Тихановская о режиме Лукашенко: Группа бандитов, терроризирующая всю Европу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не понимает, почему демократические страны терпят режим Лукашенко, "терроризирующий всю Европу".

Об этом Тихановская сказала в пятницу на саммите "За демократию", организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не понимаю, в чем разница между "глубокой обеспокоенностью" и "крайней обеспокоенностью", - отметила она, имея в виду оценки ситуации в Беларуси со стороны западных стран. - Я не понимаю, как группа бандитов может терроризировать всю Европу, в частности контрабандой, использованием мигрантов, почему этот режим не столкнулся с последствиями за свои действия?

Поддержка демократии, поддержка Беларуси является процессом, а не единовременным мероприятием, добавила Тихановская.

Она сравнила режим Беларуси с соседом, издевающимся над своими близкими: "Если терпеть его прихоти, то он будет манипулировать вами. Таких людей нельзя перевоспитать. Им нужен четкий посыл: за свое поведение они будут наказаны".

По словам лидера оппозиции, борьба в ее стране продолжается, люди самоорганизовываются, создают структуры, "которые станут фундаментом будущей Беларуси". При этом белорусы полагаются на активную поддержку Запада.

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