
 
 