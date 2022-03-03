Французький авіаносець контролюватиме повітряний простір біля України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Єдиний авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль" буде задіяний для контролю за повітряним простором біля України. Для цього він перерве антитерористичну місію в Східному Середземномор'ї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.
Зараз у регіоні зосереджена велика кількість озброєнь, зокрема на морі і в повітрі.
"Ми направили в Східне Середземномор'я авіаносець "Шарль де Голль" разом з групою кораблів підтримки для участі в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідки", - повідомили в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
И "Рафаль" может нести много чего неожиданного для *****.