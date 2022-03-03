Створено систему розподілу гуманітарної допомоги, - ОП

В Україні створено систему розподілу гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, для максимально швидкого отримання громадянами допомоги створено офіс супроводу для надання міжнародних гуманітарних постачань, який допомагає міжнародним організаціям і урядам при перетині кордону.

Також функціонує державна гаряча лінія 24/7 для збору пропозицій щодо гуманітарної допомоги від нерезидентів і резидентів України, логістичний офіс, що координує переміщення вантажів залізничним і автотранспортом з урахуванням даних про безпеку та логістичні хаби в усіх областях країни.

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