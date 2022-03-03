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Війна Путіна проти України йде не за його планом, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна Путіна проти України йде не за його планом, - Воллес

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його "спеціальна військова операція" в Україні, яка насправді є війною, "іде за планом", однак у міністерстві оборони Великої Британії це не підтверджують.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Воллеса, Росія відстає від графіка.

"Незважаючи на жахливі щоденні руйнування та обстріли житлових районів і низки цих міст, українці виходять у денний час, оцінюють свої сили, у деяких випадках відводять їх та продовжують боротися", - заявив Воллес.

"У Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки та техніки", - додав міністр.

Він також зазначив, що російські війська не змогли взяти Київ, а також звернув увагу на погане логістичне планування щодо транспортних засобів та продовольства для військ.

Також читайте: Воллес звернувся до Росії: "Припиніть це! Ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+40
І не за вашим, сцикуни, союзнічкі
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03.03.2022 23:53
+28
Українці держимося. Цапів вбивати без жалю!
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03.03.2022 23:55
+22
Та понятно, параноик уже начинает импровизировать, а бомбёжки городов с воздуха и артобстрелы это месть за то, что не захотели "освободителей" с цветами встречать...
Гори ты в аду мразь
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03.03.2022 23:57
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Дякуємо, "Капитан Очевидность"... Ми в курсі...)
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03.03.2022 23:53 Відповісти
а я уже потихоньку начинаю верить в теорию что путин агет ЦРУ
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04.03.2022 00:27 Відповісти
І не за вашим, сцикуни, союзнічкі
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03.03.2022 23:53 Відповісти
чому - вони якраз свое вже практично виконали .... "топлять" обескровлюють кацапію ( як і колись Союз)- все інше "техніка"( і наші судьби і сульба самої України (((( ) ...
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03.03.2022 23:58 Відповісти
ну союз сімдесят років подихав , якщо і нині так то вони великі оптимісти ((
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04.03.2022 00:19 Відповісти
********** своей спецаперацией за неделю перелопатил 90% своей орды.
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03.03.2022 23:54 Відповісти
он на шаманах повернутый - жервтоприношение баранов или по по простму геноцид
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04.03.2022 00:30 Відповісти
Українці держимося. Цапів вбивати без жалю!
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03.03.2022 23:55 Відповісти
а у вас які плани?
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03.03.2022 23:56 Відповісти
розвалити кацапію....
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04.03.2022 00:00 Відповісти
Захід боїться розвалити мордор.
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04.03.2022 00:33 Відповісти
най навіть так, раджу заморозити душу, прийняти це як даність. Так будуть нищитись міста, так будуть жертви, але треба на землі всю погань рашистську знищити. Над цим зараз і працюємо
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04.03.2022 00:07 Відповісти
треба заарештувати/ ліквідувати кабаева і змінити політичний устрій у кацапстані, інакше попруть знову, як у 2ю чеченську
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04.03.2022 00:26 Відповісти
Нет. В Сирии как раз внутренний конфликт.
Аналогов того, что происходит сейчас не было в новейшей истории Европы и Ближнего Востока.
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04.03.2022 00:07 Відповісти
Перші гроби повернулися додому
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03.03.2022 23:56 Відповісти
Зомбиленд. по другому не скажешь.
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04.03.2022 00:07 Відповісти
не открывается видео
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04.03.2022 00:32 Відповісти
ссылка на телегу, всё норм, настройки браузера -разрешить откр в новом окне
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04.03.2022 00:38 Відповісти
"відстає від графіка" - це він чисто з "естетичної точки зору" оцінив героїзм українських воїнів, зупинившись кацапську навалу?!!
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03.03.2022 23:56 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499500606687436806 легендарная непобедимая
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03.03.2022 23:57 Відповісти
Та понятно, параноик уже начинает импровизировать, а бомбёжки городов с воздуха и артобстрелы это месть за то, что не захотели "освободителей" с цветами встречать...
Гори ты в аду мразь
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03.03.2022 23:57 Відповісти
Таких союзников и врагов не надо.
Сначала они были занепокоені, а зараз констатують і гадають за скільки візьме Київ.

Нам нужно играть в свою игру, иначе три будут воевать до последнего украинца.
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03.03.2022 23:58 Відповісти
Відчуйте різницю:
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
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03.03.2022 23:59 Відповісти
У нас сегодня передали 9 000 кацикофф.
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04.03.2022 00:06 Відповісти
если бы воевали бы с нами - то потеряли бы больше
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04.03.2022 00:45 Відповісти
Хлопці робимо свою справу по знищеню кривавого ворога. Нехай сцуться російські фашисти і вони ходять під себе, хто ще живий.
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03.03.2022 23:59 Відповісти
Да неужели? А как по мне ,то очень даже за его планом. И он показывает бесхребетность ЕС и всех остальных, включительно США. Ибо может безнаказанно ******* по мирным жителям Украины, убивать детей, а небо над Украиной закрыть некому, все обосрались.
Как же всё это мерзко и одновременно прикольно наблюдать. Простите мне некоторый цинизм..
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03.03.2022 23:59 Відповісти
***** лисий, посидь під градами хоч годину,евротолераст
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04.03.2022 00:05 Відповісти
Вони тупо насолоджуються як московити вбивають Українців і агалізують можливлсті сторін. Не здивуюсь якщо вони ще й ставки на тоталізаторі роблять.
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04.03.2022 00:09 Відповісти
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04.03.2022 00:42 Відповісти
***** здохни.
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04.03.2022 02:56 Відповісти
А за чиїм планом війна? За українським? То це ми на них напали?
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04.03.2022 03:17 Відповісти
 
 