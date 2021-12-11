Тихановская о режиме Лукашенко: Группа бандитов, терроризирующая всю Европу
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не понимает, почему демократические страны терпят режим Лукашенко, "терроризирующий всю Европу".
Об этом Тихановская сказала в пятницу на саммите "За демократию", организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не понимаю, в чем разница между "глубокой обеспокоенностью" и "крайней обеспокоенностью", - отметила она, имея в виду оценки ситуации в Беларуси со стороны западных стран. - Я не понимаю, как группа бандитов может терроризировать всю Европу, в частности контрабандой, использованием мигрантов, почему этот режим не столкнулся с последствиями за свои действия?
Поддержка демократии, поддержка Беларуси является процессом, а не единовременным мероприятием, добавила Тихановская.
Она сравнила режим Беларуси с соседом, издевающимся над своими близкими: "Если терпеть его прихоти, то он будет манипулировать вами. Таких людей нельзя перевоспитать. Им нужен четкий посыл: за свое поведение они будут наказаны".
По словам лидера оппозиции, борьба в ее стране продолжается, люди самоорганизовываются, создают структуры, "которые станут фундаментом будущей Беларуси". При этом белорусы полагаются на активную поддержку Запада.
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"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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понизили в должности...Ранее була всенародно избранной президенткой (чи президентшей...Чи як там по гендерским раскладам...)...