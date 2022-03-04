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Білорусь (5973) Тіхановська (389)

Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оприлюднила звернення до українців та Президента Володимира Зеленського, в якому висловила захоплення їх діями, єдністю, а також розповіла, що роблять опозиційно налаштовані білоруси, аби два народи завжди залишалися союзниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  Ютуб-канал "Светлана Тихановская".

"Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу. Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни", - сказала Тихановська.

Вона наголосила, що в Білорусі розпочався антивоєнний рух. Після тотальної зачистки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ білоруси знову вийшли на вулиці. За дві доби було затримано 900 осіб. Більше того, за словами Тихановської, всередині країни білоруси пошкоджують шляхи, якими прямує військова техніка. Також білоруські мами переконують військових не йти на війну – і ті починають утримуватися від цього.

"Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди", - підкреслила Тихановська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
С Вас , пани,-партизанщина - разбирайте жд пути , пускайте под откос эшелонны с техникой и снарядами
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04.03.2022 01:13
+2
Жыве Беларусь !!!!
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04.03.2022 01:10
+2
Чудово. А що з іскандерами, які завезли сьогодні на територію РБ? Може б хай брати їх на метал порізали, чи як?
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04.03.2022 01:22
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Жыве Беларусь !!!!
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04.03.2022 01:10 Відповісти
С Вас , пани,-партизанщина - разбирайте жд пути , пускайте под откос эшелонны с техникой и снарядами
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04.03.2022 01:13 Відповісти
Нууу... На це, надій дуже мало.
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04.03.2022 01:13 Відповісти
Вуличні протести це "бальзам" для садистів з Омону таргана . Це й до ********** відноситься . Єдиний засіб , особливо в Білорусі - це страйк бестроковий .
Не требо сбиратися , не требо підставляти голову під кийки . Просто тиждень просідити вдома й усе - Бацку нічем буде сплачувати своїм церберам зарплатню .
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04.03.2022 01:21 Відповісти
Чудово. А що з іскандерами, які завезли сьогодні на територію РБ? Може б хай брати їх на метал порізали, чи як?
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04.03.2022 01:22 Відповісти
Семдесят уже запустили,запустят и остальные. Надеюсь,что они останутся за железным зановесом процветать с кацапией напару
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04.03.2022 01:31 Відповісти
З території Білорусі по Україні випустили 70 ракет, - Пентагон
Це акт агресії, тому ЗСУ мають право дати відсіч. Все йде до того, що наші доблесні воїни дійдуть до Мінська, арештують таракана-бульбофюрера, а у крісло президента Білорусі посадять законно обраного президента Світлану Тихановську.
Бульбофюрер дав наказ спецназу наступати на Україну. Пишуть що він стоїть на кордоні, але наступати відмовляється. Не тому що за Україну, а тому що не має бойового досвіду і дуже погана підготовка. А у Мінську всі морги завалені трупами кадировців від яких усі на параші тремтіли, а всі госпіталі та лікарні забиті пораненими. Така перспектива бульбофюрерських спецназівців зовсім не радує.
Але вони можуть ще послужити білоруському народу, якщо у час визвольного наступу ЗСУ відкриють в Білорусії другий фронт по звільненню білоруського народу від рашистської окупації.
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04.03.2022 01:30 Відповісти
Облезут. Сами ,сами
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04.03.2022 01:35 Відповісти
" а у крісло президента Білорусі посадять законно обраного президента".. Киву.
Шоб знали, падлы.
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04.03.2022 01:32 Відповісти
Президент Беларуси Тихановская должна подписать запрос на ввод дружественных войск Украины в Беларусь для борьбы с террористом лукашонкой захватившим власть
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04.03.2022 01:44 Відповісти
Опомнилась ****? А что раньше было, переобулась уже, или таки теперь путь Украины приемлем и другого таки не было.
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04.03.2022 02:46 Відповісти
****** ты **** всралась.
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04.03.2022 02:48 Відповісти
Тихановская, вам нужно не продвигать антивоенное движение, надо наоборот чтобы все ваши люди готовые отстаивать свою родину пошли в военкомат и получили оружие, а затем направили его на то чтобы сбросить диктатора.
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04.03.2022 06:06 Відповісти
 
 