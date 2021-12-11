Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що не розуміє, чому демократичні країни терплять режим Лукашенка, який "тероризує всю Європу".

Про це Тіхановська сказала у п’ятницю на саміті "За демократію", організованому президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не розумію, у чому різниця між "глибокою стурбованістю" і "крайньою стурбованістю", - зазначила вона, маючи на увазі оцінки ситуації в Білорусі з боку західних країн. - Я не розумію, яким чином група бандитів може тероризувати всю Європу, зокрема контрабандою, використанням мігрантів. Чому цей режим не стикнувся з наслідками за свої дії?".

Підтримка демократії, підтримка Білорусі є процесом, а не одноразовим заходом, додала Тіхановська.

Вона порівняла режим Білорусі із сусідом, який знущається зі своїх близьких: "Якщо терпіти його забаганки, то він маніпулюватиме вами. Таких людей не можна перевиховати. Їм потрібен чіткий посил: за свою поведінку вони будуть покарані".

За словами лідерки опозиції, боротьба в її країні триває, люди самоорганізовуються, створюють структури, "які стануть фундаментом майбутньої Білорусі". При цьому білоруси покладаються на активну підтримку Заходу.

Читайте також: "Як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво з Тіхановською почну вести перемовини", - Лукашенко