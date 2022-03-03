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Французький авіаносець контролюватиме повітряний простір біля України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Французький авіаносець контролюватиме повітряний простір біля України

Єдиний авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль" буде задіяний для контролю за повітряним простором біля України. Для цього він перерве антитерористичну місію в Східному Середземномор'ї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Зараз у регіоні зосереджена велика кількість озброєнь, зокрема на морі і в повітрі.

"Ми направили в Східне Середземномор'я авіаносець "Шарль де Голль" разом з групою кораблів підтримки для участі в операціях з боротьби з тероризмом в рамках місії "Клемансо". Ми адаптуємося до нової ситуації, і вчора наш авіаносець покинув води Кіпру, щоб дістатися до зони, звідки наші винищувачі "Рафаль" і розвідувальні літаки, пристосовані для зльоту з авіаносця, зможуть здійснювати місії з контролю за повітряним простором і розвідки", - повідомили в Міноборони.

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Топ коментарі
+31
Это такой черный юмор,что ли?
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03.03.2022 23:38
+27
будет смотреть як нас бомбами закидують і виражати стурбованість
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03.03.2022 23:40
+22
Начинают прозревать? Или Макрону не понравилось, что сказал больной ублюдок?
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03.03.2022 23:38
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тогда это командно штабной корабль и работает он на нас
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04.03.2022 00:11 Відповісти
Браво, дякую що пояснили ситуацію для скептиків котрі тут в лєнті сумніваються в доцільності. Ба навіть проти такого вчинку Франції.
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04.03.2022 00:28 Відповісти
Судя по коментам российским личинкам Пригожина дали задачу критиковать НАТО за невмешательство в войну за Украину и игнорировать реальную военную помощь из НАТО.
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04.03.2022 00:29 Відповісти
Вірно підмічено. Іде пропаганда руцьких ботів проти НАТО щоб нас розісрати із союзниками і Пуйло нас роздер.
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04.03.2022 00:36 Відповісти
Розсирають з союзниками нас не боти, а дії керівництва всупереч рекомендаціям союзників
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04.03.2022 08:07 Відповісти
Это не один корабль, это авианосное соединение.
И "Рафаль" может нести много чего неожиданного для *****.
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04.03.2022 00:35 Відповісти
За Україну треба ВБИВАТИ !
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04.03.2022 00:48 Відповісти
Супротив таки є, однак незважаючи на нього, віджимають
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04.03.2022 08:09 Відповісти
Французький корабель іде на ***.
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04.03.2022 00:51 Відповісти
твои кацапы идут на х..й ублюдки московские
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04.03.2022 14:32 Відповісти
Позорные ********
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04.03.2022 00:51 Відповісти
С чего это вдруг ?
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04.03.2022 00:53 Відповісти
А где 6-ой флот ? Ячтото прое.ал?
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04.03.2022 00:59 Відповісти
6-й флот в Средиземном море - рядом.
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04.03.2022 01:08 Відповісти
Що, злякалися, французи, коли х**ло вам війною пригрозило ?
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04.03.2022 01:10 Відповісти
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04.03.2022 02:29 Відповісти
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