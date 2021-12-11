УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16714 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 449 106
Білорусь (5964) США (14432) Тіхановська (389)

Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що не розуміє, чому демократичні країни терплять режим Лукашенка, який "тероризує всю Європу".

Про це Тіхановська сказала у п’ятницю на саміті "За демократію", організованому президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не розумію, у чому різниця між "глибокою стурбованістю" і "крайньою стурбованістю", - зазначила вона, маючи на увазі оцінки ситуації в Білорусі з боку західних країн. - Я не розумію, яким чином група бандитів може тероризувати всю Європу, зокрема контрабандою, використанням мігрантів. Чому цей режим не стикнувся з наслідками за свої дії?".

Підтримка демократії, підтримка Білорусі є процесом, а не одноразовим заходом, додала Тіхановська.

Вона порівняла режим Білорусі із сусідом, який знущається зі своїх близьких: "Якщо терпіти його забаганки, то він маніпулюватиме вами. Таких людей не можна перевиховати. Їм потрібен чіткий посил: за свою поведінку вони будуть покарані".

За словами лідерки опозиції, боротьба в її країні триває, люди самоорганізовуються, створюють структури, "які стануть фундаментом майбутньої Білорусі". При цьому білоруси покладаються на активну підтримку Заходу.

Читайте також: "Як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво з Тіхановською почну вести перемовини", - Лукашенко

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А висловитись про роль росії і путіна в цьому всьому дійстві мабуть заважає язик тихановської в очку путіна
показати весь коментар
11.12.2021 09:53
+6
Якщо "терпіли", то чого ж не тероризувати.
показати весь коментар
11.12.2021 09:45
+5
Все вірно. Нема чого додати щодо різниці між стурбованостями.
показати весь коментар
11.12.2021 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Беларусы привыкли к ,,шаре,,- Россия долго прикармливала дешевым газом( после того как забрала Трубу) , дешевой нефтью( беларусь наваривалась на нефтепродуктах) , покупала ,, Белорусские бананы и ананасы..Так получилось ,, экономическое ,, чудо- хотя все стоящие предприятия втихаря давно приватизировали. Пропаганда Раши тихо выбила из белорусов все , что делает массу народом , всячески ,, оббыдлила,,и отупила. Желудок победил. Сейчас - финал. Нужно было протестовать до конца , всем, с оружием. В итоге нет сейчас такой нации - Беларусь , есть сестра России. Тихановская ничем не отличается от Лукашенко - она искренне и нежно любитПутлера- Х@йла Можно на Белоруси поставить крест и забыть о ней.
показати весь коментар
11.12.2021 11:47 Відповісти
О! Тихановская вылезла. Драсти! Давно не видели. Чё это она решила попиариться?
показати весь коментар
11.12.2021 12:08 Відповісти
По моему белорусам уже поздно самоорганизовываться. Так кремлевский карлик уже прочно обосновался.
показати весь коментар
11.12.2021 12:16 Відповісти
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
показати весь коментар
11.12.2021 17:31 Відповісти
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ....Источник: https://censor.net/ru/n3304664
-----------------------------------------------------------
понизили в должности...Ранее була всенародно избранной президенткой (чи президентшей...Чи як там по гендерским раскладам...)...
показати весь коментар
11.12.2021 19:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 