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3 березня знищено три літаки російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

3 березня знищено три літаки російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

За добу 3 березня Протиповітряна оборона ЗСУ знищила три літаки російських окупантів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил традиційно завдавали ударів по наземних цілях у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони.

Протиповітряна оборона сьогодні знищила ще три літаки російських окупантів. В мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів. Втрати по вертольотах ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Автор: Володимир Янченко
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