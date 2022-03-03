18 871 71
Не бачимо можливості виключення Росії зі складу Радбезу ООН, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США не бачать можливості виключення Росії з Ради Безпеки ООН через її війну в Україні.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Ми не бачимо, що це станеться", - сказала вона.
За її словами, РФ активно підриває статут ООН, будучи постійним членом Радбезу.
"Тривожно те, що Росія, враховуючи її особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН, активно підриває статут і зловживає своєю позицією", - додала Псакі.
Топ коментарі
+51 Харьков Сумской
показати весь коментар03.03.2022 23:07
+44 Garry Grant
показати весь коментар03.03.2022 23:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
За його словами, пілот із нього катапультувався, зараз його розшукує українська армія.
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499384489453182983
‼️‼️Завтра у Конгресі США будуть голосувати за закриття неба над Україною. Ми повинні добити їх, тому закидаємо твітами!
1. Копіюємо текст з наступного твіта:
Ukraine needs weapons and humanitarian assistance to defend against #Putin. Stop innocent civilian deaths.
@POTUS
, provide #SafeAirliftUkraine #StopPutin
• Перевірте, щоб усі хештеги і теги працювали.
2. Обираємо сенатора із списку нижче (треба охопити всіх). Заходимо на їх сторінку, натискаємо на синній плюсик, вставляємо повідомлення⬆️. Надсилаємо, і далі по списку.
twitter.com/SenMarkKelly?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor… https://twitter.com/SenatorSinema?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr/status/1499325134565527552
из которой за развязанную войну с Финляндией исключала СССР
Небо, ООН- "США не бачать можливості"... Це ж треба так трапилось що у Москві та Вашингтоні водночас два підстаркуваті пердуни вирішують долю більшої частини людства
Тепер в Світі панує право сильного!
Сильніший може бомбити, убивати, захоплювати інші країни, руйнувати!
Сильних не судять і не зупиняють!
Він постійно гадить у ліфті, б'є лампи у під'їзді, пише матюки на сходах, дірявить дах, тероризирує мешканців.
Всі мешканці розуміють, що так жити НЕ МОЖНА.
Що в кінці кінців будиночок РОЗАЛИТЬСЯ!
Але нічого з божевільним гопником зробити НЕ МОЖУТЬ, тому що гопника є КИЙОК.
https://www.m24.ru/news/politika/06112021/190742
В кого коротка пам'ять щє раз нагадуємо про Будапештський меморандум!
Генеральная Ассамблея зачем тогда? там любой вопрос решить можно.
не на часi?
Якщо вбивця класти хоче на всі устави установи, і всіх це типа влаштовує, то нах та установа потрібно?
ну, беларусы сами с этим согласились и готовы. а вдоль расейской границы поставят вентиляторы, как завещал великий Вово жириновский, чтоб к ним не дул радиоактивный ветер
Именно поэтому Запад до сих пор "странным образом" избегал сильных мер в отношение паРаши. Да и сейчас, хоть и предпринял что-то, но не настолько чтобы паРашу серьёзно разрушить. К сожалению, мы это расхлёбываем в Украине.
у псаки дах їде шизофренічно: расєя порушує статут організації, тому расєю неможна виключити. а насправді - расєє по"уй ваше ООН і його резолюції та схвалення з несхваленнями, плювати вона хотіла на всі ваші імпотентські промови та рішення! власне, як і на всі інші промови та заклики