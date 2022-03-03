Російські окупанти продовжують бомбардування Харкова та Ізюму. ВIДЕО

Увечері 3 березня російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Суспільне Харків" та заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін у фейсбуці.

Мацокін відзначив: "В Ізюмі безперервна канонада з 21.45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада".

У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі застосовують "Гради".

Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чути вибухи та звуки військових літаків.

Усіх людей закликали сховатися в об’єктах укриття та бомбосховищах.

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