Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оприлюднила звернення до українців та Президента Володимира Зеленського, в якому висловила захоплення їх діями, єдністю, а також розповіла, що роблять опозиційно налаштовані білоруси, аби два народи завжди залишалися союзниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ютуб-канал "Светлана Тихановская".

"Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу. Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни", - сказала Тихановська.

Вона наголосила, що в Білорусі розпочався антивоєнний рух. Після тотальної зачистки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ білоруси знову вийшли на вулиці. За дві доби було затримано 900 осіб. Більше того, за словами Тихановської, всередині країни білоруси пошкоджують шляхи, якими прямує військова техніка. Також білоруські мами переконують військових не йти на війну – і ті починають утримуватися від цього.

"Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди", - підкреслила Тихановська.

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