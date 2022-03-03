Мешканців Біленького на Одещині евакуюють через загрозу повторних обстрілів
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У зв’язку з небезпекою повторних ударів прийнято рішення про евакуацію в безпечне місце близько 330 мешканців села Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області.
Про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворожі окупанти двічі здійснили обстріли у селі Біленьке Білгород-Дністровського району Одеської області, внаслідок чого 1 людина загинула та 1 - отримала поранення.
У зв’язку з небезпекою повторних ударів було прийнято рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 чол.) в безпечне місце. Для перевезення від територіальної громади залучено 5 автобусів", - ідеться у повідомленні.
Від ДСНС до організації евакуації залучили одну одиницю техніки та сімох рятувальників, від Національної поліції - відділення у складі трьох осіб. Також залучено представників сільської та районної рад.
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