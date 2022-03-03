Російські окупанти продовжують бомбардування Харкова та Ізюму. ВIДЕО
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Увечері 3 березня російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Суспільне Харків" та заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у фейсбуці.
Мацокін відзначив: "В Ізюмі безперервна канонада з 21.45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада".
У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі застосовують "Гради".
Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чути вибухи та звуки військових літаків.
Усіх людей закликали сховатися в об’єктах укриття та бомбосховищах.
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Віддавати російських солдат їхнім матерям не можна. Табори російських полонених треба розміщувати у містах російських ракетних ударів. Полонені окупанти мають відчувати те, що відчувають мирні українці, яких вони приїхали вбивати. Російські матері мають приїжджати та жити з ними у тих самих містах, які бомбить російська авіація, ховатись від повітряних атак. І телефонувати у Росію про свої враження. А якщо віддавати солдат та офіцерів, то як показує досвід Чечні, росіяни потім знов їх направляють служити в армію, і крім того, вони передають противнику цінну розвідувальну інформацію про обставини боїв, про обстановку в Україні. Тому прошу, ніяких російських військових до моменту виводу військ не віддавати, це гуманізм, який буде дуже дорого коштувати.
Ivar Dale@IvarDale
Казахстан: Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может.
Aigul Pavel 🇪🇺🏳️🌈🇺🇦@aigul_pavel·3 ч
Наши власти врут. Они тайно перебрасывают войска в Украину, чтобы воевать против нее на стороне путина 😡