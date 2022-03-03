Війна Путіна проти України йде не за його планом, - Воллес

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його "спеціальна військова операція" в Україні, яка насправді є війною, "іде за планом", однак у міністерстві оборони Великої Британії це не підтверджують.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Воллеса, Росія відстає від графіка.

"Незважаючи на жахливі щоденні руйнування та обстріли житлових районів і низки цих міст, українці виходять у денний час, оцінюють свої сили, у деяких випадках відводять їх та продовжують боротися", - заявив Воллес.

"У Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки та техніки", - додав міністр.

Він також зазначив, що російські війська не змогли взяти Київ, а також звернув увагу на погане логістичне планування щодо транспортних засобів та продовольства для військ.

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