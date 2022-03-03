УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 910 3
гуманітарна допомога (729) Тимошенко_Кирило (494)

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Створено систему розподілу гуманітарної допомоги, - ОП

В Україні створено систему розподілу гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, для максимально швидкого отримання громадянами допомоги створено офіс супроводу для надання міжнародних гуманітарних постачань, який допомагає міжнародним організаціям і урядам при перетині кордону.

Також функціонує державна гаряча лінія 24/7 для збору пропозицій щодо гуманітарної допомоги від нерезидентів і резидентів України, логістичний офіс, що координує переміщення вантажів залізничним і автотранспортом з урахуванням даних про безпеку та логістичні хаби в усіх областях країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрацювала державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гуманітарні конвої будуть розбомблені москалями.Як в Сирії.Я бачу в світі дурні були і дурнями залишилися.
показати весь коментар
03.03.2022 23:54 Відповісти
Статки Ахмєтки знову зростуть.
показати весь коментар
03.03.2022 23:55 Відповісти
 
 