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Російські окупанти обстріляли вже п'ять цивільних суден, - глава Одеської ОДА Марченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли вже п'ять цивільних суден, - глава Одеської ОДА Марченко

Російські війська від початку вторгнення до України обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської ОДА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Мешканців Біленького на Одещині евакуюють через загрозу повторних обстрілів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Світ мовчить
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03.03.2022 23:46
+4
Кацапы не люди. С ними не договариваться, не жалеть не вступать в переговоры
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03.03.2022 23:44
+4
нехай європейці та США стурбуються
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03.03.2022 23:49
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а ви десант відпускаєте ...
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03.03.2022 23:43 Відповісти
⚡️Советник президента Украины Алексей Арестович об итогах дня: в селе Пески уничтожили группу россиян "Градами", в Херсоне разбили большую колонну техники и авиацию, в Гостомеле тоже накрыли сосредоточение солдат "Градом".
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03.03.2022 23:44 Відповісти
Кацапы не люди. С ними не договариваться, не жалеть не вступать в переговоры
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03.03.2022 23:44 Відповісти
Обстріляйте цапів у відповідь.
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03.03.2022 23:45 Відповісти
надо требовать эмбарго нефть и газ , пусть сша и ес не вы*бываються, пусть полгода посидят без их, холодильник поможет съесть обезьяну!!!
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Світ мовчить
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Шкодую,що не можу поставити тисячу лайків.
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04.03.2022 00:31 Відповісти
Нищити сук безжально. Це не люди і не звірі. Це дійсно військо Сатани.
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03.03.2022 23:48 Відповісти
нехай європейці та США стурбуються
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03.03.2022 23:49 Відповісти
Руський мир.
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03.03.2022 23:50 Відповісти
Ху№ло піратствує, а нато робить в штанці. Тьфу гидота!
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Ну и где международные озабоченцы, и борцуны-экологи?
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Єкологи дуже стурбовані викидами з автомобілів і полієтиленовими кульками з супермаркету.
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03.03.2022 23:59 Відповісти
Полиетилен - це вам не Цезій зі Стронцієм.
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04.03.2022 00:51 Відповісти
Мой город обстреляли. А в Харькове родственники держатся из последних сил, живя в подъезде. А в Киево-Печерской Лавре схроны, с хлебом-солью. С двуглавыми орлами. Ждут асвабадителей. Они свой выбор сделали. Душите этих ****** попов МПЦ. Вешать их на колоколах.
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03.03.2022 23:55 Відповісти
Брошенная автотехника врага, в том числе бензовоз и грузовик, помеченные как «Скорая помощь»; но фактически перевозил 122-мм осколочно-фугасныe снаряды 3ВОФ6 с уменьшенным зарядом для использования с гаубицей Д-30 и САУ 2С1 2С1 «Гвоздика».

https://twitter.com/UAWeapons/status/1499361168590258178
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04.03.2022 00:05 Відповісти
таке враження, що весь світ втомився, закупився поп-корном і всівся біля ящиків дивитися багатосерійний трилер про Україну...
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04.03.2022 00:29 Відповісти
Це морська блокада України
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04.03.2022 00:54 Відповісти
где ответка ?
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04.03.2022 01:11 Відповісти
А світу байдуже. Вони настільки бояться, що їм байдуже до всього. Туреччина і Румунія країни НАТО і жодної реакції стосовно підбитих кацапами невійськових кораблів. А верховний натівець тільки на 16 збирає таємну відеоконференцію.
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09.03.2022 17:47 Відповісти
 
 