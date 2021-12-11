Тіхановська про режим Лукашенка: Група бандитів, яка тероризує всю Європу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що не розуміє, чому демократичні країни терплять режим Лукашенка, який "тероризує всю Європу".
Про це Тіхановська сказала у п’ятницю на саміті "За демократію", організованому президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не розумію, у чому різниця між "глибокою стурбованістю" і "крайньою стурбованістю", - зазначила вона, маючи на увазі оцінки ситуації в Білорусі з боку західних країн. - Я не розумію, яким чином група бандитів може тероризувати всю Європу, зокрема контрабандою, використанням мігрантів. Чому цей режим не стикнувся з наслідками за свої дії?".
Підтримка демократії, підтримка Білорусі є процесом, а не одноразовим заходом, додала Тіхановська.
Вона порівняла режим Білорусі із сусідом, який знущається зі своїх близьких: "Якщо терпіти його забаганки, то він маніпулюватиме вами. Таких людей не можна перевиховати. Їм потрібен чіткий посил: за свою поведінку вони будуть покарані".
За словами лідерки опозиції, боротьба в її країні триває, люди самоорганізовуються, створюють структури, "які стануть фундаментом майбутньої Білорусі". При цьому білоруси покладаються на активну підтримку Заходу.
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"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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понизили в должности...Ранее була всенародно избранной президенткой (чи президентшей...Чи як там по гендерским раскладам...)...