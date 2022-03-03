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Російські окупанти обстріляли вже п'ять цивільних суден, - глава Одеської ОДА Марченко
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Російські війська від початку вторгнення до України обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло.
Про це у Telegram повідомив глава Одеської ОДА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку російського вторгнення в Україну, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники", - йдеться в повідомленні.
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