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Тихановская о режиме Лукашенко: Группа бандитов, терроризирующая всю Европу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская о режиме Лукашенко: Группа бандитов, терроризирующая всю Европу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не понимает, почему демократические страны терпят режим Лукашенко, "терроризирующий всю Европу".

Об этом Тихановская сказала в пятницу на саммите "За демократию", организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не понимаю, в чем разница между "глубокой обеспокоенностью" и "крайней обеспокоенностью", - отметила она, имея в виду оценки ситуации в Беларуси со стороны западных стран. - Я не понимаю, как группа бандитов может терроризировать всю Европу, в частности контрабандой, использованием мигрантов, почему этот режим не столкнулся с последствиями за свои действия?

Поддержка демократии, поддержка Беларуси является процессом, а не единовременным мероприятием, добавила Тихановская.

Она сравнила режим Беларуси с соседом, издевающимся над своими близкими: "Если терпеть его прихоти, то он будет манипулировать вами. Таких людей нельзя перевоспитать. Им нужен четкий посыл: за свое поведение они будут наказаны".

По словам лидера оппозиции, борьба в ее стране продолжается, люди самоорганизовываются, создают структуры, "которые станут фундаментом будущей Беларуси". При этом белорусы полагаются на активную поддержку Запада.

Читайте также: "Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно с Тихановской начну вести переговоры", – Лукашенко
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Топ комментарии
+11
А висловитись про роль росії і путіна в цьому всьому дійстві мабуть заважає язик тихановської в очку путіна
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11.12.2021 09:53
+6
Якщо "терпіли", то чого ж не тероризувати.
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11.12.2021 09:45
+5
Все вірно. Нема чого додати щодо різниці між стурбованостями.
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11.12.2021 09:45
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Беларусы привыкли к ,,шаре,,- Россия долго прикармливала дешевым газом( после того как забрала Трубу) , дешевой нефтью( беларусь наваривалась на нефтепродуктах) , покупала ,, Белорусские бананы и ананасы..Так получилось ,, экономическое ,, чудо- хотя все стоящие предприятия втихаря давно приватизировали. Пропаганда Раши тихо выбила из белорусов все , что делает массу народом , всячески ,, оббыдлила,,и отупила. Желудок победил. Сейчас - финал. Нужно было протестовать до конца , всем, с оружием. В итоге нет сейчас такой нации - Беларусь , есть сестра России. Тихановская ничем не отличается от Лукашенко - она искренне и нежно любитПутлера- Х@йла Можно на Белоруси поставить крест и забыть о ней.
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11.12.2021 11:47 Ответить
О! Тихановская вылезла. Драсти! Давно не видели. Чё это она решила попиариться?
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11.12.2021 12:08 Ответить
По моему белорусам уже поздно самоорганизовываться. Так кремлевский карлик уже прочно обосновался.
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11.12.2021 12:16 Ответить
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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11.12.2021 17:31 Ответить
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ....Источник: https://censor.net/ru/n3304664
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понизили в должности...Ранее була всенародно избранной президенткой (чи президентшей...Чи як там по гендерским раскладам...)...
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11.12.2021 19:10 Ответить
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